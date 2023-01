Arriva Young, un bomber per il Napoli Basket

di Mario Triggiani

Continua lopera di rinnovamento in casa Generazione Vincente Napoli Basket, dopo la debacle di Scafati che ha indotto la propriet della societ partenopea ad intervenire con decisione per raddrizzare la stagione.Dopo aver operato il cambio di guida tecnica con l'esonero di Buscaglia e la sua sostituzione con il vice Pancotto, la Ge.Vi. ha annunciato di aver ingaggiato la guardia americana Joe Young.Nato a Houston nel 1992, Young ha frequentato le Universit di Houston e Oregon, dove stato nominato nel 2015 miglior giocatore della sua Conference dopo una stagione da 19.5 punti, 4.5 rimbalzi e 3.7 assist di media.Dopo luniversit stato selezionato nel Draft NBA 2015 dagli Indiana Pacers, con la cui canotta ha disputato tre stagioni del massimo campionato americano (3.9 punti di media nel 2018).Dopo lesperienza in NBA Young volato in Cina, diventando uno dei migliori giocatori del campionato grazie a prestazioni monstre come i 51 punti segnati in una gara del 2018 ed i 74 in unaltra del 2020, in una stagione che lo ha visto essere selezionato per lAll Star Game e laurearsi capocannoniere della lega (38.3 punti a partita).Young aveva iniziato la stagione in Grecia con il Promitheas di Patrasso, prima di rescindere consensualmente il contratto dopo aver registrato 16 punti, 2.2 rimbalzi e 2.2. assist di media.Con il Prometheus ha disputato anche lEuroCup, la seconda competizione europea, di cui al momento della rescissione risultava capocannoniere con 23.4 punti per gara.Il mercato della Ge.Vi. non si fermer qui, sono attesi altri innesti che vadano a sostituire i giocatori che hanno fin qui deluso.Johnson vicinissimo alla rescissione del proprio contratto, ma nelle prossime settimane anche altri stranieri potrebbero separare le proprie strade dal team partenopeo per far posto ai nuovi arrivi.