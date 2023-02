Strino-Tandoi, jazz al femminile

di Adriano Cisternino





Jazz sempre pi donna. L'ennesima conferma arriva col prossimo concerto che ilpresenta aldi via Bellini.Venerd 24, ore 21,30, sul palco due giovani musiciste di talento, chitarra e pianoforte, ma anche voci per una serata di jazz tutto al femminile.(chitarra) e(pianoforte), in duo, promettono standard tradizionali e pezzi originali in interpretazioni suggestive e vigorose.Famiglia napoletana di artisti, ma unica ad abbracciare la musica, Eleonora Strino si innamorata del jazz a 14 anni ascoltando un disco capitato in casa per caso e poich in casa (per caso) c'era anche una chitarra, scoccata la scintilla e poi il sacro fuoco per le sei corde che non ha pi abbandonato, con una passione particolare per Wes Montgomery e Jim Hal.Pressoch parallela la storia personale di Francesca Tandoi, romana, sedotta gi in et pressoch infantile da questa musica e poi conquistata dal pianismo diPassione alimentata dopo gli studi accademici in Olanda ai seminari di autentici giganti degli ottantotto tasti come Barry Harris e Brad Mehldau., un duo tutt'altro che casuale. Si conoscevano solo attraverso la musica e gi sapevano che si sarebbero presto incontrate: affinit stilistiche con tanto swing le hanno portate a desiderare reciprocamente di suonare insieme, a cercarsi con ostinazione e finalmente trovarsi su un palco: accadde circa un anno fa a Modena: pianoforte, chitarra e due voci.Funzion subito, immediato il gradimento del pubblico. Da allora accaduto gi una mezza dozzina di volte ed ora eccole per la prima volta a Napoli dove promettono swing ed anche qualche divagazione in chiave dialettale.un motivo caro alla Tandoi, mentre la Strino pesca volentieri nel repertorio di Pino Daniele.Il tutto venerd 24, al Bourbon, con la squisita ospitalit di Alberto Bruno ed Ornella Falco.Consigliata la prenotazione (3389941559-3388253756)