Un’affascinante trilogia su Napoli, di Del Tufo e Striano

di Giovanna D'Arbitrio





Il noto giornalistae il fotoreporter, autori della pagina domenicale "L'Uovo di Virgilio" sul quotidiano “”, da anni esplorano la città alla ricerca di miti, leggende, storia, arte e quant’altro, regalandoci un’affascinante trilogia, tre libri di successo sulla nostra città (Ed. Rogiosi):1). Dentro Napoli: la memoria dei luoghi;2). Il lungo viaggio dell’Uovo di Virgilio.3). Il magico viaggio dell'Uovo di Virgilio.Ecco la presentazione della casa editrice suldella saga: “Dentro Napoli:Ed ecco come è stato presentato ilcon nuove interessanti pagine dedicate alla nostra splendida Partenope: “”.Ed infine ilUn labirinto di volti, di voci, di storie, di memorie, di pietre e di ombre, nel quale i due autori si muovono da anni con l'acribia dei cacciatori di gemme, e di misteri. Napoli ha una storia ultra millenaria, ma è come se sotto questa storia si muovessero tanti percorsi e tunnel segreti, nei quali è conservato molto più di quanto non viene esposto: sicuramente è conservato molto più di quello che a un livello superiore è stato cancellato dalla storia, dal cemento o dal degrado. "Vogliamo portare i Napoletani in giro tra le proprie ombre, a spasso tra i ricordi e le visioni di vite passate", dicono Vittorio e Sergio. Ai lettori non resta che affidarsi a questa coppia di instancabili 'esploratori' urbani per viaggiare nello spazio e nel tempo, tra i misteri dell'archeologia, dell'esoterismo, della storia, dell'arte, dei culti perduti, della musica. Per superare le barriere del folklore e penetrare nel cuore incandescente della città-mondo”.Senz’altro libri da consigliare a chi voglia conoscere meglio Napoli, al di là di clichés, come sole pizza e mandolino o aspre critiche tutte focalizzate su aspetti negativi, libri ricchi di contenuti e illustrati da immagini inedite di Napoli, libri che evidenziano il rigore investigativo degli autori nell’accuratezza delle ricerche storiografiche., giornalista, vive e lavora a Napoli.Redattore capo del "Mattino", è autore della pagina settimanale L’Uovo di Virgilio. I luoghi della memoria, la memoria dei luoghi, in tandem con il fotografo Sergio Siano. Già vincitore del Premio cronista della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, si è aggiudicato, nel 2009, il premio Cosimo Fanzago, assegnato ogni anno a chi si adopera in favore della città.Dal suo romanzo “”, edito da Rogiosi, è stato tratto un corto premiato al Festival del Cinema di Venezia nel 2013.Tra gli altri suoi libri ricordiamo “” (Rognosi 2015) e “” (Neri Pozza 2018).Sergio Siano, fotoreporter del quotidiano “Il Mattino”. Ha realizzato numerose mostre e pubblicazioni fotografiche tra cui “” (Rogiosi, 2013). Per le edizioni Intra Moenia ha collaborato alla realizzazione della “”.