Mertens goleador di Champions

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 29.11.2018)

Unora di gioco spettacolare e il Napoli, con tutti i titolari al loro posto, incenerisce la Stella Rossa al San Paolo (3-1) nel penultimo turno del girone di Champions.Si atteso inutilmente il risultato positivo del Liverpool a Parigi. Gli inglesi hanno perso 1-2 dal Paris Saint Germain.Si decide in Inghilterra: Liverpool-Napoli di marted 11 dicembre. Agli azzurri basterebbe anche il pareggio. Nel gruppo pi difficile della Champions il Napoli si comportato da grande squadra.Serata magnifica al San Paolo. Stella Rossa intimidita e soggiogata. venuta fuori nellultima mezzora incoraggiata dal gol di Ben Nabouhane. Il Napoli calava leggermente, ma sempre in controllo del match.Dries Mertens con la doppietta ai serbi il cannoniere azzurro di Champions (11 gol). Hamsik ha segnato il primo gol stagionale giocando una grande partita.stata una danza azzurra con la grande regia di Hamsik che ha oscurato Marin (in cattedra solo quando ha costruito il gol della Stella Rossa).Marek ha fatto girare meravigliosamente la squadra ed stato puntuale nella fase passiva e nei contrasti.stato un Napoli splendido. Koulibaly e Allan sono i stati i bastioni difensivi: vincevano i contrasti, prendevano palla e lanciavano lattacco.Il Napoli ha giocato molto a sinistra con la costante proiezione offensiva di Mario Rui, con Fabian Ruiz perforante, con Mertens che si allargava sulla fascia.La Stella Rossa aspettava, retrocedeva, a centrocampo non riusciva a pressare per il palleggio veloce degli azzurri. Dava spazio, rintanandosi negli ultimi trenta metri, e il Napoli ne approfittava per dominare.Gran partita di Callejon a destra, abile nel cucire il gioco e proporsi. La Stella Rossa che, nel primo tempo, si affacciava appena due volte nella met campo napoletana, nella ripresa prendeva pi coraggio.Primo tempo spettacolare. Il colpo di tacco di Mertens nellarea piccola, sullassist di Callejon, trova pronto Borjan a neutralizzare la conclusione di Dries (6).Il vantaggio arriva presto sul corner di Mertens. Sulla spizzata di testa di Maksimovic, Hamsik adagia in rete la palla con un elegante tocco di sinistro (11). Primo gol stagionale di Marek. Rotto un incantesimo.Dopo venti minuti, per la prima volta la Stella Rossa si affaccia nella met campo azzurra e Simic impegna Ospina (23), buona occasione-gol.Albiol spazza via la palla non trattenuta dal portiere azzurro. Ma prende una botta alla caviglia sinistra e non rientrer dopo lintervallo.Il ballo azzurro continua. Koulibaly protagonista. Prende palla nella met campo napoletana, galoppa in avanti, d a Insigne che allarga a Callejon. Sul cross dello spagnolo, di testa il senegalese fionda a rete: Borjan alza oltre la traversa (28).Il raddoppio nellaria. Arriva sul cross di Fabian Ruiz, con lanticipo di esterno destro di Mertens sulluscita di Borjan (33).Intanto, a Parigi, il Psg in vantaggio sul Liverpool. Al Napoli per essere gi nei quarti basterebbe che gli inglesi acciuffassero almeno il pareggio. Non ci riusciranno.Nel secondo tempo, il Napoli non molla la presa. Aiuta anche la differenza-reti. Non rientra Albiol e c Hysaj con Maksimovic che passa al centro della difesa, il ruolo a lui pi congeniale.Cambia anche la Stella Rossa: un attaccante per un altro, Joveljic per Stoiljkovc, unombra per tutti i primi 45 minuti.Il Napoli acciuffa il terzo gol con Mertens: stop, corsa e tiro sul lancio dal cerchio di centrocampo di Hamsik, mirabile assist.Doppietta di Mertens, un gol e un assist per Hamsik.Ora la Stella Rossa, col leggero calo degli azzurri, si fa vedere di pi nella met campo napoletana. E Marin inventa lazione del gol serbo con lassist a Ben Nabouhane (57).Non cambia molto la partita anche se il Napoli, ora, pi impegnato nella fase passiva. Buona prestazione di Hysaj che prima salva in corner unazione pericolosa della Stella Rossa, poi si propone addirittura al tiro (73 alto).Si aspettano buone notizie da Parigi. La partita del San Paolo non ha pi nulla da dire, tranne che per i cambi: 77 Zielinski per Insigne che esce insoddisfatto, voleva segnare; 86 Rog per Callejon.Cambi anche nella Stella Rossa: 77 lattaccante Ebecilio per Simic, un difensore che spesso venuto avanti, lunico a impegnare Ospina. Era entrato Jovanici per Srnic al 64.Cifre tutte favorevoli al Napoli: 62% di possesso-palla, 15 tiri a 10 (7-4 nello specchio della porta), 742 passaggi completati contro 374.Appuntamento a Liverpool.Il Napoli ha segnato 67 gol in Champions (43 partite; 19 vittorie, 11 pareggi, 13 sconfitte). Mertens con 11 gol il cannoniere azzurro di Champions (9 gol in casa, 2 fuori). Gli altri marcatori: Insigne 10 gol (6 reti in casa, 4 fuori), 6 Hamsik; 5 Cavani, Higuain, Callejon; 4 Milik; 3 Inler; 2 Maradona, Fernandez, Lavezzi, Jorginho, Zielinski; 1 Francini, Incocciati, Alemao, Baroni, Zapata, Gabbiadini, Diawara. Autogol: 1.Sono 13 le vittorie del Napoli nelle ventidue partite casalinghe di Champions, 6 i pareggi, 3 le sconfitte (Besiktas, Real Madrid, Manchester City).Nelle partite Champions al San Paolo (42 gol), 9 reti per Mertens, 6 Insigne, 5 Higuain, 4 Cavani, 3 Hamsik, 2 Lavezzi, 2 Callejon, 2 Jorginho, 2 Maradona, 1 Francini, 1 Baroni, 1 Inler, 1 Milik, 1 Zielinski, 1 Gabbiadini. Pi un autogol.Solo 0-0 a Belgrado nella partita di andata con un palo di Insigne e un salvataggio di piede del portiere della Stella Rossa su Milik.Un risultato amaro. Ma la Stella Rossa non perdeva da trenta partite e, in Champions, s tirata su.Dopo il pari col Napoli e le batosta di Parigi (1-6) e Liverpool (0-4), venuta la sorprendente vittoria sugli inglesi (2-0) con la doppietta del centravanti Milan Pavkov (1,93), un gol di testa e una bordata da venti metri.La Stella Rossa (4-2-3-1) del successo inaspettato gioc con: Borjan; Stojkovic (59 Godeljic), Degenek, Savic, Rodic; Krsticic (73 Jovicic), Jovancic; Srnic, Marin (64 Causic), Ben Nabouhane; Pavkov.La Stella Rossa ha anticipato al sabato la partita di campionato usufruendo cos di un giorno di riposo in pi rispetto al Napoli. La squadra di Belgrado, capolista serba, ha pareggiato (2-2) a Nis contro il Radnicki secondo in classifica. La Stella Rossa sempre imbattuta nel torneo nazionale (15 vittorie, 2 pareggi) con un vantaggio di nove punti sul Radnicki.La Stella Rossa ha un predominante numero di giocatori serbi nella sua rosa.La stella lattaccante Pavkov (1,93). Sono in maggioranza atleti di grande fisico come i difensori Savic (1,94), Babic (1,92), Hajidin (1,89).Il portiere Borjan (1,96) naturalizzato canadese. Nella rosa figurano il brasiliano Cafu; i ghanesi Sumaila e Boakye; il tedesco Marin (1,70); lattaccante delle Isole Comore El Fardou Ben Nabouhane; lattaccante olandese Ebecilio.Due volte il Napoli si qualificato per gli ottavi di Champions League con Mazzarri e con Sarri (rima baciata).Con Mazzarri nella stagione 2011-12. Lavversario fu il Chelsea che poi vinse la Coppa. Il Napoli prevalse al San Paolo per 3-1 (27 Mata, 38 Lavezzi, 45 Cavani, 65 Lavezzi) schierando nel 3-5-2 De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Inler, Gargano, Zuniga, Hamsik (82 Pandev); Lavezzi (74 Dzemaili), Cavani.Nel ritorno a Londra, il Chelsea vinse ai supplementari 4-1 (28 Drogba, 47 Terry, 55 Inler, 75 Lampard rigore, 105 Ivanovic).Maurizio Sarri arriv agli ottavi di Champions nella stagione 2016-17. Tocc al Napoli un altro avversario che poi avrebbe vinto la competizione, il Real Madrid.Il doppio confronto non ebbe storia. Protagonista il Napoli di un magnifico inizio nel match di Madrid, poi i blancos vinsero 3-1 da squadra decisamente superiore.Al Bernabeu gli azzurri col 4-3-3 furono: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski (75 Allan), Diawara, Hamsik (83 Milik); Callejon, Mertens, Insigne.Rete dastuzia di Insigne all8, poi la rimonta del Real con Benzema (19), Kroos (49) e Casemiro (54).Stesso risultato a Napoli con gol di Mertens (24), Sergio Ramos (52 e 56 con deviazione di Mertens), Morata (90).: Ospina; Maksimovic, Albiol (46 Hysaj), Koulibaly, Mario Rui; Callejon (86 Rog), Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne (77 Zielinski).: Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic, Rodic, Simic (77 Ebecilio); Gobeljic, Krsticic; Ben Nabouhane, Marin, Srnic (64 Jovancic); Stoiljkovic (46 Joveljic).: Manzano (Spagna).: 11 Hamsik, 33 e 52 Mertens, 57 Ben Nabouhane.Napoli Stella Rossa 3-1Paris Saint Germain-Liverpool 2-19 Napoli (gol 7-4); 8 Paris Saint Germain (13-8); 6 Liverpool (8-7); 4 Stella Rossa (4-13).: Liverpool-Napoli, Stella Rossa-Paris Saint Germain.