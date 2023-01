Il Napoli Basket vince e convince contro Sassari

di Mario Triggiani



Inizia alla grande il girone di ritorno della Generazione Vincente Napoli Basket, che nella sedicesima giornata di campionato ha sconfitto nettamente il Banco di Sardegna Sassari con una prestazione eccezionale.La Ge.Vi. sempre stata avanti, portandosi un ventaglio in doppia cifra gi nel secondo quarto. Protagonista assoluto del match stato Elijah Stewart, che dopo qualche gara sottotono ha bucato ripetutamente la retina avversaria sia da sotto canestro che dalla lunga distanza.Sassari non sembrata mai essere in partita, a causa anche delle pessime percentuali dallarco, cos Napoli si potuta limitare a controllare il largo vantaggio conquistato fino alla sirena finale.Dagli altri campi non sono arrivate buone notizie per la Ge.Vi., con due dirette concorrenti per la salvezza, Brindisi e Reggio Emilia, che hanno sconfitto le due corazzate del campionato, Virtus Bologna e Milano.La classifica ora cortissima, con soli quattro punti a separare lottavo ed il sedicesimo posto.Sar dunque necessario mantenere sempre alta la concentrazione per sfruttare ogni occasione di fare punti.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima alle 18 contro la Pallacanestro Trieste nel primo di tre scontri diretti che vedranno Napoli affrontare le dirette concorrenti per la permanenza in categoria.Sar importante dare continuit alla vittoria con Sassari per poter conquistare altre vittorie ed allontanarsi il prima possibile dalla zona calda della classifica.: Zerini 4, Howard 10, Young 5, Michineau 12, Dellosto 7, Davis 14, Uglietti 3, Williams 16, Stewart 22 , Zanotti , Matera, Grassi.: Jones 16, Dowe 8, Kruslin 13, Gandini, Devecchi, Treier 11, Chessa, Stephens 6, Bendzius 14, Gentile 15, Raspino, Diop.