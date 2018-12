Valzer azzurro con 4 candele

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 09.12.2018)

Stavolta Ancelotti, facendo turn-over in vista di Liverpool fra tre giorni, non sbaglia il centrocampo, piuttosto arrischiato a Genova contro la Sampdoria e recentemente contro il Chievo (Diawara e Zielinski), e impiega in mezzo Allan e Hamsik, ai lati Ounas e Zielinski.Il Napoli pu fare gioco, il minimo indispensabile peraltro perch il Frosinone proprio disarmante e disarmato e prende quattro gol al San Paolo come quando cera Higuain.Vittoria tranquilla degli azzurri (4-0 come il Liverpool a Bournemouth negli anticipi di sabato) e neanche molta preoccupazione a far riposare i prossimi eroi chiamati allimpresa in Inghilterra perch quelli che hanno giocato non hanno dovuto spremersi.In ogni caso, a riposo completo Callejon, Mertens, Fabian Ruiz e Albiol; quasi 80 minuti in campo per Hamsik molto in scioltezza; 75 minuti per un Insigne con la testa gi ad Anfield; a tempo pieno solo Koulibaly e Allan, ma sono due guerrieri che non temono la fatica.Non c stata fatica, come s detto, contro il debole Frosinone. Al San Paolo stato soprattutto un pomeriggio di liete notizie col debutto di Meret e di Younes, questultimo negli ultimi venti minuti, pi il ritorno dopo un anno di Ghoulam, debutto stagionale per lui. Salgono a 26 i giocatori impiegati da Ancelotti.Meret (21anni, 1,91) ha superato la prova senza fuoco, mai impegnato, otto palloni raccolti in disimpegno, un colpo di testa debole parato e la prontezza di retrocedere tra i pali quando Maiello ha cercato di sorprenderlo alla mezzora con un tiro dalla distanza.Ghoulam ha giocato con grande disinvoltura e voglia desserci. Battitore di corner finalmente insidiosi, Faouzi li mette a stringere sul primo palo (su uno Milik ha segnato di testa il primo dei suoi due gol).Efficace nei cross (almeno sei), come gi si sapeva, per non trovava pronti gli azzurri sotto porta (dovera Milik?). Infine capitano applauditissimo dopo luscita di Hamsik e prima di servire a Milik lassist della quarta rete. Un rientro con due assist e una traversa a inizio del secondo tempo.Younes, 25 anni, 1,68, padre libanese e madre tedesca, nato a Dusseldorf, passaporto tedesco, entrando al posto di Ounas, in questo bisticcio di cognomi simili, ha messo molto pepe nel finale di gara giocando sulla sinistra (magnifico assist per Milik, ma il polacco concludeva alto).Ounas, alla sua ottava apparizione stagionale, alla fine del primo tempo ha interrotto il lento e inutile palleggio del Napoli scaraventando un pallone-missile sotto la traversa di Sportiello ed era il due a zero della tranquillit se mai ci fossero stati timori e ansia per il risultato. Il Napoli faceva girare palla e non si decideva a tirare in porta.In difesa non ha avuto problemi il corazziere di Lecce Luperto (1,91), titolare al San Paolo per la prima volta fra le cinque novit di Ancelotti per il match rassicurante contro il Frosinone.Si sapeva che la squadra laziale sarebbe stato un avversario morbido, senza lesperienza e le capacit difensive del Chievo, e perci il Napoli entrato in campo per giochicchiare vivendo sulla rendita immediata del gol di Zielinski (7 finalmente al tiro nello specchio) e impantanandosi in un gioco di giro-palla senza velocit e mordente.Mancava lo swing, mancava il be-pop, era tutto un valzer lento. Tant che alla fine, come s detto, Ounas ha preso palla e ha deciso di fiondare in porta per il raddoppio.Nonostante il vantaggio e la pochezza dellavversario, Ancelotti deve avere fatto la voce grossa nellintervallo perch, rientrato in campo, s visto un Napoli con un piglio accettabile. Non era in discussione il risultato, ma il tecnico voleva vedere una squadra meno cincischiante e svogliata.Il pi sollecito era Ghoulam (gran bel rientro) che, sullinvito di Ounas, deviava in area la palla sulla traversa. Ounas stato il migliore in campo per voglia e determinazione.Sportiello, di piede, ha negato il gol a Insigne sullunico suo spunto scugnizzo; un altro lha negato a Ounas deviando in corner. Le cifre finali certificano limbarazzante mediocrit del Frosinone. Possesso-palla 61 per cento Napoli. Tiri 18-6 (10-2 nello specchio). Passaggi completati 639-303.Fingiamo di inseguire la Juve perch non c ombra di altri rivali per lo squadrone bianconero. La pompatissima Inter (terza) a 14 punti, gli altri in un abisso infinito. Viva il Napoli.Sempre otto punti di distacco dalla Juve, ma un paio di numeri alla pari. Il Napoli con 32 gol migliore attacco come la Juve e imbattuto in casa come i bianconeri per con pi gol segnati (19 al San Paolo, 16 la Juve allAllianz).Marted la partita di ritorno col Liverpool in Inghilterra, decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Al Napoli basterebbe un pareggio oppure perdere con un gol di scarto ma segnando (1-2, 2-3 ecc).Ieri, facile trasferta dei reds sul campo del Bournemouth (settimo in classifica) e vittoria larga (4-0) con tripletta di Salah.La squadra di Klopp ha giocato priva del difensore Gomez (infortunato) che al San Paolo salv sulla linea un tiro di Callejon. Man rimasto in panchina per oltre unora, poi entrato senza combinare molto.Il Liverpool (4-3-3) ha giocato con Allison; Milner, Matip, Van Dijk, Robertson; Keita (64 Lallana), Fabinho, Wijnaldum; Shaqiri (64 Man), Salah, Firmino (81 Henderson).I gol di Salah al 25, 47 e 77. In mezzo lautogol di Cook. Ecco le ultime dieci partite dei reds: 4-0 alla Stella Rossa (Firmino, Salah un gol e un rigore, Man), 4-1 al Cardiff (Salah, Man 2, Shaqiri), 1-1 sul campo dellArsenal (Milner rigore), 0-2 a Belgrado con la Stella Rossa. 2-0 sul Fulham (Salah, Shaqiri), 3-0 sul campo del Watford (Salah, Alexander-Arnold, Firmino), 1-2 a Parigi contro il Psg (Milner rigore), 1-0 sullEverton (Origi), 3-1 a Burnley (Milner, Firmino, Shaqiri), 4-0 ieri a Bournemouth.Nove gol azzurri nei primi due confronti col Frosinone in serie A. Nel campionato 2015-16, il cappotto esterno 5-1 (Albiol, Higuain rigore pi un gol, Hamsik, Gabbiadini). Al ritorno, ultima giornata al San Paolo, 4-0 con un gol di Hamsik e tre di Higuain. Ieri ancora 4-0. Col Frosinone sempre goleada.Nel 4-0 del San Paolo al Frosinone, la ripresa fu il festival di Higuain che con i tre gol conquist il record di reti in un campionato di serie A (36 in totale) che era detenuto dallo svedese Nordahl del Milan dal 1950 (35).Furono tre gol uno diverso dallaltro. Il Pipita si sbloccava dopo un tiro alto (48). Aveva concluso fuori anche nel primo tempo. Straordinaria era la penetrazione in area di Allan con assist per Gonzalo che insaccava di rapina (52).Dieci minti dopo, Hysaj andava al cross e Higuain scodellava in rete con una naturalezza disarmante. Lanciatissimo, il Pipita concludeva la tripletta col gol pi spettacolare. Sullassist di Mertens (subentrato a Callejon al 64), controllava di petto e al volo rovesciava in rete (72).Si compirono tutti i prodigi. Napoli assolutamente secondo. Hamsik come Maradona (81 gol in serie A). Higuain come nessuno sul tetto dei cannonieri (pur avendo saltato tre partite per squalifica) .Mariano Bogliacino, deliziosa mezzala uruguayana del Napoli nei tempi cupi, serie C e serie B dopo il fallimento, stato il primo cannoniere azzurro contro il Frosinone, tre gol, due in serie C nel 3-1 a Frosinone, uno in serie B nell1-1 al San Paolo. Bogliacino gioc anche in serie A col Napoli segnando sei gol: in trasferta contro Palermo (1-2), Siena (1-1), Parma (2-1), Catania (1-3) e Cagliari (3-3), al San Paolo contro il Chievo (3-0).Gioca nel Frosinone Raffaele Maiello, nato ad Acerra il 10 luglio 1991. Ieri 75 in campo prima di far posto a Soddimo. Centrocampista longilineo (1,77) che aveva un sogno, giocare nel Napoli. Ebbe fortuna allinizio quando, entrato nelle giovanili azzurre, Mazzarri lo fece debuttare in serie A a 19 anni regalandogli gli ultimi quattro minuti a Genova contro la Sampdoria in sostituzione di Cigarini.Lanno dopo, Mazzarri lo aggreg alla prima squadra. Maiello and in panchina alla prima giornata, gioc poi due partite consecutive al posto di Cavani nellultimo quarto dora di Napoli-Bologna 4-1 e al posto di Pazienza negli ultimi 24 minuti di Udinese-Napoli 3-1.Rientr nelle giovanili e gioc da titolare a Torino contro la Juventus (2-2) sostituito negli ultimi 23 minuti da Hamsik. Il sogno azzurro di Raffaele si scolor quando fu ceduto in prestito al Crotone per due campionati e per un altro anno alla Ternana.Nel 2014 Riccardo Bigon, d.s. del Napoli, lo rimand al Crotone con diritto di riscatto da parte del club calabrese che se ne avvalse pagando 60mila euro. Raffaele Maiello era ormai uno dei giocatori pi interessanti in serie B. Lavrebbe voluto il Sassuolo.Con Giuntoli direttore sportivo, il Napoli riprese Maiello dal Crotone pagando 1,4 milioni. Piaceva a Sarri. Il Napoli lo dirott allEmpoli (serie A) in prestito biennale con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della societ azzurra. A gennaio 2017, Maiello passato al Frosinone prima in prestito, poi con cessione definitiva.: Meret; Hysaj, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Ounas (72 Younes), Allan, Hamsik (79 Diawara), Zielinski; Milik, Insigne (75 Rog).: Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano (71 Ghiglione), Chibsah, Maiello (75 Soddimo), Beghetto; Campbell, Cassata; Pinamonti (60 Ciano).: Manganiello (Pinerolo).: 7 Zielinski, 40 Ounas, 69 e 84 Milik.