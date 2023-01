Napoli fuori ai rigori in Coppa Italia

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 18.01.2023)

Fuori il Napoli ai calci di rigore. Decisivo il penalty battuto fuori da Lobotka. A segno tutti i tiratori della Cremonese (5-4 sui penalty). Il Napoli, al debutto in Coppa Italia, ottavi al "Maradona", lascia.Passa meritatamente la Cremonese. Perde il Napoli degli illustri rincalzi. In campo nell'ultimo quarto d'ora anche i titolarissimi (Lobotka, Politano, Anguissa, Zielinski, Kim) per acciuffare il risultato utile contro una Cremonese irriducibile che ha costretto il Napoli ai supplementari.Pi rapida, la squadra di Ballardini, pi forte fisicamente, pressing a tutto campo e insidiosa con attaccanti velocissimi (Ciofani e Okereke prima, Gyani e Tsadjout poi).Pronti, via. Nessun titolarissimo in campo, tranne Meret. Gaetano per Lobotka, tra Ndombele e Zerbin, tutta nuova la linea difensiva col debutto di Berezsynski, tridente con Elmas, Simeone e Raspadori.Troppo nuovo e inedito il Napoli per entrare subito in partita. La Cremonese si chiude e lancia il contropiede con palloni lunghi verso le due punte. I centrocampisti azzurri non proteggono la difesa e Spalletti deve urlare molto per richiamare soprattutto Gaetano a tenere la posizione senza spingersi avanti.Proprio con la difesa azzurra scoperta, il Napoli prende gol. Okereke in fuga sulla sinistra, cross basso, manca Ciofani il tocco in rete, alle sue spalle sopraggiunge Pickel che batte Meret (18').Il Napoli attacca a testa bassa con eccessiva frenesia e imprecisione facendo il gioco della Cremonese tutta dietro la linea della palla.Ma il Napoli incerto dell'inizio partita comincia a spingere con pi convinzione, assedia gli avversari nella loro area e, in tre minuti, capovolge il risultato dopo che l'arbitro sorvola sul fallo da rigore di Pickel su Gaetano. L'arbitraggio della signora Ferrieri Caputi stato insufficiente. Sorvola anche su molti falli dei cremonesi.Comunque il Napoli dei titolari-bis artiglia la partita. una gran botta dal limite di Ndombele che crea l'occasione del pareggio. Con una gran parata, Carnesecchi alza il pallone con i pugni. Nel mischione nell'area piccola, prima Simeone tenta il gol di testa, poi Juan Jesus di testa anche lui spinge la palla in rete (33').Il Napoli vola sulle ali dell'entusiasmo e passa avanti. Gran cross di Zerbin e colpo di testa di Simeone (36'). Il Napoli, in vantaggio, si rassicura e gioca meglio.Il Napoli deve essere pi compatto e difendere meglio sui rilanci della Cremonese. Lo fa nel secondo tempo. Manca l'apporto di Raspadori in una serata poco brillante. Sono Ndombele ed Elmas a trascinare la squadra.Sempre in proiezione offensiva Berezsynski e Olivera. I titolari-bis non hanno gli automatismi del Napoli-uno e fanno fatica nella fase difensiva a coprire il campo. L'attacco portato senza la necessaria velocit e anche con molte imprecisioni.Spalletti interviene per equilibrare la squadra con i cambi (65'): Politano per Zerbin (Elmas va a sinistra), Lobotka per Gaetano, Anguissa per Raspadori.Cambi anche nella Cremonese che, con lo svantaggio minimo, rimane bene in partita e non rinuncia ad attaccare. Ora il Napoli protegge meglio la profondit della Cremonese che continua a sventagliare palloni lunghi per le punte.Con l'ingresso dei titolarissimi (poi 82' Kim per Ostigard e 85' Zielinski per Elmas), proprio il Napoli rinforzato dai migliori incassa il pareggio di Afena-Gyan all'87' non controllato da Berezsynski (debutto mediocre).Ai supplementari, sotto un nubifragio impietoso, tuoni e fulmini, al Napoli sfugge il successo. Doppio episodio. Espulso Sernicola per doppio "giallo". Cremonese in dieci per gli ultimi venti minuti.Dentro Osimhen per Ndombele. Palo di Simeone (103'). Fuori le conclusioni di Anguissa, Politano e Osimhen. Si va ai rigori. Non falliscono Politano, Simeone, Zielisnki, Osimhen. Sbaglia Lobotka.: Meret; Bereszynski, Ostigard (82' Kim), Juan Jesus, Olivera; Ndombele (101' Osimhen), Gaetano (65' Lobotka); Elmas (85' Zielinski), Raspadori (65' Anguissa), Zerbin (65' Politano); Simeone.: Carnesecchi; Hendry (82' Zanimacchia), Bianchetti, Vasquez; Sernicola (100' espulso), Pickel (109' Aiwu), Castagnetti (65' Buonaiuto), Meite, Quagliata (70' Valeri); Ciofani (65' Tsadjout), Okereke (65' Afena-Gyan).: Ferrieri Caputi (Livorno).: 18' Pickel, 33' Juan Jesus, 36' Simeone, 87' Afena-Gyan.: Politano gol, Vasquez gol, Simeone gol, Buonaiuto gol, Zielinski gol, Tsadjout gol, Lobotka fuori, Vaaleri gol, Osimhen gol, Afena-Gyan gol.Napoli-Cremonese 4-5 ai rigoriInter-Parma 2-1 d.t.s.Milan-Torino 0-1 d.t.s.Fiorentina-Sampdoria 1-0Roma-Genoa 1-0Atalanta-SpeziaLazio-BolognaJuventus-MonzaInter-Atalanta/SpeziaFiorentina-TorinoRoma-CremoneseLazio/Bologna - Juventus/Monza