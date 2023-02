Non così vicino, di Marc Forster

di Giovanna D'Arbitrio





Remake del film svedese Mr. Ove (2015) di Hannes Holm, Non così vicino, di Marc Forster, è tratto dal romanzo L’uomo che metteva in ordine il mondo (2012) dello scrittore svedese Fredrik Backman.Ecco la presentazione del libro, pubblicato in Italia da Mondadori:”.Ispirandosi a tale romanzo, il film racconta la storia di un vedovo, Otto Anderson () che solo, deluso, e stanco di vivere, sempre accigliato e scontento, vuole farla finita con vari tentativi di suicidio che per fortuna falliscono, in particolare quando nella sua vita entra la nuova vicina di casa Marisol () con suo marito e due figlie, una famiglia chiassosa e piena di vitalità. E così Otto continua a vivere, grazie al forte legame di amicizia che nasce con loro. In effetti il burbero e insoddisfatto Otto alla fine aiuterà i vari componenti della famiglia a superare i loro problemi quotidiani e si renderà conto che la vita ha ancora molto da offrirgli.Sul set per la prima volta insieme al padre,, troviamo il figlioal suo esordio cinematografico nel ruolo del giovane di Otto. Marc Forster lo ha scelto perla grande somiglianza tra i due. Bravi anche, nella parte della una coppia dei vicini che sconvolgono la sua routine. Senz’altro positiva la collaborazione trae lo sceneggiatore: avevano già lavorato insieme in “Neverland - Un sogno per la vita” (2004).Notevoli la fotografia die le musiche di, nato nel 1969 in Svizzera, nel 1990 si è trasferito negli Stati Uniti per studiare regia presso la New York University.Dopo aver diretto un paio di documentari, nel 1995 ha esordito nella regia di lungometraggi con "", seguito da "" (2000), vincitore del '' a ”” e "" (2002) in concorso al Festival di Berlino e candidato all'Oscar per la miglior attrice protagonista (Halle Berry, già vincitrice dell'Orso d'argento) e per la miglior sceneggiatura originale.Ecco il trailer italiano del film: