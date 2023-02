Laggiù qualcuno mi ama, di M. Martone

di Giovanna D'Arbitrio





Apparso il 19 febbraio in anteprima in alcune sale napoletane per celebrare il 70° anniversario della nascita didi M. Martone, ci ha fatto commuovere facendoci ricordare vita ed opere del grande attore e regista napoletano.Presentato fuori concorso al Festival di Berlino 2023, questo toccante docufilm raccoglie testimonianze di colleghi e amici dell'attore, personaggio mitico rimasto sempre vivo nella memoria di tutti coloro che continuano ad amarlo, come Martone, suo amico e ammiratore, e(compagna di Troisi e sua co-sceneggiatrice in molti film), che hanno collaborato per realizzare quest’opera.E pertanto Martone ci conduce in questo percorso che ricostruisce la storia di Troisi attraverso il ricordo che hanno di lui attori e registi, suoi ammiratori, comee anche critici come, ovviamente con Napoli che fa da scenario.i”.Quindi in un mix di comico e tragico, come nei film di Troisi e nella stessa Napoli, la sua città, Martone ci ricorda i film di Troisi rispecchianti il suo carattere, visita i luoghi della sua giovinezza, parla con Anna Pavignano, sua compagna di vita e di lavoro, mette in rilievo la sua fragilità dietro la quale tuttavia si celava grande determinazione e desiderio di libertà.Un doveroso e sentito omaggio al talento e alla grande umanità di Massimo Troisi, sempre presenti sia nella vita che nelle sue opere fino alla fine, fino alla malattia che lo condusse alla morte, fino all’ultimo film,, che volle portare a termine prima che il suo cuore sofferente si fermasse per sempre.Il docufilm si avvale della sceneggiatura di, fotografia di, montaggio di, musiche diEcco il trailer: