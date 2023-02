Il Napoli stradomina e vince a Francoforte

di Mimmo Carratelli



(da: Roma del 22.02.2023)

Nell'andata degli ottavi di Champions, il Napoli batte l'Eintracht a Francoforte (2-0) e si avvia a conquistare i quarti di finale, traguardo storico nella storia azzurra.Dopo un palo di Lozano (33') e il rigore che Kvratskhelia si fa deviare in corner da Trapp (36'), Osimhen sfonda sul cross di Lozano (40').l'avvio della vittoria, messa al sicuro nella ripresa da Di Lorenzo (65').A quel punto l'Eintracht non c' pi, in balia di un Napoli stratosferico. Per giunta i tedeschi restano in dieci nell'ultima mezz'ora per il "rosso" diretto a Kolo Muani (entrataccia su Anguissa).L'Eintracht durato appena venti minuti rubando l'iniziativa al Napoli subito dopo il calcio d'inizio. I tedeschi pressano alto, mettono il bavaglio ai centrocampisti azzurri, vengono avanti a disturbare l'inizio dell'azione da parte dei centrali del Napoli.Il Napoli resiste. Un diagonale di Kolo Muani va fuori (5') ed tutto per l'Eintracht che ha animo e coraggio, ma non tira mai in porta.Il Napoli, subta senza danni la pressione tedesca, viene fuori alla grande. E' Lobotka che prende quota. Anguissa che sale di rendimento. Zielinski che sta in partita con molta partecipazione. Non c' ancora Kvaratskhelia al meglio. C' Lozano furente. E c' Osimhen in agguato.Spalletti presenta una sola novit: Olivera per Mario Rui, ma l'uruguayano ha sempre giocato in Champions.Non c' pi Eintracht dopo venti minuti. Il Napoli si impossessa della partita da squadra padrona. L'Europa conferma la grande bellezza azzurra che ha gi incantato e incartato il campionato.Napoli padrone assoluto, l'Eintracht si sfalda. Il Napoli sfodera il suo gioco irresistibile. La squadra accelera, ritrova sicurezza e ritmo. Rimpicciolisce la formazione tedesca.Ma dove potr arrivare questo Napoli in Champions? Da Liverpool arriva il tuono del Real Madrid di Ancelotti che strapazza la squadra inglese 5-2. Sar il Real, se capiter, il grosso scoglio per gli azzurri?La ripresa tutta una sinfonia napoletana. Il gioco scorre veloce, preciso, allegro. Il Napoli crea tanto e concede nulla. Per Meret un'uscita di pugno nel primo tempo, un intervento facile su Kamada nella ripresa.Lo score del match dice: 67 possesso-palla per il Napoli, 17 tiri a 5 per gli azzurri (10-1 in porta).Quando il Napoli ha cominciato a macinare il suo gioco, allora Di Lorenzo entrato nel campo a sostenere l'attacco. Kim imbattibile e costruisce l'azione da dietro. Kvaratskhelia migliora cancellando le occasioni sprecate. Dopo il rigore fallito, a tu per tu contro Trapp non gli riesce lo scavetto per il gol (57'). Il Napoli ripresenta il suo gioco vincente.Lozano stato tra i protagonisti della partita con le sue fughe furiose e i cross. Suo l'assist del primo gol che toglieva ogni dubbio. Ma portentoso stato lo spunto di Kvaratskhelia e poi il colpo di tacco del georgiano per il gol del raddoppio di Di Lorenzo.Sul 2-0 l'Eintracht ha alzato bandiera bianca.I cambi della squadra tedesca non sortivano alcun effetto: 70' Borr per Lindstrom e Knauff per Buta; 81' Alidou per Gotze; 91' Lenz per Max. L'esterno destro Buta aveva giocato molto arretrato su Kvaratskhelia per la difesa a quattro dell'Eintracht.I cambi di Spalletti: 80' Elmas per Lozano e Ndombele per Anguissa; 84' Simeone per Osimhen e Politano per Kvaratskhelia.Nel finale, il Napoli si dedica a un palleggio di controllo, ma l'Eintracht ha poco da dare. Avanza e rischia in contropiede. Per come andata la partita, il 2-0 persino poca cosa per il Napoli stradominante, di grande personalit.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (80' Ndombele), Lobotka, Zielinski; Lozano (80' Elmas), Osimhen (84' Simeone), Kvaratskhelia (84' Politano).: Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Buta (70' Knauff), Sow, Kamada, Max (91' Lenz); Lindstrom (70' Borr), Gotze (81' Alidou); Kolo Muani (58' espulso).: Dias (Portogallo).: 40' Osimhen, 65' Di LorenzoEintracht-Napoli 0-2Liverpool-Real Madrid 2-5Paris Saint Germain-Bayern 0-1Milan-Tottenham 1-0Brugge-Benfica 0-2Borussia Dortmund-Chelsea 1-0Inter-PortoLipsia-Manchester City