La firma di Meret sulla vittoria

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 23.12.2018)

E alla fine di un tranquillo pomeriggio senza paura, alla fine, al San Paolo, tra Napoli e Spal, scattato lallarme e il migliore in campo Meret che nel recupero sventa due volte il pareggio dei ferraresi.Sugli scudi il ragazzo di Udine che, per la prima volta, conferma con la maglia del Napoli le sue doti. Fantastica la reattivit con cui al 91 e al 93 ha intercettato i palloni di Paloschi e Fares. Due brividi. Superbo sulla linea, tra i pali.Che cosa ha fatto, o meglio non ha fatto il Napoli per ridursi a un finale di partita rischioso? Si dedicato a un gioco lezioso, di ricamo e contro-ricamo con rari spunti veloci, portando palla, giocandola senza brio, un gioco monotono e prevedibile.vero che ci volevano pazienza e tenacia per far saltare la puntuale organizzazione difensiva della Spal, ma la pazienza azzurra durata troppo, sino alla fine, campicchiando sul gol di Albiol (45 colpo di testa sul corner di Mertens).Se a risolvere una partita ci vogliono un calcio piazzato e il gol di un difensore vuol dire che gli attaccanti hanno fatto cilecca. Callejon e Hamsik sono ancora a zero gol. Insigne non segna da otto partite (rigore al Paris Saint Germain), s raffreddato anche Mertens. Appena tre i gol di Zelinski in ventitre gare.Il Napoli ha dominato senza dominare. Non ha mai schiacciato la Spal, non lha mai messa alle corde, non lha mai scossa veramente. Ha fatto girotondo, come ai tempi di Sarri ma senza i movimenti di Sarri, tradendo le direttive di Ancelotti, pi gioco in profondit, pi coraggio nelle verticalizzazioni.Il Napoli andato girando con palloni esterni e il cross dalle fasce che non portava a nulla (Milik in panchina). Negli scambi ravvicinati non sfondava mai. Limprecisione dellultimo passaggio stata elevata. Per vedere una combinazione irresistibile tra Mertens e Insigne s dovuto aspettare l81 quando i due sono partiti nello stretto, hanno scambiato, Dries ha poi dribblato il portiere concludendo per sul palo a porta vuota.stato un Napoli ripetitivo in cui Hamsik non ha mai acceso la luce e, quando Marek fa labat-jour, tutta la squadra opaca. La solita superiorit nel possesso-palla stata un inutile esercizio di supremazia.In effetti, la Spal non ha mai tremato. Ha difeso con ordine, occupando con pi uomini il centrocampo. Affollava con pi giocatori la zona-palla, era abile sulle linee di passaggio del Napoli, non perdeva mai il controllo del gioco. Il portiere Gomis, al contrario di Meret, non ha dovuto esibire interventi decisivi.Ancelotti non ha preso sottogamba lavversario che, in classifica, ha la met dei punti del Napoli. Perci non ha rinunciato ai diffidati Koulibaly e Insigne, ha riproposto Hamsik e Mertens, ha confermato Callejon, unica sostituzione forzata quella di Allan (mal di schiena) con Rog. Ha lasciato Milik in panchina, lazzurro con pi confidenza col gol nelle ultime quattro partite.probabile che la squadra si sia serenamente infilata nel suo tran-tran per la sicurezza di vincere, la Spal non dando mai limpressione di colpire. Ma dopo 45, con un golletto di vantaggio, doveva premere sullacceleratore e mettere al sicuro il risultato evitando i brividi finali. Non ne ha avuto la capacit facendo sempre le stesse cose che non sorprendevano lavversario.Nel finale in cui la Spal, non avendo pi nulla da perdere, si sistemata nella met campo azzurra con una serie di corner, Semplici ha tolto un difensore (Bonifazi) e inserito un terzo attaccante (Floccari). Ancelotti rispondeva togliendo un attaccante (Mertens) per impiegare in difensore (Diawara). Ledel vecchio calcio italiano.Alla fine, valeva la pena di essere al San Paolo per Koulibaly, straordinario protagonista in ogni occasione, finanche in zona-gol (68 sul cross di Fabian Ruiz, colpo di testa di poco a lato). Il senegalese si prodotto in una serie di fantastiche giocate, di forza, di grazia, di abilit. Il suo unico errore, dopo unora di gioco, ha sollevato un ooooh di stupore sugli spalti.Mercoled a Milano, contro lInter, il Napoli non potr consentirsi di essere aggraziato, di essere squadra platonica. La fisicit dei nerazzurri imporr unaltra partita. la sfida per il secondo posto che per ora tutto azzurro.La Societ Polisportiva Ars et Labor (Spal) di Ferrara gioca questanno il suo diciottesimo campionato in serie A. rientrata nella massima serie nella stagione scorsa dopo la lunga permanenza negli anni Cinquanta e Sessanta. Con la Spal hanno giocato Edy Reja, Armando Picchi, Luigi Delneri, Alberto Bigon, Fabio Capello.La Spal stata lavversario della prima Coppa Italia vinta dal Napoli (1962). Rese singolare quel successo il fatto che il Napoli fosse una squadra di serie B, lunica della categoria cadetti ad essersi aggiudicata la Coppa Italia.Era il Napoli allenato da Pesaola. Dopo avere superato i primi due turni ai rigori contro una formazione di serie B (Alessandria) e una di A (Sampdoria), il Napoli affront tutte formazioni del massimo campionato prima della finale.Negli ottavi, Torino-Napoli 0-2 con doppietta di Gilardoni. Nei quarti, Roma-Napoli 0-1 gol di Corelli. In semifinale, Napoli-Mantova 2-1 in gol Tomeazzi e Fanello. La finale si gioc a Roma il 21 giugno 1962. Il Napoli batt la Spal 2-1 con gol di Corelli e Ronzon.Pesaola schier questa formazione: Pontel (Cuman); Molino, Gatti; Girardo, Rivellino, Corelli; Mariani, Ronzon, Tomeazzi, Fraschini, Tacchi. Alcuni calciatori della Spal vennero a giocare nel Napoli. Ne ricordiamo tre: Di Giacomo, Corelli e Bugatti.Lanciato dalla Spal, Ottavio Bugatti, milanese di Lentate sul Seveso, venne nel 1953 a prendere il posto di Casari per rimanere nel Napoli otto campionati, 70 volte imbattuto. Si present a Monzeglio in pantaloncini e camiciola nera aperta sul petto, su una spider color amaranto con qualche bottiglia di cognac a bordo, e il severo allenatore gli fece una sfuriata memorabile.Da Lauro fu accolto con una battuta crudele:Premio Combi quale miglior portiere italiano, ricevette il trofeo a Torino il 24 novembre 1957 prima della partita con la Juve in cui, pur febbricitante, fu protagonista assoluto (il Napoli vinse 3-1). Era chiamatoA 33 anni si trasfer allInter, riserva prima di Buffon, poi di Sarti, campione dItalia con la squadra milanese nel 63 (dieci partite) e nel 65 (sei presenze). Pesaola lo considerava il miglior portiere che ha giocato nel Napoli.Il marchigiano di Porto Recanati Beniamino Di Giacomo, centravanti dassalto, era definito. A 23 anni venne dalla Spal al Napoli nel 57-58. Rest quattro anni: 120 presenze, 32 gol. Gioc allala perch Vinicio era geloso della maglia numero 9. Memorabile una tripletta rifilata al Verona (6-0). Fu capocannoniere del Napoli, con 6 gol, nella sventurata stagione, 1960-61, della terza retrocessione azzurra con questo attacco: Di Giacomo, Gratton, Pivatelli, Del Vecchio, Tacchi. I napoletani avevano sognato lo scudetto.Gianni Corelli, ferrarese, classe 1937, alto e magro, arriv al Napoli dalla Spal nel campionato 1961-62 con la squadra azzurra in serie B. Giocava mediano e fu subito un protagonista. Rest per quattro stagioni con 105 presenze e 23 gol, un bottino notevole, due volte capocannoniere azzurro, con 11 reti il primo anno, con 9 il secondo.Aveva un tiro secco e forte dalla distanza ed era un gran corridore per tutto il campo. Nel primo campionato, i suoi gol valsero la promozione in serie A e la conquista della Coppa Italia. In campionato fu decisivo in sei partite. Allultima gara segn a Verona la rete dell1-0 (passaggio di Fraschini e gol di testa) che riport il Napoli in serie A.Nella Coppa Italia, decisivi furono due gol. Quello sul campo della Roma (1-0) che assicur al Napoli il passaggio alle semifinali e il gol che apr le marcature nella finalissima con la Spal (2-1), un crudele gol da ex.Nel secondo anno, fu ancora lazzurro che segn il maggior numero di gol. Gli attaccanti (Fanello, Rosa, Tacchi) facevano cilecca. Tirava anche i rigori. Due ne segn a Roma (3-3). Piccato dalla sconfitta a Ferrara (2-4), perch contro la sua ex squadra non ci stava mai a perdere, si vendic al ritorno siglando con una doppietta la vittoria azzurra (2-0).Segn, a San Siro, la sorprendente vittoria sul Milan (1-0) che schierava Ghezzi, Trapattoni, Maldini, Radice, Altafini, Rivera e lex azzurro Del Vecchio. La partita ebbe uno strascico. Forse gli azzurri presero troppa simpamina.Sette caddero nellantidoping. Quattro furono poi squalificati (Pontel, Molino, Tomeazzi, Rivellino). Rimase valido il risultato sul campo. Corelli concluse la carriera nel Mantova.: Meret; Hysaj, Albiol, Koulibay, Ghoulam (79 Luperto); Callejon, Rog (65 Fabian Ruiz), Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens (83 Diawara).: Gomis; Cionek, Djourou (42 Vicari), Bonifazi (83 Floccari); Lazzari, Schiattarella, Valdifiori (69 Valoti), Kurtic, Fares; Paloschi, Antenucci.: La Penna (Roma).: 45+1 Albiol.Lazio-Cagliari 3-1, Empoli-Sampdoria 2-4, Genoa-Atalanta 3-1, Milan-Fiorentina 0-1, Napoli-Spal 1-0, Sassuolo-Torino 1-1, Udinese-Frosinone 1-1, Chievo-Inter 1-1, Parma-Bologna 0-0, Juventus-Roma 1-0.Juventus 49; Napoli 41; Inter 33; Lazio 28; Milan e Sampdoria 26; Sassuolo, Fiorentina 25; Roma 24; Torino 23; Parma 22; Atalanta 21; Genoa 19; Cagliari 17; Empoli e Spal 16; Udinese 14; Bologna 12; Frosinone 9; Chievo 5.: Frosinone-Milan, Atalanta-Juventus, Bologna-Lazio, Cagliari-Genoa, Fiorentna-Parma, Sampdoria-Chievo, Roma-Sassuolo, Spal-Udinese, Torino-Empoli, Inter-Napoli.