Prima sconfitta del Napoli

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 05.01.2023

)

Gufi in delirio. Alla ripresa del campionato, il Napoli subisce la prima sconfitta. Cade su campo dell'Inter (0-1). Il Milan si avvicina a 5 punti. La sfida-scudetto si riaccende.Due tiri in porta. Fa gol Dzeko. Raspadori, invece, trova la decisiva opposizione di Onana. Poteva essere il pareggio negli ultimi minuti della partita.Ha vinto l'Inter che ha la migliore difesa casalinga: quattro gol in otto partite. Il Napoli ha fatto un inutile possesso-palla (64%). L'Inter, ben disposta in difesa, ha sempre verticalizzato. Pochi passaggi per puntare alla porta di Meret.Inzaghi ha ingabbiato il Napoli. Ha raddoppiato sulle corsie rinunciando in partenza a Dumfries: Darmian con Skriniar in raddoppio su Kvaratskhelia.Sull'altro lato, Dimarco molto arretrato in appoggio a Bastoni per annullare le combinazioni fra Di Lorenzo e Politano. Calhanoglu (assente Brozovic) davanti alla difesa. Arretrata anche l'altra mezz'ala (Mkhitaryan). Barella defilato a destra sulla corsia di Olivera per oscurarne i passaggi a Kvaratskhelia.Si pu dire che Inzaghi ha indovinato tutte le mosse. Cosa che non riuscita a Spalletti che concludeva la gara con quattro attaccanti (Lozano, Simeone, Osimhen, Raspadori).Intanto Inzaghi aveva provveduto a dare energie fresche sugli esterni con gli ingressi di Gosens per Dimarco e Dumfries per Darmian.L'Inter venuta fuori con maggiore energia nel secondo tempo. Nel primo, giocando pi raccolta, era andata comunque tre volte vicino al gol: Dimarco (4'), Darmian (26') e Lukaku (41') battevano fuori bersaglio altrettante palle-gol.Poca cosa il Napoli pur tenendo molto la palla. Nel primo tempo neanche un tiro in porta delle due squadre. Lobotka giocava molto basso per avere libert d'azione, Anguissa a tutto campo, ma sulle fasce il Napoli non passava mai.Kvaratskhelia, al rientro dopo avere saltato tre partite, aveva rari spunti incisivi. Politano, sull'altro lato combinava poco. In mezzo, Zielinski era piuttosto mediocre. E, con Osimhen ben controllato da Acerbi, l'offensiva del Napoli era nulla. L'Inter gli concedeva uno sterile possesso-palla.Il Napoli, comunque, sembrava in partita. Non brillante, ma attento e caparbio. L'organizzazione difensiva dell'Inter concedeva poco e nulla. Tra gli azzurri, positivo il rientro di Rrahmani dopo sei partite saltate, ma non c'era sul gol di Dzeko che aveva ben controllato fino a quel momento.Nella ripresa, l'Inter accelerava. Un cambio-gioco di Mkhitaryan lanciava Dimarco a sinistra e, sul suo cross, Dzeko insaccava di testa nel vuoto centrale della difesa azzurra (56').La partita si metteva ancora meglio per l'Inter esaltandone la gara difesa e contropiede. Andava in vantaggio con l'unico tiro nello specchio della porta e aspettava ancora meglio il Napoli per scattare di rimessa. Il Napoli, per, faceva fatica a passare.Spalletti inseriva Lozano per Politano e Raspadori per Zielinski, mentre Inzaghi cambiava gli esterni. Ora per Barella giocava ben dentro al campo.L'Inter era pi reattiva e veloce. Il Napoli non trovava mai il varco per colpire. Spalletti cercava di muovere la squadra con altri due cambi: Elmas per Kvaratskhelia e Ndombele per Anguissa, esausto dopo un primo tempo al galoppo.C'era Correa per Dzeko. E Inzaghi, sempre attento a proteggere la difesa, inseriva Gagliardini per Mkhitaryan.Nel finale di partita, con l'ingresso di Simeone per Lobotka (85') il Napoli attaccava inutilmente con quattro giocatori offensivi. L'Inter resisteva magnificamente e Onana negava a Raspadori il gol del pareggio (90').: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (75' Ndombele), Lobotka (85' Simeone), Zielinski (65' Raspadori); Politano (65' Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (75' Elmas).: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian (75' Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (83' Gagliardini), Dimarco (65' Gosens); Lukaku (65' Lautaro Martinez), Dzeko (75' Correa).: Sozza (Seregno).: 56' Dzeko.Salernitana-Milan 1-2, Sassuolo-Sampdoria 1-2, Spezia-Atalanta 2-2, Torino-Verona 1-1, Lecce-Lazio 2-1, Roma-Bologna 1-0, Cremonese-Juventus 0-1, Fiorentina-Monza 1-1, Inter-Napoli 1-0, Udinese-Empoli 1-1.Napoli 41; Milan 36; Juventus 34; Inter 33; Roma, Lazio 30; Atalanta 28; Udinese 25; Torino 22; Fiorentina 20; Bologna 19; Lecce, Empoli 18; Salernitana, Monza 17; Sassuolo 16; Spezia 14; Sampdoria 9; Cemonese 7; Verona 6.