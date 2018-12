Il Napoli Basket torna alla vittoria

di Mario Triggiani

A meno di sette giorni dalla sconfitta all'overtime nel derby con Caserta, la Generazione Vincente si trovata a dover disputare nuovamente un tempo supplementare nella gara odierna nell'insolito orario delle 16:00.L'avversario non si presentava come dei pi ostici, visto che la Green Basket Palermo naviga da inizio campionato nei bassifondi della classifica del girone D.Eppure Napoli va sotto gi nel primo quarto, lo svantaggio tocca quasi le venti lunghezze nel secondo e solo negli ultimi minuti di gioco la formazione azzurra piazzer il parziale per ricucire lo strappo.Quaranta minuti non bastano a decretare un vincitore e cos si giunge al tempo supplementare. Napoli sfrutta ancora il momentaccio offensivo di Palermo (4 punti totali segnati tra ultimo quarto ed overtime) per scavare il varco realizzando punti facili da sotto e dalla lunetta.La Generazione Vincente quest'oggi era priva di Malagoli, colpito da borsite, ed ha presto dovuto rinunciare anche a Chiera che ha un brutto colpo nell'ultima azione del secondo quarto e non rientrer pi per il resto della gara per non aggravare il problema alla retina subito in quell'occasione.Parte dunque in quintetto il giovane Luca Gazineo, un giocatore che sino ad ora vantava 25 minuti totali giocati in 10 partite e questo pomeriggio stato invece chiamato a giocarne 39 in una sola gara.Il lungo classe 1999 non demerita, mostrando tanta voglia di lottare sotto le plance (8 i rimbalzi al termine della gara) ed una spiccata propensione per sbucciarsi le ginocchia andando a contendere ogni palla vagante tuffandosi a terra.I veri protagonisti della gara sono per Di Viccaro e Milani. Il primo segna a ripetizione dalla lunga distanza dal primo quarto sino al tempo supplementare, il secondo ha qualche problema di mira nel primo tempo ma alla fine riveste perfettamente il ruolo di protagonista che nelle ultime gare si sta cucendo addosso prendendosi tantissime responsabilit negli ultimi possessi.Napoli non pu certo dirsi contenta di come scaturita la vittoria. Non fosse stato per le polveri bagnate dell'attacco dei siciliani negli ultimi quindici minuti di gioco, si starebbe parlando di una disfatta per la squadra azzurra, che troppo spesso sembrata nervosa ed in totale balia degli avversari.Invece la rimonta finale consente alla societ di patron Grassi di agganciare l'ottavo posto in classifica e di annusare per la prima volta profumo di playoff.Il registro dovr per ovviamente cambiare nelle prossime gare, che vedranno opposte alla Generazione Vincente prima la Palestrina di coach Ponticiello domenica prossima alle 18:00 al PalaIaia e poi Reggio Calabria sette giorni dopo a Casalnuovo.I prossimi avversari saranno dunque di alto calibro e dunque certamente non si potr sperare che anche i loro attacchi si inceppino sul pi bello.Queste le dichiarazioni di coach Gianluca Lulli al termine della gara:: Guarino 7, Malfatti, Malagoli ne, Erkmaa 3, Molinari, Di Viccaro 27, Dincic 5, Giovanardi ne, Gazineo 6, Puoti ne, Milani 15. Coach Lulli.: Dal Maso 6, Svoboda 18, Giancarli 6, Paunovic 4, Romano ne, Caronna 11, Lombardo 12, Venturelli 3, Pucci, Bellanca ne. Coach Priulla