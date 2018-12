La griglia di piazza del Plebiscito

di Ernesto Mazzetti (da: Il Mattino del 09.11.2018)

La griglia grattata. O la grata grigliata. Intendo, ovviamente, quella prima prevista e poi negata, da collocare in piazza del Plebiscito per dare aria agli ipogei ove scorrer (?) la linea metro 6.Se ne parla, ci si accalora. E pi ne apprendo pi sono spinto ad una ragionata conclusione. Che una vera baggianata negare lapertura di siffatta griglia, come in settimana stato imposto da un ukase ministeriale.Nello spazio ove Comune e tecnici della metro prevedono la griglia, nei lontani anni in cui si progett la tranvia veloce Fuorigrotta-Centro, trasformata poi nellodierna linea 6, avrebbe dovuto spuntar fuori una stazione.Progetto approvato allora da tutte le parti in causa, Comune, soprintendenze, ministeri e chi pi ne ha,pi ne metta.Naufrag la tranvia, insieme a tante opere connesse ai fatidici Mondiali calcistici, nelle melme di tangentopoli anni 90 in versione partenopea.Ma il buco, ancorch ricoperto, rimase e si collega tuttora al resto delle cavit ove transiteranno i treni.Onde, cambiati gli uomini, non le istituzioni, i medesimi uffici che approvarono 30 anni fa la stazione hanno accolto in tempi recenti la proposta dalla societ costruttrice di utilizzare quella porzione di tunnel non pi per una stazione, ma come spazio sommerso ne sfogo daria a servizio della linea sotterranea. Protetto da griglia metallica.Sennonch appena recintata larea in cui operare sono scesi in campo il professor Tomaso Montanari e il dottor Guido Donatone. Non di celebrit universale, ma comunque noti.Montanari un ancor giovane quanto operoso docente di storia dellarte barocca. Ha insegnato a Napoli, prima di trasferirsi di recente a Siena. Scrive con fervore di tutela di monumenti e paesaggio.Deluso dai partiti di sinistra ha provato, con esisto modesto, a fondarne un altro, pi a sinistra di quel che resta del Pd e del quasi estinto Leu.gradito comunque ai pentastellati; lo volevano perfino ministro. La sua biografia menziona che il presidente Napolitano lo nomin commendatore (con due m, com giusto, quasi a risarcirlo del nome Tomaso che, chiss perch, di m ne ha una sola).Ben pi noto a Napoli Donatone: gi funzionario del soppresso Isveimer, ha dedicato la vita a due passioni, la storia delle ceramiche e Italia Nostra.Dalla prima ha tratto apprezzabili volumi. Dalla seconda la carica di presidente della sezione cittadina. Credo a vita, quasi contropartita dal non esservi mai assurto a ruoli nazionali.Non saprei chi per primo abbia telefonato allaltro: pronti comunque entrambi nel gridare al sacrilegio ai danni della piazza.Scelta scellerata ha tuonato Donatone. bInconsapevole del valore civile del patrimonio culturale ha argomentato Montanari il Comune schiavo di unidea sviluppista dibmentalit liberista. Hanno fatto coro intellettuali dambo i sessi e di svariate sigle.Il soprintendente Garella, ritenuto incauto firmatario, stato costretto a ritirare lassenso rilasciato in primavera. Vani i supplementi di dati e cartogrammi forniti da Comune e progettisti.Il direttore del Mibac, Gino Famiglietti, ha detto no. Niente grata in piazza del Plebiscito. Se la metro ha bisogno daria, la vada a respirare nella contigua piazza Carolina, zigzagando nel sottosuolo, per evitare le fondamenta della basilica e della prefettura.Anche spendendo 8 milioni in pi ed impiegando altri due anni. Anche mettendo a rischio la sicurezza di uffici prefettizi e la circolazione stradale nella zona tra il Corso e San Ferdinando.Anche rischiando di restituire centinaia di milioni di finanziamenti europei. Purch non prevalga una mentalit sviluppista!Squisitamente giuridiche le motivazioni ministeriali, in quanto formulate dal direttore Gino Famiglietti ch appunto dotto giurista; peraltro frequentatore di convegni a fianco di Montanari.Motiva il diniego per vizi funzionali, vizi di legittimit. Non scrive di scelte scellerate e danni culturali. Burocrazia, insomma, non estetica.Daltronde, lo sconfessato soprintendente Garella aveva pur chiarito che per far posto alla grata si sacrificavano solo pietre che avevano sostituito precedenti asfalti.Quanto allimpatto visivo se ne pu trarre esempio recandosi in viaVerdi, di fronte al palazzo del Comune. Sullampio marciapiede insiste una grata di circa quattro metri per lato, superficie quasi pari a quella prevista in piazza Plebiscito.La contempli il lettore, come anchio ho fatto: e giudichi se possa davvero incidere sulla fisionomia duna area molto pi estesa. O se, il vietarla non equivalga a mettere ancora le mani sulla nostra citt, infliggendole nuove traversie per cantieri sempre aperti, spese ingenti, ritardi nella predisposizione di trasporti essenziali.Queste, si, scelte scellerate.