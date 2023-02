Torna il Festival di musica da camera

di Adriano Cisternino





La classica va di luned. il giorno scelto per il Festival di musica da camera, giunto alla tredicesima edizione e realizzato da Riccardo Scognamiglio con la passione e la competenza che si addicono ad un figlio e nipote d'arte.Stessa sede delle passate edizioni, l'accogliente salone dell'Istituto per gli studi filosofici, a Palazzo Serra di Cassano in via Monte di Dio 14.Quattro i concerti in calendario, luned prossimo, 27 febbraio, la serata inaugurale con inizio alle 19,30, orario accortamente studiato per consentire agli appassionati vomeresi di poter tornare a casa in tempo anche con la funicolare.Quattro date, dunque, una per ogni mese a partire da febbraio. Quattro luned, il primo appuntamento in arrivo con una serata dedicata a Mozart, Cimarosa e Rossini, tre musicisti che - in maniera pi o meno intensa - hanno avuto rapporti con Napoli.Protagonista delsar il pianista, nome di prestigio a livello internazionale, pi volte presente, fra l'altro, su Rai 5 al programmadi Sandro Cappelletto.Il programma della serata abbraccia dunque tre musicisti legati in qualche modo da un filo comune, quasi contemporanei, con Rossini - cronologicamente l'ultimo dei tre - presumibilmente influenzato sia da Cimarosa che da Mozart.E saranno proprio cinque brani di Mozart ad aprire il programma. Seguir l'ouverture da, l'opera pi popolare di Cimarosa, e quindi cinque pezzi tratti dai famosiche Rossini compose dopo il ritiro dalle scene e che pensava dovessero rimanere privati.Una scaletta particolarmente accattivante, dunque, per il vernissage di un cartellone che proseguir luned 27 marzo, per proseguire il 17 aprile e concludersi il 29 maggio con una serata in cui sar protagonista il celeberrimo