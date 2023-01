L'ostacolo di un ambiente molto caldo

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 21.01.2023)

Fine del girone d'andata con un turno eduardiano, si gioca sabato (Salernitana-Napoli), domenica (Juventus-Atalanta) e luned (Inter-Empoli), ma anche marted (Lazio-Milan). Se il Napoli fa il bravo a Salerno potrebbe aumentare il vantaggio sugli inseguitori, soprattutto su Milan e Juventus.La sconfitta del Napoli a Milano con l'Inter sembrava avere aperto chiss quali scenari per lo scudetto, ma nei due turni successivi il Napoli ha fatto bottino pieno, battendo sonoramente la Juventus, uno degli inseguitori pi temibili, il Milan ha infilato due pareggi, l'Inter un pareggio e una vittoria.Il Napoli sta andando forte grazie anche a un timido gruppo di inseguitori. Il Milan sembra in frenata, la Juve ha i suoi problemi anche fuori dal campo, l'Inter sta risalendo ma a -10 dagli azzurri.Archiviata la mezza delusione in Coppa Italia, il campionato chiama. In sintesi, a Salerno non ci sar Kvaratskhelia, ma ci sar Lobotka toccato duro nel match con la Cremonese. La soluzione ovvia Elmas al posto del georgiano.C' l'ipotesi si schierare un doppio centravanti, Simeone con Osimhen. Ma pi credibile che Spalletti non alteri in avvio la solita squadra.Il punto : quanto ha assorbito, la Salernitana, la batosta di Bergamo, come ne sar condizionata. Nicola, opportunamente confermato, dopo il mezzo esonero, passerebbe da una squadra propositiva a uno schieramento pi prudente e di contenimento.Il tecnico piemontese ha ordinato: reagire, rialzare la testa e sputare sangue. Spalletti dice che sar una partita dura, "con duemila difficolt", un ambiente caldo, assente il tifo napoletano per i recenti divieti.Non sar una partita facile, questo certo, ma il Napoli la giocher per vincere, come successo a Genova contro la Sampdoria.La Salernitana ha un vantaggio di nove punti sul terzultimo posto, non con l'acqua alla gola, potr giocare contro il Napoli una partita non disperata. Schierer una squadra con molti cambi rispetto al tonfo di Bergamo, soprattutto una nuova linea difensiva.Al di l delle suggestioni di un derby, la Salernitana punter a un tono agonistico elevato per mettere in difficolt il Napoli. Sar battaglia o quasi. La risposta del Napoli affidata alla velocit e al pressing alto.Roma e Milan hanno vinto di misura a Salerno, conferma di un campo difficile. Le sfide ad alto livello eccitano il pubblico granata, ancora pi eccitato dai confronti col Napoli in virt di una rivalit acre di esclusiva matrice salernitana.Le condizioni meteorologiche con un campo pesante potrebbero favorire la squadra di Nicola se imposter la gara sulla difensiva con un super-portiere appena giunto, il messicano Guillermo Ochoa, 38 anni, spettacolare numero uno.Il "catenaccio" per non sembra nelle corde della formazione granata che ha calciatori di buona qualit per proporre gioco dall'angolano Vilhena al norvegese Bohinen, al croato Bradaric, alla punta senegalese Dia (7 gol come Kvaratskhelia).Sar Osimhen a fare la differenza nel duello con Ochoa? Spalletti chiede a tutta la squadra di giocare al massimo perch ci sarebbe questo limite: se cala di rendimento anche di una sola virgola, il Napoli rischia, come a Milano contro l'Inter.Ma l'Arechi non San Siro.