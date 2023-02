Tre trasferte, azzeccare la prima

di Mimmo Carratelli



(da: Roma del 17.02.2023)

Non il Sassuolo dei tempi migliori, ceduti molti giocatori tra i pi promettenti, rimasto Berardi che per oggi non gioca causa infortunio, ma la squadra emiliana, in ripresa nelle ultime quattro partite (due vittorie e due pareggi), sempre avversario esuberante col suo preciso gioco offensivo, molta corsa e molta ambizione, e nuove "stelle" alla corte di Giovanni Carnevali, dal mediano Frattesi, 23 anni, gi nella "rosa" di Mancini, all'attaccante uruguaiano Agustin Alvarez, 21 anni, all'esterno francese Laurient.Per il Napoli la prima di tre trasferte consecutive, stasera a Reggio Emilia, marted a Francoforte, sabato a Empoli. Torna la Champions e c' il timore di distrazioni e rallentamenti in campionato (al riparo dei 15 punti di vantaggio), ma Spalletti sa che bisogna giocare partita dopo partita. Cio massima concentrazione contro il Sassuolo senza pensare all'Eintracht.Per questo motivo nessun turn-over esagerato, pochi ritocchi per chi ha maggiore bisogno di rifiatare e mettere sotto il Sassuolo come se fosse l'unica sfida dell'anno. All'andata fu una passeggiata, tripletta di Osimhen con accompagnamento di Kvaratskhelia, ma oggi la classifica del Sassuolo (+7 sulla zona-retrocessione) pretende punti. assima concentrazione contro il SassuoloGli emiliani se la giocheranno al massimo perch questo stato sempre lo spirito del Sassuolo e perch devono staccarsi maggiormente dal terzultimo posto.Il Napoli non potr concedersi il ritmo confidenziale del primo tempo contro la Cremonese, dovr stare ben sveglio e soprattutto dovr rubare l'inizio all'avversario, metterlo subito sotto pressione prima che il Sassuolo prenda campo e confidenza col match.All'andata con i primi due gol di Osimhen il Napoli era 2-0 dopo venti minuti. A Reggio Emilia, ci vuole una partenza da grande squadra.La difesa azzurra, la migliore del campionato, dieci partite senza prendere gol, due gol presi nelle ultime sei, non dovrebbe essere scossa dall'audacia offensiva del Sassuolo affidata agli ultimi lampi del martinicano Defrel, 31 anni, e alle scintille del francese Laurient.Ma ci sar molto da correre perch il Sassuolo squadra veloce e non si arrende neanche quando va sotto. Per dire che, per il Napoli, una partita impegnativa.Dionisi ha promesso una gara coraggiosa e gagliarda del Sassuolo. Spalletti parler solo alla vigilia di Francoforte. Il silenzio d'oro mentre fioccano esaltanti previsioni per la conclusione del campionato, gi assegnato al Napoli.Guai a farsene incantare mollando la presa.Non mollare la presa a Reggio Emilia, questo serve. Il resto sono chiacchiere.