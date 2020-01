Reagire a un pronostico contrario

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 21.01.2020)

Riecco la Lazio a stretto giro di posta, stasera quarti di finale di Coppa Italia al San Paolo, partita secca, dieci giorni dopo il grazioso regalo degli azzurri allo squadrone di Simone Inzaghi (0-1 allOlimpico).











La sfida si annuncia col clamore delle undici vittorie consecutive della Lazio in campionato e una raffica di trenta gol e nella dispersione di punti, gol, vittorie ed energie del Napoli di Gattuso capace di fare peggio del Napoli di Ancelotti per disgrazia ricevuta.











A inizio della crisi (nona giornata) il Napoli di Re Carlo fece 4 punti i cinque partite contro i 3 punti di Gattuso, lindegno discepolo.











Si piange laccasamento del pluridecorato tecnico di Reggiolo a Liverpool (Everton), condizione maledetta che impedisce oggi di richiamarlo sulla panchina del Napoli mentre Gattuso, pur di ribaltare tutte le scelte di Carletto tornando a un famigerato 4-3-3, si offre alle ripetute sconfitte di questi giorni.











In serie B con Gattuso il sogno delle starnazzanti vedove di Ancelotti.











Come si legge nella Genesi di Castelvolturno, dove Gattuso stato scaraventato, sottratto al paradiso terrestre delle sue marine di Calabria, poich tu Gattuso hai sostituito Ancelotti sii maledetto e polvere mangerai e moltiplicherai le tue sconfitte e con dolore partorirai alcuni pareggi e le vittorie ti saranno negate.











Al di l di questi veleni e vecchi merletti, che razza di partita giocher e che chance ha il Napoli stasera? Ti con zero scriverebbe Italo Calvino. Non c partita, non c illusione.











Che cosa si saranno detti, allenatore e squadra, nel ritiro deciso da entrambi? Quali veleni percorrono ancora il corpo azzurro? Come si esce dalla crisi mentre il calendario propina avversari di grosso calibro, Inter, Lazio, Juventus, sulla via crucis del Napoli perch lo schianto e il pianto siano pi forti?











I media sguazzano sulla crisi azzurra come non farebbero e non hanno mai fatto su identici affanni torinesi o milanesi. Spaccature, clan, litigi vengono raccontati in reportage dal fronte di guerra di Castelvolturno. Tutti hanno una spiegazione e i nomi dei responsabili risalendo al peccato originale dellestate scorsa, calciomercato sbagliato e Ancelotti gi in discussione nonostante i karaoke di Dimaro.











Sulle scelte di Gattuso pesano indiscrezioni secondo le quali lallenatore si sarebbe consegnato ai delusi di Ancelotti, rivoluzionari nello spogliatoio e reazionari sul campo.











Lo scadimento tecnico figlio di un ciclo finito e dellaffanno di superarlo col contorno di vari disagi della truppa azzurra. Limportante sarebbe sapere come se ne pu uscire. allarmante, se vera, la risposta dei giocatori: Non sappiamo come uscirne.











Sfumati i segnali di ripresa mostrati contro la Lazio allOlimpico cos come sfumarono le esaltanti prestazioni contro il Liverpool.











La squadra non del tutto finita se riprender a giocare di squadra e non per iniziative individuali, frenate dalla paura di sbagliare e dalle incertezze sulla giocata migliore. Ci vorr proprio il coraggio di sbagliare sveltendo il gioco, rischiando, mettendoci un po di furore agonistico.











Alle situazioni di crisi solo i giocatori possono rimediare ritrovando solidariet e mutua assistenza sul campo.











Non pensabile che la Lazio, fortemente in corsa in campionato, giocher stasera con un impegno relativo, pensando al derby di domenica con la Roma.





La Coppa Italia un suo preciso obiettivo, detentrice del trofeo, ed assistita dalla forma smagliante di questo momento.











Gattuso operer alcune scelte importanti per avere in qualche ruolo elementi pi freschi e promettenti. Non sar sufficiente, il Napoli schiacciato da un pronostico contrario.











Ma potrebbe scattare lorgoglio del confronto ad alto livello per sfoderare una prestazione sorprendente. Resta lemergenza in difesa (giocatori contati). Si spera nel recupero di Mertens. I dubbi sono tanti.











Nel disincanto c il rifugio nella banalit dettata dalla disperazione: il pallone rotondo