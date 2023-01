Al “Bourbon Street” Mino Lanzieri 4et

di Adriano Cisternino



Si chiama “” ed è un progetto di quattro musicisti destinato, nelle intenzioni dei protagonisti, ad un futuro imminente ricco ed intenso.Mino Lanzieri (chitarra), Daniele Scannapieco (sax) e Gino Del Prete (batteria), due napoletani ed un salernitano (Scannapieco), si conoscono da anni ed hanno suonato insieme tante volte. Yazan Greselin (hammond), lombardo di origini armene, è un’acquisizione relativamente recente (Umbria jazz) che Lanzieri ha coinvolto nel progetto.Il quartetto sarà in concerto venerdì 3 febbraio (ore 21,30) ad iniziativa del Live Tones sul palco del Bourbon Street, diventato ormai punto di riferimento fisso per gli appassionati del jazz, come del resto annuncia il nome stesso dell’accogliente locale di via Bellini, ispirato alla nota strada di New Orleans, patria della musica afroamericana: jazz di qualità, cui è possibile associare drink e food secondo i gusti.Nato a Pompei, classe ’82, ma cresciuto a Torre Annunziata, Mino Lanzieri ha imbracciato la chitarra da giovanissimo, per vocazione. Per un certo periodo ha frequentato anche la nota palestra Vesuviana di Lucio Zurlo, ma le mani che picchiano non sempre sono compatibili con la chitarra e allora la musica ha avuto il sopravvento sulla boxe.Nel 2009 si è trasferito a New York dove ha avuto l’opportunità di studiare e suonare con numerosi artisti americani. Ha pubblicato quattro album da leader e due da co-leader.L’ultimo disco, “”, del 2019, in trio con Reuben Rogers (contrabbasso) e Ulysses Owens jr (batteria), forse non ha avuto la fortuna che meritava perché il tour di presentazione è stato in parte soffocato dall’esplosione della pandemia.La scaletta di venerdì prevede alcuni standard rivisitati, come la notissima “” di John Coltrane alternati a brani originali.Consigliata la prenotazione (338 9941559 - 33882253756).