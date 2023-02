Al Napoli basta un tempo per annichilire l'Empoli

di Mimmo Carratelli



(da: Roma del 26.02.2023)

Il Napoli vince a Empoli (2-0) e completa con un poker di 12 punti le ultime quattro partite "", tre in trasferta: Spezia, Cremonese, Sassuolo, Empoli.Il Napoli non conosce ostacoli. A Empoli piazza l'undicesima vittoria esterna (ventunesima in totale), la dodicesima partita senza prendere gol, l'ottava vittoria consecutiva dopo lo 0-1 con l'Inter e Osimhen all'ottava partita sempre in gol (10 reti, 11 se consideriamo anche Francoforte).Nessun fantasma dello smacco dell'anno scorso dal 2-0 per il Napoli al 2-3 negli ultimi dieci minuti. Stavolta, negli ultimi dieci minuti non successo niente pur col Napoli in dieci dal 67' per l'espulsione di Mario Rui (fallo di reazione su Caputo dopo uno scontro fra i due).Il match stato bello nel primo tempo. Come dice Allegri, per divertirsi bisogna andare al circo. Il Napoli piazza le tende del circo delle sue meraviglie al "Castellani" e d spettacolo.Salta addosso all'Empoli e non lo molla. Gioca alto, gioca con sicurezza. Lobotka un po' basso lascia la regia offensiva a Zielinski, i terzini Di Lorenzo e Mario Rui entrano nel campo da mezz'ali, Anguissa ovunque, Kvaratskhelia e Osimhen sono subito lanciati a rete.L'Empoli patisce, rincorre la palla che il Napoli fa girare vorticosamente, spostandola da un lato all'altro del campo, preparando l'imbucata per il gol.I centrocampisti azzurri non hanno mai una posizione fissa, l'Empoli non prende palla e neanche un azzurro. Difende confusamente allungando qualche pallone sulla sua destra verso Ebuehi che si proietta avventurosamente in attacco.La pressione del Napoli asfissiante. All'Empoli gira la testa. Non sa a che cosa appigliarsi per non farsi travolgere del tutto. L'Empoli spesso tutto nella sua area di rigore e, in queste condizioni, facile l'errore, la palla svirgolata e l'autogol come succede sul vantaggio azzurro.Da destra a sinistra il pallone, da Kvaatskhelia a Zielinski, il polacco mette un cross basso nell'area piccola dei toscani, tutti ammassati a ridosso del portiere, e Ismajli nella grande apprensione di tutti i giocatori empolesi devia in rete precedendo il tocco di Osimhen (17').Nei primi 45 minuti c' solo il Napoli. L'Empoli uno sparring-partner colpito ripetutamente, messo alle corde, rintronato. Il raddoppio nasce ancora dall'ansia dell'Empoli di difendere, di salvarsi. Gran tiro di Kvaratskhelia, respinta corta di Vicario proprio sui piedi di Osimhen che sul limite dell'area piccola, gol facile-facile (28').Il Napoli potrebbe arricchire il bottino perch l'Empoli in totale confusione. Luperto lascia la palla a Osimhen che sventaglia in rete, Vicario si allunga e salva in corner (34'). Sull'angolo battuto da Zielinski svetta Kim che colpisce la palla un po' di testa e un po' di spalla, traversa interna.fallito il castello difensivo dell'Empoli con Henderson davanti alla difesa. Il Napoli dilaga a un tocco. La squadra azzurra, sul 2-0, tenuta alla massima tensione da Spalletti che urla da bordo campo.Prima della ripresa del gioco, Zanetti studia in panchina sul suo block-notes i rimedi al disastro e piazza Caputo per Piccoli e Grassi per Henderson (57'). Se Osimhen non andasse spesso in fuorigioco saremmo gi alla goleada.Poi l'espulsione di Mario Rui (che rischia di saltare, nelle due prossime gare, Lazio e Atalanta al "Maradona") cambia la partita che si arruffa e non pi bella, l'Empoli preme e il Napoli si difende, compatto, senza problemi. Pu tradire solo il nervosismo.Zanetti, undici contro dieci, tenta una impossibile rimonta inserendo attaccanti freschi (77' Pjaca per Haas e Vignato per Satriano). Spalletti replica impiegando energie nuove (70' Olivera per Kvaratskhelia, e cos sistema l'assenza di Mario Rui, e Elmas per Lobotka).L'Empoli attacca confusamente, non arriva mai ad allarmare Meret (l'unica parata del portiere azzurro resta quella del primo tempo su Henderson). Spalletti piazza un centravanti fresco (84' Simeone per Osimhen) puntando ad annichilire l'Empoli in contropiede.Elmas entra magnificamente in partita confezionando due palle-gol, la prima per Osimhen (82'), al quale non riesce lo "" sul portiere in uscita, la seconda per Simeone, gran diagonale del Cholito e Vicario devia in corner (85').Sei minuti di recupero cambiano niente con l'Empoli in avanti, ma senza mai tirare in porta. C' spazio finale per Ndombele (fuori Anguissa) e Gaetano (rientra Zielinski) e proprio Gaetano va ad impegnare Vicario in corner su assist di Simeone.Adesso, avanti con le partite pi "". Lazio e Atalanta a Napoli, trasferta sul campo del Torino, infine il Milan a Fuorigrotta a inizio aprile. possibile che il campionato sar definitivamente morto.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (67' espulso); Anguissa (92' Ndombele), Lobotka (70' Elmas), Zielinski (92' Gaetano); Lozano, Osimhen (84' Simeone), Kvaratskhelia (70' Olivera).: Vicario; Ebuehi (68' Stojanovic), Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Henderson (57' Grassi), Haas (77' Pjaca); Baldanzi; Satriano (77' Vignato), Piccoli (57' Caputo).: Ayroldi (Molfetta).: 17' autogol Ismajli, 28' Osimhen.