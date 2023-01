Clara Graziano al “Lennie Tristano” di Aversa

di Adriano Cisternino



La data esatta sarebbe stata il 12 gennaio. Circostanze varie hanno fatto slittare a venerdì 20 il concerto per la chiusura dell’anno che ha celebrato il quarantennale del Jazz Club Lennie Tristano di Aversa, fondato in questa data nel 1982.La ricorrenza sarà celebrata dunque venerdì 20 all’Auditorium “” di Aversa (via Nobel 2, ore 21) con una singolare serata, non jazzistica in senso stretto ma con un gruppo molto particolare: “”, formato da(sax soprano e clarinetto),(basso tuba) e(mimo-giocoliere) guidati dall’organetto di, musicista di origine aversana, autrice di brani ispirati al mondo del circo e dello spettacolo viaggiante, impastati di allegrie e malinconie con chiare influenze jazzistiche e di musica etnica.nasce nel 1996 e vanta ormai una diffusa partecipazione a numerosi festival ed al programma televisivo “” su Rai 3, in sei puntate.Significativa l’esperienza di Clara Graziano con Ambrogio Sparagna, col quale collabora dal 1988 sia nell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, sia in tournée che l’hanno portata in vari paesi d’Europa, ma anche in altre parti del mondo come il Messico, l’Iraq e la Cina.