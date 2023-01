Il Napoli Basket è travolto a Varese

di Mario Triggiani



Ancora una sconfitta esterna per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella gara conclusiva del girone di andata del campionato di Serie A è stata sconfitta all’Enerxia Arena di Varese con il punteggio di 106-79.La partita è stata il palcoscenico per l’esordio in canotta azzurra di Joe Young, guardia americana arrivata a Napoli giovedì scorso, che è sceso in campo dopo un solo allenamento con i compagni. Anche se ovviamente c’è da ancora amalgamare il nuovo acquisto con il resto della squadra, Young ha già mostrato un buono spirito di iniziativa in attacco e voglia di spendersi in difesa. Solo nelle prossime gare si potrà dare un giudizio preciso sul valore di Young per il Napoli Basket, ma l’esordio è stato certamente incoraggiante.La gara è stata in equilibrio per i primi 25 minuti, con Varese ad imporre i ritmi di gara ma Napoli sempre attaccata agli avversari. Nella seconda metà del terzo quarto la formazione lombarda ha segnato due triple consecutive che hanno costituito la spallata decisiva agli avversari, vista anche la pessima giornata di Napoli dalla lunga distanza (4/22).Varese ha preso così il largo conquistando l’ennesima vittoria oltre i 100 punti segnati, a riprova del fatto che forse la squadra biancorossa è attualmente la più in forma del campionato.Con la sconfitta rimediata a Varese la GeVi rimane ancorata in piena zona retrocessione, a pari merito con Treviso e Verona e con solo Reggio Emilia alle spalle.Dopo due incontri ostici nelle prime due giornate sulla panchina napoletana, coach Pancotto dovrà ora preparare al meglio le prossime gare per allontanarsi al più presto dalla zona calda della classifica.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sarà domenica prossima alle ore 19:30, quando gli azzurri ospiteranno al PalaBarbuto il Banco di Sardegna Sassari.Si tratterà di una gara fondamentale per il team partenopeo, chiamato ancora una volta a conquistare punti importanti nel fortino di Fuorigrotta in una stagione in cui in trasferta stanno arrivando troppe sconfitte con largo margine.: Ross 15, Woldetensae 6, Reyes 19, De Nicolao 9, Librizzi 2, Virginio 3, Ferrero 3, Brown 11, Caruso 11, Owens 15, Johnson 12.: Zerini 4, Howard 25, Young 8, Michineau 10, Dellosto, Davis 6, Uglietti 4, Williams 16, Stewart 2, Zanotti 2.