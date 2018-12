Il Vizio della Speranza, di Edoardo De Angelis

di Giovanna D'Arbitrio

Vincitore del Premio del pubblico BNL alla Festa del Cinema di Roma 2018, premiato al Tokyo International Film Festival per la Miglior regia () e la Miglior attrice (), il film, evidenzia la lotta per la vita pur nellestremo degrado delle periferie urbane.Il film inizia con unimmagine straziane: il corpo di una bambina tramortita da un brutale stupro galleggia sullacqua del mare nellabito bianco della prima comunione e viene ripescato dallex giostraio, Pengue ().Segnata dallabuso sessuale che ha compromesso la sua capacit di generare, Maria () per sopravvivere aiuta una pappona tossica, Zia Maria (), traghettando sul Volturno prostitute nigeriane che affittano l'utero per denaro. Accorgendosi di essere incinta, un giorno Maria ha un improvviso risveglio di coscienza e aiuta Fatima che vuole tenere per s il suo bambino.Costretta a fuggire, si nasconde nella casa delle prostitute nigeriane: viene scoperta e tenuta prigioniera da Zia Maria che prevedendo la sua morte dopo il parto, vuole impadronirsi del bambino per i suoi loschi traffici. Maria lotta con tutte le sue forze per salvare suo figlio e vi riesce con laiuto di Pende che durante il parto prega Dio con tutta lanima affinch Maria non muoia.Il film stato girato nella zona di Castel Volturno dove negli anni 60 i fratelli Coppola realizzarono il progetto edilizio Pinetamare (a nord di Napoli), finito poi nellabusivismo e nel degrado, terra di emarginati, migranti e criminali.Edoardo De Angelis laveva gi scelta per altri due film, seguendo lesempio diche qui gir scene die del recente. Insomma il Villaggio Coppola diventa periferia degradata generica che rappresenta in fondo tutte le zone suburbane abbandonate a se stesse.Nelle note di regia, De Angelis ha scritto cheIl film ricco di simboli: il nome stesso della protagonista, Maria, la scena finale della nascita di suo figlio, simile ad un presepe, in qualche modo rappresentano la voglia di. Anche il desiderio diappare chiaro nella bella scena di un cavallo nero che galoppa lungo la riva del mare.In una luce triste e crepuscolare si aggirano personaggi di un mondo in penombra (fotografia di) dove napoletani e neri riescono a convivere tra eventi drammatici, ritmi africani e antiche canzoni popolari (musiche di), un'integrazione che nasce dalla solidariet tra gli umili, ben descritta da atmosfere e dialoghi (sceneggiatura di).Ecco unintervista a regista e cast: