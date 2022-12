Il Qatar dà i numeri

di Mimmo Carratelli



Il Qatar è il quarto paese più ricco del mondo dopo Lussemburgo, Irlanda e Singapore, davanti a Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Norvegia e Usa.Ha investito 220 miliardi di dollari nell'organizzazione del Mondiale 2022 e nella costruzione degli otto stadi in cinque città. Lo stadio Lusail, il più grande, ha una capienza di 88.966 posti e sarà sede della finale il 18 dicembre.Il monte-premi del Mondiale è di 440 milioni di dollari: alla squadra campione saranno destinati 42 milioni di dollari. Le entrate previste del Mondiale ammontano a 4,7 miliardi di dollari in diritti televisivi, marketing e biglietti delle partite. Si sono qualificate per la fase in Qatar 32 squadre per un totale di 851 calciatori.La francese Stephanie Frappart, 38 anni, 1,64, è stata la prima donna-arbitro ai Mondiali. Ha diretto Germania-Costa Rica 4-2, coaudiuvata dalla brasiliana Neuza Ines Back e dalla messicana Karen Diaz Medina.Fermo Neymar per infortunio, dopo le tre partite di ogni girone, la sfida del gol fra le "" di questo Mondiale vede in testa il francese Mbappè con 3 reti (un gol all'Australia, doppietta contro la Danimarca), 2 reti per Messi (rigore contro l'Arabia Saudita e gol al Messico), un gol per Cristiano Ronaldo (rigore contro il Ghana). Con Mbappè, i cannonieri della fase a gironi con tre gol sono l'olandese Gakpo, l'inglese Rashford, lo spagnolo Morata.Nessuna squadra si è qualificata agli ottavi a punteggio pieno. Il Brasile ha perso l'ultima partita del girone contro il Camerun 0-1 (Aboubakar) schierando molte seconde linee. I bookmaker danno il Brasile vincente in Qatar (3,50), seguito da Francia (6,50), Spagna (7,50), Argentina (8,50), Inghilterra (10), Portogallo (12).La Francia è la nazionale campione del mondo in carica (2018 in Russia, finale Francia-Croazia 4-2). A Mosca schierò questa formazione: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté (55' N'Zonzi); Mbappè, Griezmann, Matuidi (73' Tolisso); Giroud (81' Fekir). Autogol di Mandzukic e reti di Griezmann, Pogba e Mbappè.Il Brasile non vince il Mondiale dal 2002 (Brasile-Germania 2-0), la Spagna dal 2010 (Spagna-Olanda 1-0 d.t.s), l'Argentina dal 1986 (Argentina-Germania 3-2), l'Inghilterra dal 1966 (Inghilterra-Germania 4-2 d.t.s.).Le squadre campioni del mondo sono: 5 volte Brasile (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), 4 Italia (1934, 1938, 1982, 2006), 4 Germania (1954, 1974, 1990, 2014), 2 Argentina (1978, 1986), 2 Francia (1998, 2018), 2 Uruguay (1930, 1950), 1 Spagna (2010), 1 Inghilterra (1966).In Qatar, 2.754.599 spettatori hanno assistito alle 48 partite degli otto gironi di qualificazione agli ottavi. Per fare numero sugli spalti, si è parlato di finti spettatori, reclutati tra gli operai che hanno costruito gli stadi del Mondiale e addobbati con i colori delle squadre che erano in campo.Il girone comprendente Argentina, Polonia, Messico e Arabia Saudita ha fatto registrare il maggior numero di spettatori (389.680).La partita più seguita è stata Argentina-Messico 2-0 (88.966 spettatori), poi Portogallo-Uruguay 2-0 (88.668), Argentina-Arabia Saudita (88.012), Arabia Saudita-Messico 1-2 (84.985).Tra le squadre escluse dagli ottavi Messico, Danimarca, Germania, Belgio, Uruguay, Serbia. Nel suo girone, l'Uruguay è stato fatto fuori dalla Corea del sud con la vittoria degli asiatici sul Portogallo (2-1), gol di Hwang Hee-Chon al 91'. La Corea del sud è allenata da un portoghese, Sergio Costa. A parità di punti in classifica (4), la Corea del sud è passata agli ottavi per il maggior numero di gol segnati (4) rispetto all'Uruguay (2).Ecco gli ottavi di finale: Olanda-Stati Uniti, Argentina-Australia, Giappone-Croazia, Inghilterra-Senegal, Francia-Polonia, Marocco-Spagna, Brasile-Corea del sud, Portogallo-Svizzera.Si prevedono questi quarti di finale: Olanda-Argentina, Brasile-Croazia, Francia-Inghilterra, Portogallo-Spagna.Da imbattuti nei propri gironi, sono approdati agli ottavi l'Olanda, l'Inghilterra, gli Usa, il Marocco e la Croazia.Nelle 48 partite degli otto gironi sono stati segnati 120 gol. Si è segnato di più (22 reti) nel girone comprendente Spagna, Germania, Giappone e Costa Rica. Spagna e Inghilterra con 9 reti sono le nazionali che hanno segnato di più. Il Costa Rica è la squadra che ha incassato più gol (11).Fra le 32 squadre giunte in Qatar, la "rosa" dell'Inghilterra è quella ritenuta di maggior valore (1,26 miliardi), seguita da Brasile (1,14 miliardi) e Francia (1,08 miliardi). Portogallo (937 milioni), Spagna (902), Argentina (633). La nazionale del Qatar è quella di minor valore (14,9 milioni).Sono 57 i giocatori del campionato italiano presenti nelle 16 nazionali approdate agli ottavi. Dieci, il maggior numero, giocano nella Polonia (Zielinski del Napoli, Skorupski del Bologna, Szczesny e Milik della Juventus, Kiwior dello Spezia, Glik del Benevento, Zalewski della Roma, Piatek della Salernitana, Zurkowski della Fiorentina, Bereszynski della Sampdoria).Nessun giocatore del campionato italiano nel Giappone, nell'Inghilterra e nella Spagna.Cinque giocatori del Napoli in Qatar. Fuori dagli ottavi: Lozano (Messico), Anguissa (Camerun) e Olivera (Uruguay). Ancora in corsa: Zielinski (Polonia) e Kim Min-jae (Corea del sud).