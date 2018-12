Troppa Grazia, di Gianni Zanasi

di Giovanna D'Arbitrio

Vincitore nell'ambito(sezione) al Festival di Cannes 2018 come miglior film europeo,, di, ancora appare sugli schermi con successo dal 22 novembre.Validamente scritto daracconta la storia di Lucia (), una geometra di 36 anni che decide di vivere da sola con sua figlia, Rosa (), in seguito ad una crisi di coppia con il compagno, Arturo ().Costretta ad arrangiarsi per vivere, accetta un incarico offerto da Paolo (), sindaco del paese: dovr fornire la mappatura di una zona sulla quale sorger, imponente opera edilizia. Durante i rilievi Lucia, tuttavia, si accorge che le mappe del Comune sono state manipolate per celare rischi geologici.Ella inoltre presa da mille dubbi sulla validit di una costruzione che deturper la bellezza di un paesaggio legato ai suoi ricordi dinfanzia (significativa la scena iniziale in cui seduta sul prato con la madre, Lucia ammira la scia luminosa di una stella cadente).Per non perdere lincarico, su consiglio di Paolo, decide di non dire nulla, ma il giorno dopo incontra una donna che sembra una profuga: con sua grande sorpresa, ella dichiara di essere la Madonna () che le ordina di far bloccare i lavori e di far costruire una chiesa in quei luoghi.Credendo di essere impazzita, Lucia combatte contro tale visione che con il passare del tempo diventa sempre pi concreta e ossessiva. Unimmagine davvero insolita e poco ortodossa quella di una Madonna che non si serve solo di carezze, ma anche di botte e tirate di capelli, pur di convincere Lucia ad obbedire!Alla fine tra strambe vicissitudini strambe (un mix di reale e paranormale), battute ironiche e serie riflessioni, la Madonna sar esaudita con labbattimento dellOnda mediante esplosivi ad opera di Arturo e un suo amico. Lenorme squarcio del suolo sveler poi una splendida grotta irrigata da un fiume sotterraneo.", l'ha definita il direttore artistico della, mentre la Giuria ha affermato che lopera di Zanasi".Magistrale linterpretazione di Alba Rohrwacher che si muove a suo agio in un paesaggio inondato di luce (fotografia di), un contesto in cui perfino i miracoli sembrano verosimili, dove ci sono persone che ancora hanno il coraggio di reagire ad unepoca corrotta che per denaro distrugge laEcco un video con scene del film e un intervista agli attori: