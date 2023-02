Napoli Basket, arriva Thomas Wimbush

di Mario Triggiani





A meno di due giorni dalla vittoria nel derby contro Scafati, la Generazione Vincente Napoli Basket annuncia di aver realizzato un altro colpo, stavolta di mercato, con lingaggio di Thomas Wimbush.Nato in Ohio nel 1993, Wimbush ha disputato il campionato universitario americano tra il 20212 ed il 2017 con la canotta dei Fairmont Falcons.Dopo due anni con i Long Island Nets in G-League, ha cominciato il suo viaggio in giro per lEuropa che lo ha portato a calcare i parquet di Germania, Turchia, Francia e Russia prima di arrivare in Italia.La scorsa stagione, disputata con i transalpini del Nanterre, stata la migliore dal punto di vista statistico, con 13.5 punti e 7.2 rimbalzi.Wimbush aveva iniziato il campionato 2022/2023 in Russia con lo Zenit San Pietroburgo prima di rescindere il contratto ed accordarsi con la GeVi Napoli.Con Wimbush il team partenopeo aggiunge al suo arsenale una pericolosa bocca da fuoco, proprio in tempo per un rush finale di campionato che si preannuncia tiratissimo, con pochi punti a separare la zona retrocessione dagli ultimi posti validi per i playoff.