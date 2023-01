Lo scandaloso Aurelio sorprende Napoli

di Mimmo Carratelli

(da: Guerin Sportivo del 10.01.2023

)

La storia di Napoli, citt ospitale in ogni senso, annota tre giornate indimenticabili. L'arrivo di Giuseppe Garibaldi alle 13,30 del 7 settembre 1860, un venerd, alla stazione centrale.L'arrivo del generale Clark con inglesi e americani alle 9,30 dell'1 ottobre 1943, un altro venerd, in via Marina.L'arrivo di Aurelio De Laurentiis nel pomeriggio del 6 settembre 2004, un luned, a Castel Capuano, sede del vecchio Tribunale.Si tratta di tre arrivi discussi e discutibili. Fermandoci all'attualit, l'arrivo di Aurelio De Laurentiis pu essere considerato il pi destabilizzante dei tre.In primo luogo perch, al contrario di Garibaldi e del generale Clark, non era il pi atteso.In secondo luogo perch, venuto a salvare il Napoli, non sapeva niente di calcio e molti avrebbero preferito il grande e grosso Luciano Gaucci, ex tramviere a Roma a capo di una impresa di pulizie con 200 miliardi di fatturato per fallita, ma aveva fatto una fortuna col galoppatore irlandese Tony Bin acquistato per 12 milioni e rivenduto per 7 miliardi, e poi era nel calcio da trent'anni con imprese e magagne adeguate.In terzo luogo perch De Laurentiis era impropriamente ed esclusivamente considerato il produttore dei cinepanettoni tant' che allo stadio di Fuorigrotta apparve immediatamente un enorme striscione: "".Infine perch De Laurentiis non si propose sentimentalmente come un appassionato "", ma nella prima conferenza stampa all'Hotel Excelsior, Pierpaolo Marino alla sua destra, Giampiero Ventura alla sinistra, parl con la testa, da imprenditore avveduto, e non con il cuore, bene mio core mio, come sarebbe piaciuto a un popolo di sai perch mi batte il corazn.Piacque per ai neoborbonici perch disse: "". Non avevano fatto diversamente gli americani sbarcando in Italia, ma questo De Laurentiis non lo disse perch aveva casa a Los Angeles.Con queste premesse, Aurelio De Laurentiis, giunto al diciannovesimo anno di presidente-padrone del Napoli, ha definitivamente destabilizzato la citt di Napoli conducendo con successo l'azienda azzurra che ha prodotto, in questi diciannove anni, milioni di euro di dividendi al Consiglio di amministrazione del Napoli: Aurelio, la moglie Jacqueline, i figli Edoardo, Luigi e Valentina, Andrea Chiavelli uomo di fiducia.Un'azienda sana, vincente e remunerativa uno scandalo inammissibile in una citt dove la metropolitana fa acqua, gli autobus sono al collasso, il Comune ha cinque miliardi di deficit, duemila negozi hanno chiuso tra pandemia e bollette, il Vesuvio non fuma pi. Niente va bene a Napoli, tranne il Napoli.Questo, nel golfo, ci risulta insopportabile per vari motivi.Escludendo la naturale invidia, il consenso ipocrita e l'ammirazione interessata, il successo di De Laurentiis a Napoli ci priva, in questa eterna valle di lacrime, di ogni pretesto e stimolo di scontento, lamento, protesta, ingiuria, disperazione e vittimismo, qualit essenziali per proporci al mondo nella nostra insopprimibile teatralit, dramma e commedia, cos ben rappresentata dal nostro illustre concittadino Eduardo, e ci nega il doloroso piacere delle nostre canzoni di strazio del tipo si avisse fatto a n'ato chello ch''e fatto a me eLa normalit di De Laurentiis ci disturba. Siamo napoletani, non canadesi. De Laurentiis un canadese. Appare uscito dal frigo a noi che abbiamo il sole in fronte. Siamo stati felici quando, ai tempi di Lauro, scassavamo lo stadio e quando mettevamo le bombe sotto la casa di Ferlaino.Siamo dichiaratamente per lo sfogo, non per l'acquiescenza e non ci intenerisce il fatto che De Laurentiis aveva i capelli neri il giorno della conferenza all'Hotel Excelsior e oggi ce li ha completamente bianchi. Se il Napoli lo ha invecchiato, fatti suoi.Aurelio prese il Napoli che non c'era niente, neanche i palloni, neanche i giocatori. Usc dal Tribunale fallimentare e disse: "".Gioimmo per le immediate difficolt. Gli invidiavamo la comunella californiana con Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow.In due anni in serie C prese 56 giocatori e due allenatori. Avevamo ragione: questa programmazione solo improvvisazione. Noi andavamo a giocare a Lanciano e a Gela, lui era a Los Angeles e alle Isole Vergini per gli impegni cinematografici.Chiam il club, un'americanata, mentre giocavamo con Berrettoni e Ignoffo, calciatori poco statunitensi.Con la sicumera di un Robert De Niro in un film di Scorsese dichiar: "". Chiese una diecina d'anni di tempo. Noi gli apparecchiavamo striscioni tipo "", "", "".Disse che eravamo degli ignoranti, aggiungendo: "". Una guerra. In meno di dieci anni abbiamo effettivamente giocato col Bayern e il Manchester City, poi Paris Saint Germain e anche Liverpool. stata solo fortuna.Ha voluto sorprenderci toccando le corde del sentimento, negandogli che ne avesse uno, quando dichiar: "". A noi non convinceva Aurelio De Laurentiis. A pelle, a palle infuocate, di faccia e di profilo.Abituati ad ogni tipo di invasore, dai tempi del generalissimo bizantino Flavio Belisario che entr a Napoli attraverso le gallerie dell'acquedotto, De Laurentiis rimaneva uno yankee romano, un estraneo alla nostra storia millenaria, un invasore entrato in citt attraverso la Fallimentare quando eravamo a pezzi e in ginocchio e volevamo goderci la vergogna di un patatrac memorabile.Volle salvarci per un suo disegno di pi vasta popolarit e guadagno, il pallone pi forte del cinema, un Rocky Balboa di Trastevere nell'opportunit unica della sua vita di diventare un pastore nei presepi di San Gregorio Armeno, certificazione universale di affermazione urbis et orbis.Ci umiliava: "". Non si mai pronunciato sui mandolini.Parlava troppo e questo ci rimescolava il sangue. Un giorno afferm: "". Ahi quel che disse fu cosa dura. Colpiti nel mama mama mama, ho visto Maradona, ho visto Maradona.Rincar la dose: "". Una promessa o una minaccia? Avremmo gradito la prima ipotesi.Ci indispettiva che andasse dritto per la sua strada, insensibile alle nostre documentate ingiurie. Comprava Cavani, Lavezzi, Quagliarella, Higuain e li rivendeva, come chi fabbrica e sfabbrica non perde mai tempo, ma noi perdevamo la pazienza. Il distacco era sempre totale e non gli avremmo mai detto Aurelio facci sognare.Sognandolo era un incubo.Un uomo impetuoso tra feriti a morte, venuto a scuotere la nostra pigrizia, la rassegnazione e la fatalit come uniche bussole della vita, basta che ce sta 'o sole e ca nc' rimasto 'o mare.Aggred Reja, litigava con Mazzarri, non sopport che Benitez fosse condizionato dalla moglie e dalle due figlie.Prendendo Sarri disse: "". Lo prese e quando se ne and lo defin "", insultando la nostra fede proletaria.Quando Sarri arriv con uno stipendio da serie C non potemmo fare a meno di sentenziare con un pregiato calambour: "".All'arrivo di Ancelotti stendemmo questo striscione per AdL: "". Dovete convenire che facevamo rime senza difficolt. Una molto coincisa: "".Una molto ricercata: "".Una tale produzione di teli da protesta non aveva alcun riscontro nelle precedenti epoche del Napoli.Una volta, ed era esattamente il 10 ottobre 1982, col Napoli di Giacomini che poi Pesaola salv dalla retrocessione, fu inventato uno striscione aeronautico, legato alla coda di un velivolo da turismo che sorvol il San Paolo, e c'era scritto "", sintetico e poco offensivo.Come abbia fatto Aurelio De Laurentiis a resistere diciannove anni alla nostra incessante striscioneide senza farsi santo e martire mollando tutto non dato sapere.Pu spiegarlo la sua affermazione: "". Si comportato con i nostri striscioni come Ulisse con le sirene tra Capri e Sorrento. Ha resistito ed andato oltre. Ed ora eccolo in testa al campionato e negli ottavi della Champions.Che striscione vuoi fargli ancora? Propenderei per "".