Il Napoli Basket crolla a Scafati

di Mario Triggiani



Brutta batosta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nel derby contro la Givova Scafati stata sonoramente sconfitta dagli uomini di coach Caja per 96-61.Nei primi due quarti la gara stata in equilibrio, principalmente per labilit di Napoli ad imbrigliare Logan. Quando il miglior giocatore di Scafati riuscito ad entrare in partita non c stata pi storia, 16 punti nel solo terzo quarto per lui e break che ha spezzato i sogni di rimonta dei partenopei.Dopo la gara la societ napoletana ha rilasciato un comunicato con cui ha chiesto scusa ai tantissimi tifosi accorsi al PalaMangano per sostenere gli azzurri rimanendo delusi ed ha annunciato che nelle prossime ore verranno presi i provvedimenti ritenuti pi opportuni a seguito della debacle.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima alle ore 20:30 al PalaBarbuto quando i partenopei ospiteranno i campioni dItalia dellArmani Milano, in cima alla classifica di serie A anche questanno.Limpegn si preannuncia ostico e probabilmente si arriver alla gara dopo giorni di profondi cambiamenti, ma il pubblico di Napoli si sempre dimostrato caloroso con il team partenopeo e certamente non far mancare il suo apporto nel momento pi delicato della storia recente della pallacanestro cittadina.: Stone 10, Thompson 4, Okoye 21, Caiazza 1, Mian, Pinkins 24, De Laurentiis, Rossato 7, Imbr 4, Butjankovs 4, Tchintcharauli, Logan 21.: Zerini 3, Howard 14, Johnson 3, Michineau 9, Dellosto 3, Davis 6, Uglietti 6, Williams 8, Stewart 9, Zanotti, Sinagra, Grassi.