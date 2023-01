Jazz: il ritorno di Simona De Rosa

di Adriano Cisternino



Anno nuovo, sede nuova. Slogan pi che mai appropriato per annunciare linizio della programmazione del New Music Art: concerto di battesimo del 2023 marted 10 gennaio (ore 21), al, sala ubicata nella centralissima Calata Trinit Maggiore 47, un fiato da piazza del Ges Nuovo.Sul palco la vocalist Simona De Rosa, sostenuta da Michele Di Martino al pianoforte, Tommaso Scannapieco al contrabbasso e Luigi del Prete alla batteria.Simona De Rosa una voce familiare ai soci del New Music Art, gi dei tempi degli appuntamenti settimanali a Vico S. Maria della Neve alla Torretta.passato qualche anno nel frattempo, e se Giuseppe Reale, direttore artistico, ha portato i suoi fedeli appassionati un po in giro per la citt, la simpatica e dotata Simona ha arricchito il suo curriculum con una intensa e fortunata parentesi in Cina.Dalla quale tornata in tempo per evitare la nuova ondata di Covid che sta torturando quel paese, ma anche coniugata e con un progetto diin cui canta in cinque lingue.Marted 10 sul palco napoletano ritrover tre musicisti con i quali riallaccer vecchie amicizie professionali.Non occorreranno dunque tempi lunghi per ristabilire intese gi ampiamente collaudate, anche in un disco di qualche anno fa.La scaletta della serata prevede in prevalenza standard americani interpretati in stile personale, ma non escluso qualche tuffo nella canzone napoletana rivisitata in chiave jazz.Appuntamento a marted sera, dunque, consigliata la prenotazione al 3385669770.