Il Napoli Basket perde in volata

di Mario Triggiani





Sfumano sulla sirena i sogni della Generazione Vincente Napoli Basket a Treviso nellanticipo della diciannovesima giornata di campionato, con il tentativo da tre di Howard che viene respinto dal ferro e consegna la vittoria ai veneti.La Ge.Vi. ha dovuto fare a meno di Davin Devis, che in settimana ha rescisso consensualmente il contratto con la societ a causa di gravi motivi disciplinari, come dichiarato dal team partenopeo nel comunicato ufficiale.Non invece ancora arrivato in citt il nuovo acquisto Wimbush, atteso a Napoli per i prossimi giorni.Per tutta la gara Napoli sempre indietro nel punteggio, anche a causa di una scarsa verve realizzativa dei propri americani nel primo tempo di gioco. Treviso tocca il +13 prima che tre canestri consecutivi di Joe Young rimettano in partita i partenopei.Una tripla di Stewart regala il pareggio al team azzurro quando manca un minuto dal termine. Treviso sfrutta i problemi di falli di Napoli per trovare punti facili sotto canestro. Dopo la girandola di tiri liberi la GeVi si ritrova in mano la tripla del possibile pareggio nellultima azione.Il tiro decisivo viene affidato a Jordan Howard, che per viene ben limitato dalla difesa trevigiana e la sua tripla si spegne sul primo ferro.Con questa sconfitta, la nona in dieci trasferte questanno, la GeVi viene risucchiata nuovamente nel gruppo delle penultime classificate, con la lotta per la salvezza che si fa sempre pi serrata.Ora, con la Coppa Italia e la finestra di qualificazione delle nazionali, ci saranno due settimane di pausa per la Generazione Vincente Napoli Basket, che torner in campo domenica 5 marzo ospitando Varese al PalaBarbuto.Questo tempo dovr essere utilizzato per ottimizzare linserimento del nuovo acquisto Wimbush e per riflettere sul perch questa squadra si trova puntualmente a rovinare in trasferta quanto di buono costruito al PalaBarbuto.: Banks 21, Pellizzari, Sarto, Zanelli 4, Jurkattam 2, Vettori, Sorokas 15, Fagian 13, Scandiuzzi, Jantunen 17, Cooke 12, Invernizzi 1.: Zerini 9, Howard 11, Young 21, Michineau 5, Dellosto, Uglietti 8, Williams 16, Stewart 10, Zanotti 2, Matera, Grassi.