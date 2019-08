Il Napoli tenta di iscriversi al club dello scudetto

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 24.08.2010)

Tutto pronto, niente pronto. Il calciomercato vivo e vive con noi. Si apre un campionato ad handicap, due giornate a liste aperte. Dovunque si aspettano centravanti dalto bordo e qualche altro club cerca difensori. Persino la Juve con cinque esuberi non pronta ed in discussione Pjanic.Sembra pronto il Napoli che ha cambiato meno di tutti e confermato lallenatore. Ma anche a Castelvolturno si aspettano centravanti. Icardi sempre pi lontano, Milik indisponibile, Llorente nei pensieri.Debutto esterno per gli azzurri, anzi due trasferte consecutive perch il San Paolo non pronto. lundicesima volta che il Napoli di De Laurentiis comincia fuori casa. Sinora sei vittorie, tre pareggi, una sconfitta.Firenze in estasi per larrivo di Ribery e per il punto fermo della nuova propriet: Chiesa rimane. Napoli in placida attesa (modesta la vendita degli abbonamenti nonostante la riduzione dei prezzi). Lozano, assente a Firenze e costato 42 milioni, non scalda i cuori, non sembra che la squadra possa ridurre il distacco dalla Juve. mancato il grande colpo per iscriversi al club dello scudetto.Per si dice che un Napoli collaudatissimo, compatto, ambizioso e che Ancelotti ha abbandonato il banale 4-4-2 per un pi coraggioso 4-2-3-1. Non basta per volare alto. Si giocher per conquistare unaltra qualificazione Champions.Si perde nellaria ildi De Laurentiis:. Arrivare ancora secondi potrebbe rivelarsi un problema per la sostenuta concorrenza dellInter di Conte e Lukaku.Pi che agli altri club, manca al Napoli lattaccante da 20/25 gol per la pi alta sfida al vertice. Per bisogna sostenere Milik (indisponibile a Firenze). Il suo mancato spunto sotto rete fa vacillare la fiducia sullattaccante polacco. Ma costato 32 milioni. un patrimonio da difendere. Tenersi stretto Verdi in predicato dessere ceduto al Torino. Non sembra una uscita opportuna.Senza Milik, a Firenze torna Mertens da prima punta, ruolo in cui sembra a suo agio anzich al centro del trio a sostegno dellattaccante avanzato. Limpiego di Mertens daporta Zielinski sulla linea di Callejon e Insigne (Lorenzo atteso a una grande stagione). Sugli esterni, non si sa a chi toglier il posto Lozano. Callejon e Insigne sono essenziali.Al debutto, nel centrocampo a due, il partner di Allan sar Fabian Ruiz (ma preme Elmas per la migliore predisposizione al ruolo e la sfacciata padronanza nonostante i ventanni).Di Lorenzo e Manolas sono le novit in difesa dove mancher la regia e la sapienza di Albiol che metteva Koulibaly nelle migliori condizioni per esprimersi. C un bel muro difensivo, ma ci sar qualche problema di qualit per lazione che nasceLa Fiorentina giovane, la sua fragilit, ma lentusiasmo pu raddoppiarne le energie. Si molto rinnovata, altra incognita. Puntellato il centrocampo con i nuovi Badelj e Pulgar, le manca un vero numero 9, ma Boateng (32 anni) potrebbe essere sorprendente. Chiesa sar un pericolo costante: ha forza, corsa e il gol nel piede.Ci sono tutte le incognite del debutto, ma il Napoli ha le qualit e lintesa consolidata per non fallirlo. Fra sette giorni a Torino contro la Juve. Partenza in doppia salita, il Napoli deve prendersi tutto a Firenze (due sconfitte e un pareggio per gli azzurri alla prima di campionato sul campo viola).