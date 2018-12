Allarme Napoli, ora che si fa?

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 28.12.2018)

Non cambiato niente da Sarri ad Ancelotti. La squadra si squaglia nel momento culminante del finale travolgente. Croll a Firenze dopo avere sfidato la Juventus vincendo sul suo campo, mancata a San Siro nella nuova sfida alla Juve (?) cedendo allInter nella serata in cui poteva accorciare la distanza dai bianconeri.Con la Juve che, senza vincere a Bergamo, scappa a +9 dovrebbero finire la barzelletta dello scudetto ancora in gioco e la matematica non lha ancora assegnato e la favola dellanti-Juve (dopo il Napoli era stata segnalata lInter!). La Juventus ha vinto il campionato prima di cominciarlo. Perch la pi forte e ci ha aggiunto Cristiano Ronaldo per vincere in Europa. In Italia le basta Mandzukic.Il Napoli giocher per il secondo posto (+5 sullInter), posizione donore, niente pi, a parte la qualificazione in Champions. Del secondo posto il Napoli deve per fare il suo obiettivo per dare un senso al girone di ritorno. Per non perdere il filo della stagione. Per non calare. La Juve non concede altro. Da Ancelotti, al primo anno sulla panchina azzurra, non si poteva pretendere lo scudetto che nei programmi del tecnico e della societ (?), ma proiettato nel tempo (Ancelotti ha un contratto di tre anni).La squadra di Sarri aveva lacune strutturali camuffate dal bel gioco e dalla solidariet dei titolarissimi. Questa di Ancelotti non diversa e, ora, in un momento delicato. Se mai il Napoli (presidente, tecnico, giocatori) ha veramente pensato di insidiare la Juventus, fallito il sogno tricolore dopo leliminazione in Champions, c il rischio di scadere perdendo la bussola della stagione. Con tutte le attenuanti nei rovesci patiti, la delusione serpeggia.Una favola inventata per esaltare la nuova annata col nuovo tecnico era: saremo competitivi su tutti i fronti (che non vuol dire vincere, veniva prudentemente aggiunto). Un passo avanti rispetto a Sarri che, lanno scorso, punt solo sul campionato. Che cosa significa competitivi? Inseguire la Juve a 9 punti e uscire dalla Champions perdendo una sola partita? Puntare sullEuropa League, bandierina sventolata per non ammosciare lambiente? Puntare sulla Coppa Italia?A parte le discussioni sul razzismo e sugli arbitri (De Laurentiis ha inopportunamente rotto il suo magico silenzio, ma laltezzosa e un po mafiosa replica di Allegri ha fatto pari), che pure hanno segnato la partita di Milano, dopo la grande bellezza sopraggiunta la filosofia del risultato, ma dove sono i risultati? Dov il progresso dopo il narcisismo di Sarri da 91 punti?Limpressione che il tentativo di Ancelotti di andare oltre Sarri si arenato. La girandola degli esperimenti dovrebbe essere conclusa. Che cosa si ritrova in mano il Napoli? In campionato, niente pi delle stagioni passate, anzi meno punti in classifica, meno gol segnati, pi distacco dalla Juventus, gi tre sconfitte a met percorso (furono tre in tutto il campionato scorso).Il 4-4-2 di Ancelotti ha dato solidit alla squadra, ma ha spento la verve offensiva. Sono finiti gli incisivi triangoli a sinistra, sono calati i cambi-gioco da Insigne a Callejon, il trio dei piccoletti stato smembrato. Callejon gioca mediano (finanche terzino, ma per venti minuti a Milano), Mertens retrocede in panchina.Insigne dopo lesplosione iniziale (7 gol nelle prime undici partite pi tre in Champions) non regge il nuovo ruolo, trequartista o che altro, dietro la prima punta. Non ne ha la visione e i movimenti. Pi campo e pi porta per Lorenzo sono stati unillusione. Insigne ha una sola mattonella magica, a sinistra, e col 4-4-2 avrebbe anche meno compiti di copertura.Smembrato il vecchio Napoli, il nuovo ancora incerto e sperimentale nella girandola delle formazioni sempre nuove e originali, qualcuna azzardata.Ancelotti aveva lesigenza di cambiare, ma gli esperimenti stanno rientrando. Il problema non era tanto legocentrico Sarri, e non nemmeno il saggio Ancelotti. Il problema che alla squadra mancano almeno due fuoriclasse (un grande centrocampista, un grande centravanti) che assicurerebbero il passo in avanti decisivo mentre lex squadra giovane sta invecchiando. Le belle gioie vanno oltre la trentina (Albiol, Hamsik, Mertens, Callejon).Con la saggia gestione autarchica, che il suo miracolo, De Laurentiis sta facendo il massimo. Oltre non pu andare. Lannuale qualificazione in Champions lobiettivo concreto. I tecnici scelti hanno fatto un buon lavoro, ma la vera campagna-acquisti ferma a Benitez. Le limitate risorse economiche frenano il Napoli non meno del fair-play finanziario che blocca Milan, Inter, la stessa Roma costretta a vendere i suoi giocatori migliori.un calcio in cui club come il Napoli, virtuosi ma limitati, non possono competere. Possono partecipare. E, se la Juve nei prossimi anni non va in catalessi, non ci sar trippa per gli altri gatti in Italia. Il punto non arrendersi alla cruda realt. il compito che aspetta il Napoli per non cancellare le ultime esaltanti stagioni.Ancelotti ha provato a lungo i giocatori trascurati da Sarri. Non cerano valori nascosti. Cerano buoni giocatori per alternative bordocampo-campo. Alla prova del fuoco, non si sono rivelati quei campioni umiliati lanno scorso in panchina. giusto che Ancelotti utilizzi e magnifichi lintera rosa, ma ci sono idee per il futuro?