Enrico Caruso compie 150 anni

di Adriano Cisternino





Due anni fa (2 agosto) fu celebrato il centenario della morte. Quest'anno (25 febbraio) si celebrano i 150 anni dalla nascita. Stiamo parlando di Enrico Caruso, il tenorissimo, il napoletano indiscutibilmente pi famoso al mondo.Questo anniversario ha risvegliato lo spirito di iniziativa per rievocare un personaggio verso il quale la citt ha un debito ancora da saldare (visto che si parla da anni di intitolargli l'aeroporto, ma finora ci sono state solo parole per una scelta realizzabile quasi a costo zero).Intanto qualcosa si muove per celebrare la prossima ricorrenza. I 150 anni dalla nascita cadono esattamente sabato 25 febbraio e per domenica 26, ore 11, la delegazionedi Napoli ha organizzato una visita speciale (prenotazioni gi esaurite) alla casa museo di Caruso, la casa in cui nacque, in via Santi Giovanni e Paolo 7, dove sono raccolte foto, dischi, lettere, caricature (Caruso era bravissimo a disegnarle), un grammofono d'epoca ed altri cimeli fra cui il bastone da passeggio del tenore.Pochi giorni fa il ministro per la cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato la realizzazione del primo museo nazionale dedicato a Caruso che dovrebbe (il condizionale d'obbligo...) essere inaugurato nella monumentale sala Dorica di Palazzo Reale di Napoli il 20 luglio prossimo con l'esposizione di cimeli, foto, grammofoni, animazioni in 3D, installazioni musicali e cinematografiche.Anche il Mav di Ercolano sabato 25 e domenica 26 celebrer i 150 anni dalla nascita del tenorissimo proiettando nel suo Teatro, durante lorario di apertura (compresi nel biglietto dingresso) i due film prodotti su di lui dal MAV in occasione del centenario della morte e curati da Giovanni Pelliccia: L'eterno, di 12 minuti, e il docufilm Caruso la mia Napoli, di 50 minuti.Un viaggio nella vita di Caruso attraverso gli interventi del tenore Gianluca Terranova e del giornalista Luigi Vicinanza, presidente del MAV di Ercolano.