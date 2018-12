Santa Barbara

Ogni 4 dicembre gli uomini e le donne della Marina Militare e quanti operano per essa, nel ritrovarsi con le comuni origini e valori, festeggiano solennemente la loro Santa Patrona, come tradizione, a bordo delle navi e presso tutti gli Enti e i Comandi della Forza Armata.Anche questanno le celebrazioni a Napoli saranno svolte congiuntamente con il Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco ed avranno iniziano alle ore 09:30 di luned 4 dicembre, a bordo della Nave Anfibia San Marco, attraccata presso la Stazione Marittima del Porto di Napoli.Nellhangar della Nave, il Cardinale, officer la Santa Messa a favore del personale imbarcato e di quello dei Comandi ed Enti della sede delle due istituzioni.Alla liturgia, parteciper il Comandante Logistico della Marina Militare Ammiraglio di Squadra, ed il Comandante Provinciale di Napoli dei VV.FF., Ing., nonch le massime Autorit civili e militari delle Regione Campania, unitamente al personale in servizio e in congedo e alle relative Associazioni Combattentistiche e dArma.Sar un momento particolarmente sentito che riunir il personale della Marina Militare in comune riflessione, col profondo pensiero a coloro che dalle basi in Italia, sui mari di tutto il mondo e nei teatri operativi svolgono il loro quotidiano e silenzioso lavoro al servizio della Patria e dei cittadini.----------------------------------Si narra che Barbara di Nicomedia in Bitinia fu rinchiusa in una torre e poi condotta al martirio per la sua indomata fede cristiana osteggiata dal padre pagano Dioscoro, che al(circa nel 228 d.C.), fu incenerito da un fulmine celeste, simbolo della morte immediata senza la possibilit di redimersi.La martire, nellimminenza del supremo sacrificio, preg Ges:Da queste espressioni si percepisce lintenso intreccio che lega Santa Barbara agli uomini della Marina Militare.La leggenda spiega le ragioni per cui subito dopo linvenzione della polvere da sparo, presso ciascun magazzino di munizioni, in particolare sulle navi da guerra, per devozione alla vergine di Nicomedia, presente sulle pareti unimmagine della Santa perch siano preservati dal fuoco e dai fulmini celesti i depositi delle polveri che si chiamano appunto Santabarbare.