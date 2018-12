Vince comunque il dolce stil novo

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 3011.2018)

Dopo lo 0-0 col Chievo, De Laurentiis ha tenuto a stento la bocca chiusa.. Poi, con la vittoria sulla Stella Rossa, andate in pace.tempo di stil novo, il dolce stil novo. A Napoli, terra di bollenti spiriti. Una tregua, una pacificazione degli animi, un(come diceva Vittorio Pozzo).. Aurelio scrive un sonetto gentile. E Carlo risponde:Cessate le antiche turbolenze, acquietati i mari mossi azzurri, dimenticati i velenosi messaggi madrileni, cancellate le ripicche davanti ai famelici microfoni. Mai, in alcun angolo del mondo, un presidente di calcio e il suo allenatore si sono amati cos. De Laurentiis e Ancelotti aggiungono un nuovo capitolo aldi Cicerone.Il Napoli, covo dicome Monzeglio definiva ai suoi tempi i veleni dello spogliatoio e della societ azzurra, oggi un giardino fiorito di buone intenzioni, di amorevoli intese, di dialoghi platonici, di tesoro mio e Aurelio caro.Il miracolo lha compiuto Ancelotti, la sua saggia esperienza di uomo europeo. Ha acquietato il presidente. De Laurentiis quasi non si riconosce pi. La barba non pi furente, gli occhi non sono pi luciferini, le parole non sono pietre.Di recente, uscendo da un inconsueto silenzio, Aurelio ha convocato i giornalisti davanti al fascino del golfo per parlare del nulla cosmico e calcistico con la sontuosa figura del buon pastore, non pi, cos che, proprio secondo il dolce stil novo,. Il pareggio asettico col Chievo, lormai dimenticato rovescio con la Samp e altri accidenti di percorso, la Juve che se ne va e lo scudetto che non n sogno n utopia, non cambiano i dolci umori di questa stagione del reciproco incantamento,. Non c tensione non c emozione nessun dolore, come canta Lucio Battisti. Soddisfatti e rincuorati.Napoli che vive di picche e ripicche, di scuotimenti, di aggressivit verbose e patimenti vari, sorpresa. Nessuno. Eliminati sospetti e gelosie, polemiche, proclami e quaquaraqu.(Aurelio Albano).(Carlo Modugno)., ha scritto Chuang-tzu, filosofo cinese digiuno di 4-3-3 ma esperto di empatia, odi e desideri. Lhanno letto De Laurentiis e Ancelotti.In un mondo di messaggi mafiosi, di licenziamenti in tronco e ingiurie televisive, il dolce stil novo napoletano un unicum. Neppure il pi felpato potere juventino riduce cos il mondo, a tarallucci e camomilla.Non fa discutere il turn-over, il game over, lover and over. Non c pi resistenza, non c pi resilienza. La polemica pende,, a Castelvolturno sventola bandiera verde. Lecologia dei sentimenti. Corre il pensiero unico sulle radio () e sulle televisioni.Non ha importanza che il campionato(Mina). Non ha importanza chi viene e chi non viene. Daltra parte, Aurelio ha detto:(chieder di ridursi lo stipendio azzurro?). Non ha importanza pi nulla. Glidel passato, oggi non sono pi un mantra malevolo. Limportante tIl Napoli a una dimensione, come luomo di Marcuse. Il rispetto doveroso per Ancelotti spegne la critica. In passato, saremmo stati gi alle guerre puniche, alle accuse, al dacci oggi il nostro veleno quotidiano. Le tempeste sono finite, vige la quiete.Per divertirci, a Napoli, non resta che il de-minuscolo Magistris con i suoi allerta meteo. Chiude le scuole ed esce il sole.il caso di consigliare al sindaco: a letto meteo!