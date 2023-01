Lontano da casa, di Andrea Raguzzino

di Giovanna D'Arbitrio



Disponibile sia in formato cartaceo che digitale, come il primo thriller di Andrea Raguzzino,, il suo secondo romanzo(Associazione Cura il mondo- Jack Edizioni) ha sempre come protagonista lo scaltro detective italoamericano apparso per la prima volta nel raccontopubblicato nellantologia di racconti noir La cattiva strada edita nel 2020 da Filigrana.Sulla quarta di copertina si legge quanto segue:Come lautore stesso ha spiegato in unintervista, egli predilige lo stile dei thriller classici hard-boiled, genere reso famoso da, genere che ha inteso omaggiare miscelandola con un po di sana ironia mediterranea.E anche il secondo romanzo colpisce per i personaggi ben caratterizzati, lo stile fluido, i dialoghi veloci, il linguaggio ora crudo, ora volgare, ora misto ad ironia, luso del corsivo per mettere in rilievo i pensieri dei personaggi. In esso lautore si concentra sul tema dello stupro, purtroppo oggi molto attuale, nonch su quello della corruzione che dilaga ovunque, non solo nelle grandi citt, ma anche nei piccoli centri.Ci sembra giusto evidenziare che Andrea Raguzzino non solo uno scrittore, ma anche un avvocato molto impegnato attivamente in campo sociale insieme al fratello Dario. In effetti qualche anno fa, insieme diedero inizio alla campagna, tappezzando la citt di Napoli con numerosi poster. E nel 2022 lAssociazione Cura il mondo - Jack edizioni ha bandito un concorso letterario aperto a napoletani e non, riservato a racconti in lingua italiana sul tema La cura del mondo declinata nel senso dellecologia, della transizione ecologica, della sostenibilit ambientale ed energeticaCome lautore stesso ha spiegato in unintervista, l(senza scopo di lucro con sede in Napoli), si occupa non solo della tutela ambientale, ma anche di sostenere cultura e temi sociali.- Andrea ha affermato -War is over! If you wantUn messaggio che oggi, dopo la pandemia e la guerra in Ucraina, lavvocato Raguzzino ha deciso di voler lanciare di nuovo. Questa volta dando pi spazio alle parole, ai racconti di aspiranti scrittori.Da un articolo di Viviana Lanza:Come gi ho scritto in una precedente recensione sul primo romanzo dellautore, dopo tanti anni mi ha fatto piacere incontrare di nuovo Andrea Raguzzino che ho conosciuto da ragazzo, come mio alunno e amico di mio figlio Marco, ed stata davvero una piacevole sorpresa ritrovarlo nelle vesti di scrittore.Pertanto di tutto cuore gli rinnovo gli auguri di altri meritati successi, sia in campo letterario che in quello sociale.