Il Napoli Basket perde lo scontro diretto a Trieste

di Mario Triggiani



Nello scontro diretto che avrebbe potuto dare alla Generazione Vincente Napoli Basket la spinta per risalire la classifica di serie A stata invece la Pallacanestro Trieste a sorridere, grazie ad una prestazione che non ha lasciato scampo ai partenopei, alla quinta sconfitta esterna consecutiva con ampio margine.La partita equilibrata per i primi due quarti, poi nella terza frazione Trieste prende il largo volando a +18 grazie anche a tante ingenuit difensive di Napoli. Gli azzurri, come spesso capitato lontano dal PalaBarbuto negli scorsi mesi, si fanno travolgere dallonda durto degli avversari e non sembrano capaci di reagire fino a quando i liberi conseguenza di un fallo su tentativo di tiro da tre di Stewart consentono alla Ge.Vi. di accorciare la distanza dalla lunetta.Il team partenopeo prova la rimonta, toccando anche il -4 a met dellultimo quarto, ma lo sforzo per recuperare viene pagato in termini di lucidit nei minuti finali e Trieste riesce a conquistare una meritata vittoria.Non ci sono stati scossoni in fondo alla classifica, quindi nonostante la sconfitta Napoli rimane virtualmente salva, anche se solo in virt della classifica avulsa. La trasferta di Trieste rappresentava il primo di quattro scontri diretti consecutivi per la Ge.Vi., che dovrebbe cominciare a vincere anche lontano da casa per poter sperare nella permanenza in serie A.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar il derby di domenica prossima contro la Givova Scafati, previsto per le 17:30 al PalaBarbuto. Si tratter di unaltra partita da vincere per fuggire dalla zona calda e poter magari dare una rivincita ai tantissimi tifosi che nella gara di andata accorsero al PalaMangano per assistere alla peggior disfatta stagionale (anche in quel caso in trasferta) della squadra azzurra.: Gaines 8, Pacher, Bossi 5, Davis 16, Spencer 12, De Angeli 5, Campogrande, Vildera 2, Bartley 22, Lever, Ruzzier 11.: Zerini 10, Howard 5, Young 4, Michineau 16, Dellosto 3, Davis, Uglietti 4, Williams 7, Stewart 10, Zanotti 9, Matera, Grassi.