La contropartita

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 27.12.2018)

Sopracciglio a mezzasta. il Boxing Day. C da tirarsi i pugni in testa a San Siro per come finita. Uno a zero per lInter al suono della sirena.La Juventus di Bergamo (2-2) offre generosamente al Napoli loccasione di avvicinarla, da -8 a -6. La squadra azzurra accetta linvito e conduce una buona partita. Ma il finale del match pura follia.A dieci minuti dalla fine, e nel giro di un minuto, Koulibaly becca due gialli e lascia la scena (80). A un minuto dal 90 prima Handanovic annulla la sventola di Insigne, poi Asamoah salva sulla linea la ribattuta di Zielinski. Bum. Sfortuna nera per gli azzurri e sfortuna doppia al secondo dei tre minuti di recupero quando Lautaro Martinez infila l1-0. Una partita con le corna decisa dal toro Martinez! La Juventus, ora, avanti di nove punti.Sconfitta sul filo e persino immeritata. San Siro era un passaggio importante dautostima e di opposizione silenziosa alla Juventus. Ancelotti regala lennesima sorpresa. Tutti i terzini di destra fuori. Callejon (sulla fascia di Perisic) il difensore di destra. Tiene il ruolo, Perisic non punge.Poi linfortunio muscolare di Hamsik (23) ristabilisce le cose: entra Maksimovic a fare il terzino destro (Perisic non tocca palla, esce dal match) con Callejon che avanza sulla destra del centrocampo completato da Allan, Fabian Ruiz in mezzo e Zielinski esterno a sinistra. Sono novit anche Mario Rui, gli stessi Zielinski e Fabian Ruiz, Milik allattacco (Mertens in panchina per 70), in porta Meret.Giocano le due migliori difese del campionato, dopo quella juventina. E la fase difensiva ha la meglio. Skriniar un gigante, ma Koulibaly d spettacolo compresi il salvataggio sulla linea dopo i tocchetti ripetuti nellarea piccola di Icardi, Albiol, Meret e colpetto finale di Icardi (43) e i colpi a spazzare larea (decisivo al 69). Migliore in campo su tutti. Espulso, per, a dieci minuti dalla fine per due ammonizioni consecutive. Incredibile.Il primo tempo fantastico per attenzione tattica. LInter gioca da aspirante grande squadra, il Napoli da grande squadra. LInter non forza mai (57% possesso-palla), intimorita dal palleggio in uscita degli azzurri. Il miglior tiro di Insigne, ma Handanovic non si fa ingannare dal rimbalzo del pallone (16).La partita era iniziata col pallonetto a sorpresa da cinquanta metri di Icardi, sulla palla al centro: Meret retrocedendo sventava il pericolo inatteso col concorso della traversa. Unico brivido per le schiere nerazzurre.un match di grande equilibrio. Lennesima formazione originale di Ancelotti non tradisce. bene in partita. Subisce lInter senza affanni, organizza il contropiede manovrato.Nella ripresa, dopo il grande dispendio di energie nervose nei primi 45, unattenzione spasmodica sulle mosse dellavversario, il gioco cala, gli errori si susseguono.Sbaglia ripetutamente Allan. Meraviglia degli dei. Ma il Napoli gioca meglio in fase offensiva con Callejon pi avanzato, Koulibaly che fa tutto e di pi, Fabian Ruiz e Zielinski in palla, Mario Rui senza sbavature. Manca il genio di Insigne. Milik si vede e non si vede contro i due colossi centrali dellInter.Cala il possesso-palla dellInter (49%), il Napoli ha pi iniziativa. C qualche brivido in pi nelle due aree. La respinta di pugno in tuffo di Handanovic sulla conclusione di Callejon (66), la parata di Meret sul colpo di testa di Icardi (84). Lo zero a zero sembra un destino.I due allenatori cercano di forzarlo. Ancelotti inserisce Mertens (70 per Milik) e Ghoulam (78 per Mario Rui). Spalletti impiega Vecino (64 per Borja Valero), Keita (74 per Perisic), Lautaro Martinez (83 per Joao Mario).E, stavolta, le sostituzioni le azzeccano gli avversari perch il gol Lautaro Martinez nasce da un cross di Keita e dal velo di Vecino nellarea azzurra. I tre subentrati di Spalletti!E, nel finale folle, la scena cambia. Il Napoli deve arrendersi a una serata senza fortuna.Per infortuni e scelte tecniche (Ronaldo in panchina per 65 minuti), Allegri ha presentato a Bergamo una formazione abbastanza scombiccherata ed riuscito a non perdere giocando in dieci quasi tutto il secondo tempo. Voleva una prova-Champions di sofferenza. Lha avuta, ha pareggiato e si incavolato parlando a labbra strette e naso arricciato.Il mister poco Allegri sbottato a fine gara in panegirici formidabili chiedendo pi educazione ed eleganza al calcio italiano, piccato dalle dichiarazioni sugli arbitri di De Laurentiis e Preziosi, di Cairo sul Var e innervosito dallespulsione di Bentancur (52). Una predica natalizia.La Juve stata sul punto dessere schiantata da Zapata. Un gran gol di spada luccicante quel sinistro di Duvan sull1-1, poi il colpo di testa del 2-1. La Juve era andata in vantaggio dopo due minuti con laiutino di unautorete.Com cambiato Zapata. Era un centravanti poderoso, pesante e veloce, ora un attaccante magro, agile e veloce (8 gol nelle ultime cinque partite). La Juve ha rimediato con un gol di testa di Ronaldo sollevatosi dalla panchina (2-2).C uno strano effetto ottico sui televisori a colori. Le telecronache delle emittenti a pagamento risultano in bianco e nero. Quanta grazia e quanto riguardo per lalto lignaggio, il magnifico pedaggio e lirresistibile passaggio della Juve.Se fanno fallo i bianconeri, sono gli avversari che si lasciano andare. Se la Juve segna in fuorigioco per una questione di centimetri quando sono evidenti ameno due metri. Se un giocatore di Allegri viene espulso ci pu stare. Alleluja. Ma la Juve forte e vincer.C un altro 26 dicembre nella storia delle partite tra Napoli e Inter. Era il 1954 e si gioc al Vomero. LInter vinse 2-1 con gol di Armano e Skoglund dopo la rete di Posio. Il Napoli: Bugatti; Comaschi, Tre Re; Ciccarelli, Gramaglia, Granata; Vitali, Beltrandi, Amadei, Posio, Pesaola. LInter: Ghezzi; Giacomazzi, Padulazzi; Neri, Bernardin, Nesti; Armano, Mazza, Brighenti, Skoglund, Savioni.Negli ultimi dodici anni, con la presidenza De Laurentiis, due vittorie del Napoli a San Siro, tre pareggi e sette sconfitte. stato sempre difficile per il Napoli cavarsela a San Siro contro lInter (47 vittorie nerazzurre, 17 pareggi, 9 vittorie del Napoli). Ci sono stati anni in cui lInter dettava legge a tutti i livelli con Moratti padre. Nei sette anni di Maradona, San Siro rimase tab (due pareggi e cinque sconfitte), il Napoli battuto dallInter anche nei due campionati degli scudetti.Lanno scorso, 27 giornata, Napoli 69, Juventus 68 con una partita in meno, Roma 53. Domenica 11 marzo: Inter-Napoli 0-0, Juventus-Udinese 2-0 con doppietta di Dybala. Il pari del Napoli favor il sorpasso della Juve (71 punti), Napoli 70. Poi recupero Juventus-Atalanta 2-0 (Higuain e Matuidi): Juventus 74, Napoli 70.21 marzo 1971, un pomeriggio cupo e fangoso a San Siro. Chiappella, al terzo anno sulla panchina del Napoli, schier Zoff; Ripari, Pogliana; Zurlini, Panzanato, Bianchi; Sormani, Juliano, Umile, Altafini, Improta sfidando lInter per lo scudetto.Ventiduesima giornata: Milan 32, Inter 31, Napoli 29. Allandata il Napoli aveva vinto 2-1 con i gol di Pogliana e Ghio. Stava vincendo anche a Milano. Colpo di testa di Juliano, respinta difettosa di Lido Vieri, gol di Altafini (40). Gonella espelleva Burgnich per un fallo su Umile (44).Napoli in superiorit numerica nella ripresa mentre calava la nebbia. Nellintervallo, Sandro Mazzola si precipit nello spogliatoio dellarbitro. Gonella, lei sta favorendo il Napoli, si dia una regolata perch qui finisce male url.La partita si capovolse. Gonella assegn un rigore allInter per un fallo discutibile di Panzanato su Mazzola (che forse se lera cercato). Bonimba batt un rigore irregolare fermandosi a met corsa (55) e raddoppi in acrobazia di testa (58).Il Napoli fu tagliato fuori dalla corsa scudetto. Classifica finale: Inter campione dItalia 46, Milan 42, Napoli 39.Quel primo ottobre 2011, sabato, Mazzarri compiva 50 anni, alla terza stagione sulla panchina azzurra, e il Napoli and a Milano a giocare lanticipo contro lInter di Ranieri. Era il Napoli di Hamsik e Lavezzi.Non cera Cavani. Erano tempi in cui Maggio dominava sulla fascia destra. Alla fine del primo tempo (42) fil in area e Obi lo mise gi. Julio Cesar respinse il rigore di Hamsik, ma Campagnaro mise dentro la ribattuta.AllInter saltarono i nervi. Obi, al secondo giallo per il fallo su Maggio, fu espulso. Con lInter in dieci, Ranieri fece lossesso e fu espulso anche lui nellintervallo.La ripresa fu uno spettacolo azzurro, lInter cancellata dal campo. Maggio e Zuniga martellavano sugli esterni mandando in tilt gli avversari diretti.Inler e Gargano giocarono una grande partita. Hamsik si fece perdonare il rigore parato con una prestazione magistrale. Entr Mascara al posto di uno spento Pandev e lanci Maggio che dal limite segn il secondo gol (56).La difesa dellInter (Maicon, Lucio, Samuel, Chivu) veniva colta sempre fuori posizione.Fu un gioco semplice il 3-0: Inler a centrocampo tocc lateralmente per Lavezzi svelto a pescare in profondit Hamsik fra tre difensori troppo larghi e sorpresi, e Marek and a segno (75).Gol memorabile di Pesaola per l1-0 allInter, 5 gennaio 1958 a San Siro. Dopo avere evitato il terzino Fongaro, il petisso fulmin il portiere Matteucci con un gran diagonale da sinistra nellangolino alto opposto. Limmagine di quel gol divenne per lungo tempo la sigla della Domenica sportiva.Il 2-1 del 5 maggio 1968 a Milano contro lInter, seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo il 2-1 sul Torino, regal al Napoli uno storico secondo posto. La squadra azzurra non era arrivata mai tanto in alto. Lallenava Bruno Pesaola in una stagione di liti e veleni in societ.A Torino avevano segnato Can e Altafini, a Milano andarono in gol Can e Barison. Era lInter di Sarti, Burgnich, Facchetti, Mazzola, Suarez, Corso, allenata da Helenio Herrera. Il Milan domin il campionato, finendo nove punti avanti al Napoli.: Meret; Callejon, Albiol, Koulibaly (80 espulso), Mario Rui (78 Ghoulam); Fabian Ruiz, Allan, Hamsik (23 Maksimovic), Zielinski; Milik (70 Mertens), Insigne (espulso a fine recupero).: Handanovic; DAmbrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero (64 Vecino), Brozovic, Joao Mario (83 Lautaro Martinez); Politano, Icardi, Perisic (74 Keita).ARBITRO: Mazzoleni (Bergamo).: 92 Lautaro MartinezFrosinone-Milan 0-0, Atalanta-Juventus 2-2, Bologna-Lazio 0-2, Cagliari-Genoa 1-0, Fiorentina-Parma 0-1, Sampdoria-Chievo 2-0, Spal-Udinese 0-0, Roma-Sassuolo 3-1, Torino-Empoli 3-0, Inter-Napoli 1-0.Juventus 50; Napoli 41; Inter 36; Lazio 31; Sampdoria 29; Milan 28; Roma 27; Torino 26; Atalanta, Fiorentina, Parma, Sassuolo 25; Cagliari 20; Genoa 19; Spal 17; Empoli 16; Udinese 15; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo 5.: Juventus-Sampdoria, Chievo-Frosinone, Empoli-Inter, Genoa-Fiorentina, Lazio-Torino, Parma-Roma, Sassuolo-Atalanta, Udinese-Cagliari, Napoli-Bologna, Milan-Spal.