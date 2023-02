Morto Mario Zurlini dell'allegra banda del petisso

di Mimmo Carratelli





Eravamo una banda di amici al tempo del Napoli di Pesaola, quel calcio degli anni Sessanta senza telefonini, senza l'assalto delle radio e delle televisioni, noi cronisti dentro lo spogliatoio del San Paolo senza barriere, senza divieti, il caff di Gaetano Masturzo e i giocatori sempre a disposizione.Mario Zurlini, venuto a mancare ieri a 81 anni, era uno dei compagnoni pi allegri di quel giro. In difesa faceva coppia con Panzanato che giocava da stopper, Zurlini era il "" con molte licenze, si faceva perdonare tutto per la straordinaria simpatia.Mario venuto a mancare a Parma, in ospedale. Ultimamente aveva avuto problemi all'idrocefalo. Operato, aveva poi contratto il Covid. Mercoled di nuovo in ospedale. Complicazioni polmonari e la fine. Lascia quattro figli. Lorenzo, 27 anni, vive a Napoli.Zurlini era nato a Parma. Giunse al Napoli a 22 anni. Era il 1964. Rimase per dieci anni. Inscenava divertenti duetti con Can. Aveva giocato due stagioni in B col Parma. Allegro, estroverso, con un futuro senza preoccupazioni dopo avere sposato una ragazza che era tra i migliori partiti di Parma. Raccontava:Con larrivo di Panzanato nello stesso anno, Zurlini fu inventato "" da Pesaola che ottenne la cessione al Vicenza di Stenti, titolare del ruolo. Alla seconda stagione azzurra Mario rimase fermo due mesi, colpito dallepatite, inchiodato a letto con febbre alta. Credette di morire.Zurlini e Panzanato giocarono lo stesso numero di partite, 197. Zurlini, quando veniva a trovarsi solo con lavversario sfuggito agli altri difensori, si disinteressava della palla e con un colpo danca buttava gi lattaccante. A Napoli era celebre la, il colpo danca delle ballerine. Quella fu ladi Zurlini.Un incidente stradale ne interruppe la carriera, a 32 anni. Il Napoli aveva giocato a Cesena (1-1) e Zurlini volle rientrare in auto coi dirigenti Russo, Guerra e Capobianco. In una notte piovosa, la macchina sband sullAutosole allaltezza di Colleferro. Guerra e Capobianco persero la vita, Russo rimase gravemente ferito, Zurlini se la cav meglio. Era l1 aprile 1974.L'ex moglie Irene Gisonni lo ricorda cos: "".