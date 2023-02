Helen Tesfazghi voce regina a Portici

di Adriano Cisternino





Una voce regina alla Reggia di Portici. Il gioco di parole per presentare il concerto dial Galoppatoio della storica struttura vesuviana venerd 24 (ore 21). Una location di grande prestigio, dunque, per una serata di musica di qualit in cui la splendida voce di Helen sostenuta da un gruppo di musicisti jazz di spessore assoluto.Al fianco della Tesfazghi, infatti, la locandina annunciaalla batteria,al contrabbasso e - special guests -al pianoforte eal sassofono.Una mini-orchestra, insomma, per accompagnare una voce straordinaria nella serata speciale promossa dal Comune di Portici e realizzata con inesauribile passione e competenza da- spiega, consigliere comunale dell'assessorato al turismo -Una struttura che, all'epoca, oltre alle stalle dei cavalli, - raccontano i testi - comprendeva anche la scuderia, la selleria, le prigioni, la sala scherma e i laboratori di sartoria e di calzature.In una simile location, il concerto assume la dimensione di evento straordinario e i nomi dei musicisti gi ne garantiscono la qualit.Helen Tesfazghi un talento vocale dagli ampi riconoscimenti, ormai, sotto diversi aspetti. Napoletana di origine eritrea, Helen stata trascinata verso il jazz da Elio Coppola, il batterista che la accompagna spesso e volentieri sul palco col suo gruppo:rivela il drummer napoletano.Potenza, duttilit e timbro rendono la voce della Tesfazghi versatile per ogni tipo di musica. Impegnata in tour internazionali con Ivana Spagna, il suo repertorio spazia da Whitney Houston a Pino Daniele.Ha cantato e recitato in vari musical teatrali fra cui, in cui interpreta la celeberrima, enel ruolo di Maria Maddalena.Con la Tesfazghi, Elio Coppola e Antonio Napolitano (contrabbasso), la locandina annuncia duedi grande spessore.Lo stabiesespesso trascinante nel suo vorticoso pianismo., sassofonista palermitano, classe '82, ha collaborato, fra i tanti, con Ron Carter, Billy Cobham, Danilo Rea, Fabrizio Bosso ed Enrico Pieranunzi.Serata, insomma, di straordinaria musica alla reggia di Portici per chi avr la fortuna di procurarsi uno dei preziosi inviti.