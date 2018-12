Alessandro (?) San Giovanni,

un grande quanto sconosciuto pittore

di Achille della Ragione

Ogni giorno da tutto il mondo mi arrivano via mail foto di dipinti dei quali debbo identificare lautore e grande la stata la sorpresa quando mi pervenuta limmagine di una spettacolare Natura morta di fiori e frutti (tav.1), firmata San Giovanni (tav.23), una sorta di carneade, in grado di rimembrare le geometrie ed il cromatismo dei Ruoppolo, ignoto agli stessi specialisti e del quale mi ero interessato nella mia monografia: La natura morta napoletana del Settecento, pubblicata nel 2010, da tempo esaurita ma consultabile in rete digitando il link:E faccio tesoro del mio saggio (pag.78) per parlarvi dellartista in questione. Di questo pittore la critica conosceva unicamente il cognome e liniziale del nome presenti su due Vasi di fiori (tav. 4-5), uno dei quali datato 1716 (tav.6), gi nella collezione Baratta a Napoli, pubblicati dal Salerno nel 1984.Lo studioso riteneva il pittore evidentemente napoletano ed invitava la critica a ricercare altre opere simili da attribuirgli.Nello stesso anno, nel corso di una mostra a Palermo, Marini avvicinava ai due quadri firmati un altro Vaso di fiori su una mensola, ritenendo per che il San Giovanni fosse di formazione toscana nellorbita di Margherita Caffi, pur attingendo ad esempi dei napoletani Lopez e Malinconico.In seguito la Tecce, nel descrivere le due tele nelle quali i fiori, visti da sotto in su e decorativamente disposti, sono raccolti in un vaso con mascherone, il quale poggia su una mensola dove posato un uccello che becca un ramoscello, afferm che esse si inseriscono agevolmente nellambito della cultura figurativa propria dei generisti napoletani attivi allinizio del XVIII secolo, in particolare del Malinconico.Nel 1989 il Salerno, nel ritornare sulla questione, affermava di aver cambiato idea sulla provenienza geografica del pittore e di ritenerlo non pi napoletano bens toscano.Con il libro gi completato abbiamo fortuitamente reperito sul mercato antiquariale romano unaltra natura morta (tav. 7), di notevole qualit, firmata come le altre due e nella quale, oltre a degli ortaggi, presenti al centro della composizione, che richiamano prepotentemente le tipologie del Della Questa, sono delineati gli stessi fiori, le boules de neige e gli aster aperti con un centro scuro, rappresentato in modo simile alle due tele gi note alla critica.La Gregori in una sua comunicazione scritta al proprietario afferma che lopera rappresenta una variet dei naturalia talmente originale in grado di permettere in futuro lidentificazione di altri lavori di questo abile artista, nominato (non so in base a quali elementi) Alessandro Sangiovanni.Un esame dettagliato del dipinto conferma senza ombra di dubbio la matrice napoletana del pittore, il quale manifesta chiaramente echi del Belvedere e dei Ruoppolo, una particolare affinit con Nicola Malinconico e, nellinserimento della fontana con lelemento grottesco del grande pesce, un prelievo letterale da alcuni quadri di Nicola Casissa.tav. 1 - Sangiovanni A. - Natura morta di fiori e frutta - 155 x 100 firmato Sangiovanni P - Afragola collezione privatatav. 2 - Sangiovanni A. - Natura morta di fiori e frutta - 155 x 100 firmato Sangiovanni P - (firma) - Afragola collezione privata firmatav. 3 - Sangiovanni A. - Natura morta di fiori e frutta - 155 x 100 firmato Sangiovanni P - (firma ingrandita) - Afragola collezione privata firmatav. 4 - Sangiovanni A. - Natura morta con vaso di fiori - firmato A. Giovanni P gi Napoli collezione Barattatav. 5 - Sangiovanni A. - Natura morta con vaso di fiori - firmato A. Sangiovanni P e datato 1716 gi Napoli collezione Barattatav. 6 - Sangiovanni A. - Natura morta con vaso di fiori - firmato A. Giovanni P gi Napoli collezione Baratta - Copiatav. 7 - Sangiovanni A. - Natura morta con vaso di fiori, ortaggi, volatili ed una fontana - 151 x200 firmato A. Sangiovanni - Roma mercato antiquarialeE concludiamo il nostro articolo proponendo un particolare (tav.8) del dipinto inedito che abbiamo fatto conoscere a studiosi ed appassionati.Salerno L, La natura morta italiana, pag. 241, fig. 61.1-61.2, Roma 1984Marini M., Nature morte italiane e italianizzanti del XVII secolo (catalogo), Palermo 1984Tecce A., in La natura morta in Italia, pag. 947, fig. 1150 - 1151, Milano 1989Salerno L., Nuovi studi sulla natura morta italiana, pag. 125, Roma 1989della Ragione A. La natura morta napoletana del Settecento pag. 78, tav. 183 - 184 - 185, Napoli 2010