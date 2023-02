Vittoria netta sulla Cremonese

di Mimmo Carratelli



(da: Roma del 13.02.2023)

E se la capolista va, lasciala andare. In attesa della partita dell'Inter stasera a Genova contro la Sampdoria, gli altri inseguitori (Milan, Atalanta, Roma) sono ricacciati 18 punti lontano.Dopo il festival di Sanremo, il festival al "Maradona". Entusiasmo per cinquantamila in una serata di gloria e baldoria.Cancellato lo scherzo in Coppa Italia, il Napoli spazza la Cremonese (3-0) ed la sesta vittoria consecutiva con lo stadio di Fuorigrotta imbattuto. Tu chiamalo se vuoi scudetto.Il Napoli vince con pazienza contro un avversario vivace nel primo tempo, un po' esausto nella ripresa, provato dal giro-palla a un tocco dei giocatori di Spalletti.Ballardini tenta di sorprendere il Napoli saltando con lanci lunghi il pressing alto degli azzurri. Si scatenano a destra Sernicola e, a sinistra, il terzino Vasquez (due salvataggi provvidenziali di Lozano sul difensore).Il vecchio Chiriches (34 anni) si dedica a Osimhen. Benassi fa una buona partita su Anguissa. Su Lobotka arretrato la marcatura di uno dei due attaccanti, Afena Gyan, e nella met campo cremonese l'opposizione di Meite. Ma il regista azzurro padroneggia la gara come sempre.Nel primo tempo, la Cremonese (senza Dessers e Okereke, gli attaccanti migliori) tiene bene il campo. Il Napoli non ha fretta. Di Lorenzo, due conclusioni (6' e 20' respinte dal portiere), l'attaccante pi pericoloso.Pochi palloni giocabili per Osimhen (34' gran fiondata di testa di poco oltre la traversa). Bene Lozano non solo per i suoi recuperi difensivi.L'azzurro scatenato Kvaratskhelia. il giorno del suo ventiduesimo compleanno e colpisce proprio al 22', che precisione!Sfondamento personale a sinistra per l'uno a zero, uno squalo nato sotto il segno dell'Acquario. Il primo e unico tiro in porta della Cremonese giunge al 38' (Benassi dalla distanza, parata facile di Meret).A fine primo tempo, c' un fallo da rigore di Ferrari su Kvaratskhelia non giudicato tale dall'arbitro che, a inizio del secondo tempo, non estrae il secondo "giallo" a Vasquez (pestone a Lozano).Il minimo vantaggio non tiene in ansia il Napoli che si prende tutta la partita nella ripresa dopo che Ballardini, sul minimo svantaggio, ritocca la squadra con gli ingressi di Castagnetti per Pickel e Ciofani (1,90) per l'altro corazziere dell'attacco Tsadjout (1,92). Le due punte della Cremonese e i loro sostituti non hanno mai impegnato Meret.Dopo che la Cremonese si rinnova con i due ingressi, Osimhen colpisce (65') per il raddoppio sullo sviluppo di un corner e assist di Kim (palla colpita bassa di testa). Per Osi otto gol nelle ultime sei partite, capocannoniere incontrastato del campionato a quota 17 reti.Sul due a zero, non c' pi partita, se mai c' stata. Il Napoli l'ha tenuta sempre sotto controllo. La Cremonese schizzata spesso in contropiede senza fare danni. Molto attivo a destra Sernicola, ma la difesa azzurra non ha mai ceduto. Meret mai impegnato.Nel Napoli ha funzionato alla grande il triangolo delle Bermude a sinistra con le combinazioni fra Mario Rui, Kvaratskhelia e Zielinski (non proprio brillante).Contro la fitta difesa centrale della Cremonese, il Napoli ha attaccato sulle fasce con Di Lorenzo e Mario Rui. Per Lozano, alla quarta partita da titolare, una prestazione convincente.Entravano Elmas per Zielinski e Olivera per Mario Rui (70') e il terzo gol arrivava dalla panchina, a segno Elmas dopo uno scambio con Di Lorenzo (79'). Tre a zero netto.C'era modo di far giocare Raspadori per Kvaratskhelia e Ndombele per Lozano (83'), poi Demme per Lobotka (86').stata, tutto sommato, una vittoria agevole che il Napoli ha conquistato con la calma delle grandi squadre, senza mai forzare, certo di centrare il bersaglio. Qualche sbavatura nel primo tempo per troppi palloni persi. Nella ripresa, una squadra solida e con meno errori individuali.Le statistiche del match dicono 15 tiri a 6 del Napoli (10-1 in porta). Chiaro dominio.Venerd si va a Reggio Emilia contro il Sassuolo, partita largamente anticipata in vista del primo ottavo di Champions con l'Eintracht Francoforte (marted 21).: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (70' Olivera); Anguissa, Lobotka (86' Demme), Zielinski (70' Elmas); Lozano (83' Ndombele), Osimhen, Kvaratskhelia (83' Raspadori).: Carnesecchi; Ferrari (46' Valeri), Chiriches, Vasquez (68' Ghiglione); Sernicola, Pickel (60' Castagnetti), Meite (76' Acella), Benassi, Aiwu; Afena-Gyan, Tsasjout (60' Ciofani).: Massimi (Termoli).: 22' Kvaratskhelia, 65' Osimhen, 79' Elmas.