Il Napoli Basket compie l’impresa contro la capolista

di Mario Triggiani



Il neo allenatore della Generazione Vincente Napoli Basket Cesare Pancotto non avrebbe potuto sognare esordio migliore sulla panchina dei partenopei, peraltro nel giorno del suo compleanno, della meravigliosa vittoria conquistata dalla GeVi contro la capolista campione d’Italia della Emporio Armani Milano.Pancotto non ha ancora avuto a disposizione il nuovo acquisto Joe Young, che arriverà in città solo nei prossimi giorni, mentre la guardia Robert Johnson è già andata via dopo aver rescisso consensualmente il contratto con il team azzurro.La gara vede le due squadre in equilibrio senza che nessuna riesca a prendere il sopravvento. Nella prima metà del terzo quarto Milano prova la fuga portandosi sul +10, ma viene prontamente ripresa da una GeVi determinata a non mollare.Quando mancano quaranta secondi alla fine Melli segna la tripla che potrebbe ammazzare la partita, ma Howard è furbo a conquistare tre tiri liberi per pareggiare e mandare la gara al supplementare.Nei cinque minuti aggiuntivi non c’è scampo per Milano, con Napoli che appare una squadra in missione. Uglietti segna da tre e subito dopo prende uno sfondamento in difesa, dalla lunetta Michineau e Stewart non sbagliano mai e così il team meneghino deve arrendersi e può iniziale la festa sugli spalti.La GeVi con questa vittoria aggancia Verona, Trieste e Treviso nel gruppone al dodicesimo posto davanti al fanalino di coda Reggio Emilia. Sarà ora necessario sfruttare il momento di entusiasmo per conquistare nelle prossime gare altri punti che allontanino la zona calda della classifica.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sarà domenica prossima in trasferta contro la Pallacanestro Varese nell’ultima gara del girone di andata del campionato.: Zerini, Howard 22, Michineau 21, Dellosto 7, Davis 5, Uglietti 14, Williams 12, Stewart 6, Zanotti , Bamba, Sinagra, Grassi.: Davies 28, Thomas 4, Luwawu-Cabarrot 13, Mitrou-Long 6, Tonut 10, Melli 9, Ricci, Biligha 4, Hall 2, Baldasso, Alviti, Voigtmann 5.