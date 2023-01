I segreti di Sigismund Thalberg

di Adriano Cisternino



Ebbe successo in tutta Europa ed anche negli Stati Uniti, superando in popolarit Chopin e Liszt, poi scelse di stabilirsi a Napoli prendendo casa a Posillipo dove visse fino alla morte.Parliamo di Sigismund Thalberg (1812-1871), pianista e compositore nato a Ginevra, figlio naturale di nobili austriaci, fondatore della scuola pianistica napoletana.Sulla sua vita piuttosto avventurosa, fatta di musica e non solo, uscito il libro, sottotitolodi Francesco Nicolosi, Piero Rattalino, Marelva Torino, a cura di Candida Carrino, editore Colonnese, (pagine 250, euro 15).Bravura e genialit ne decretarono presto il successo, e ne fecero uno dei pi ricercati concertisti, accompagnato anche da ricchi guadagni.Fu tra i primi innovatori della tecnica pianistica, facendo del virtuosismo esasperato la sua forza attrattiva. Le sue brillanti trascrizioni dei temi dopera erano di grande effetto, come si evince anche dal sottotitolo del libro.Il pubblico aveva la sensazione di ascoltare il suono di due pianoforti contemporaneamente. Lo scopo, in realt, era quello di rendere popolare la musica classica, portarla dalle audizioni in case private dei nobili ai teatri, davanti ad un pubblico molto pi numeroso e quindi commercialmente assai pi vantaggioso.A Londra nel 1848 Chopin fece solo due concerti in sale private mentre Thalberg ne fece ben dodici ma nei teatri.In America riscosse paghe che neppure Rubinstein anni dopo. Insomma fu un vero e proprio fenomeno mediatico musicale (e non solo) dellepoca, anche dopo la morte, per questioni relative alla sua ricca eredit.