Niente distrazioni contro la Spal

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 22.12.2018)

Il nostro carissimo Carlo, barman deccezione, agita il suo fantastico shaker per proporre un nuovo cocktail azzurro.Stavolta fuori Koulibaly e Insigne che sono sotto diffida (fra quattro giorni Inter-Napoli), ripesca Rog dal freezer, rimette Hamsik nella combinazione, tiene da parte la Vodka Zielinski, raddoppia la razione di Milik e, voil, la formazione servita.Lormai noiosa balla spaziale dellanti-Juve, solo il Napoli capace di dare interesse al campionato (mah!), propone in questo sabato speciale Juventus-Roma e Napoli-Spal nella fasulla speranza generale che accada qualcosa dopo che gi non accaduto nulla nelle giornate in cui Sua Maest Bianconera passata in carrozza sulle quattro squadre alle sue spalle appiattendole sul selciato del campionato.La Juve campione dautunno, inverno, primavera ed estate, quandanche mostra qualche ruga sotto il trucco e ha il passo incerto, ha larma per stecchire chiunque, il gol assassino le spunta come la lama a scatto che usciva dalla scarpa di Rosa Klebb per James Bond.Colpisce inesorabilmente e, per evitare una fuga anonima e deprimente, condisce le partite con qualche aiutino arbitrale cos almeno si discute e si protesta anzich assistere muti e rassegnati alla sua ennesima marcia nuziale.Succede anche che il Napoli, senza esimersi dallobbligo morale e statistico di impallinare la Vecchia Signora, sta facendo con la giostra delle formazioni, che aggiungono sempre un posto a tavola, gli esperimenti per il futuro cercando fra i famosi esclusi da Sarri i nuovi moschettieri azzurri e, senza dirlo, farsi gi unidea di calciomercato prossimo venturo.Nel frattempo, il Napoli difende lo scudetto del secondo posto e la corona di unica rivale della potenza sabauda, non sarrende e procede. La Juve avanti di 8 punti e prenderla sarebbe un terno allotto.Il Napoli condivide con la Juve il numero dei gol, bella soddisfazione nonostante il prolungato digiuno di Callejon e Hamsik e le pause di Mertens e Insigne, limbattibilit casalinga che non sembra a rischio-Spal e la peculiarit di non avere mai pareggiato in trasferta (otto vittorie secche per la Juve, sei vittorie e due sconfitte per il Napoli).La squadra ferrarese arriva nel ricordo di tre giocatori spallini che negli anni Cinquanta e Sessanta brillarono del Napoli: Bugatti, Di Giacomo e Corelli.In trasferta ha fatto il colpaccio pieno con la Roma derelitta degli ultimi tempi, ha preso tre punti a Bologna alla prima giornata, ha pareggiato sul campo del Genoa. Non una corazzata, ci mancherebbe, una motosilurante con qualche siluro temibile (Lazzari, Petagna).Lanno scorso cedette di misura al San Paolo, gol-fulmine di Allan, poi un palo di Insigne e una parata di Meret su Callejon. Non si dovrebbero registrare sorprese a Fuorigrotta. La Spal sattrezzer a difendere (3-5-2) cercando lavventura del contropiede che Lazzari, pi di tutti, porta felicemente e velocemente sulla destra.La conferma di Ghoulam tra le cose pi interessanti del match (indimenticabile il gol della vittoria a Ferrara di prepotenza rompendo gli schemi di Sarri). Milik ormai il capocannoniere azzurro e vorr incrementare il bottino (appena una rete meno di Icardi e meno due da Immobile).Chiss se vedremo Verdi. Da scegliere il portiere. Ma sono dettagli. Tutto pronto per non rovinarci il Natale.