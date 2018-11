La sonda Insigne vola sulla Champions

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 28.11.2018)

C una sonda volata su Marte, Insight. C una sonda azzurra, Insigne, che vola sulla Champions. Lorenzo il cannoniere azzurro della competizione: dieci gol. Ne ha segnati di fantastici sul palcoscenico europeo. Stasera contro la Stella Rossa (un palo di Lorenzo a Belgrado) si aspetta il suo tiro ad arcobaleno per avviare limpresa, la qualificazione agli ottavi centrata sinora due volte, con Mazzarri (2012) e con Sarri (2017).Dimenticare il Chievo e tuffarsi in Champions con altro spirito, altra grinta, altra determinazione e altra formazione. Serata ad alta tensione al San Paolo. La vittoria vale il passaggio agli ottavi di finale se aiutano buone notizie da Parigi (Psg-Liverpool).La Stella Rossa, battendo sorprendentemente gli inglesi nellultimo turno, si rimessa in corsa, almeno per un posto in Europa League. Sar un ostacolo alto. Lorgoglio serbo dar filo da torcere e ci vorr un Napoli super per non trascinarsi in un match ingarbugliato.Il pareggio col Chievo non ha tolto il sonno ad Ancelotti. chiaro ormai, se ce ne fosse stato veramente bisogno, che la Juve se ne va per suo conto. Il campionato bianconero. In Europa il Napoli cerca maggior gloria e quattrini, giusto il programma del presidente.La squadra si destreggiata sinora meravigliosamente nel gruppo impossibile comprendente Liverpool e Paris Saint Germain. Pu persino recriminare per i pareggi esterni a Belgrado e Parigi dove ha lasciato punti che sarebbero oggi doro. Ma quel che fatto fatto. La qualificazione agli ottavi resta unimpresa anche dopo la svolta discretamente favorevole dei due incontri col Psg.Ricomponendosi con i nuovi quasi-titolarissimi, ai quali neanche Ancelotti pu rinunciare, cancellando la bislacca mediana schierata contro Sampdoria e Chievo (Diawara-Zielinski), il Napoli se mai si lasciato andare contro i veronesi pensando alla Champions dovr dimostrare stasera di pensarci molto bene.Compromettere la qualificazione contro lavversario ritenuto comunque il meno attrezzato del girone sarebbe un peccato. La Stella Rossa meno temibile quando gioca lontano dal suo Maracan (1-6 a Parigi, 0-4 a Liverpool). Ancelotti ha detto che il Napoli monco di domenica pomeriggio ha fatto la prova generale per la partita di stasera.Si aspetta cio un avversario rintanato a difendersi. La prova contro il Chievo fallita. La formazione riveduta e corretta dovrebbe far meglio contro i serbi.Persistono limiti fondamentali nel Napoli, il pi evidente lincapacit di sfruttare i corner (totalmente) e i calci piazzati (parzialmente). Le cosiddette palle inattive si trasformano in una vera condizione di impotenza. Rappresentano larma vincente nelle partite chiuse e un po di allenamenti specifici sono necessari.Non pensabile che non si facciano, per sul campo i risultati son quelli che si vedono. Venti corner contro il Chievo hanno prodotto nulla.Sar per la strada del gioco (ingiusto ricordare quello sarriano, ormai passato) che il Napoli dovr fare breccia contro la formazione di Belgrado. Occorreranno velocit, precisione, passione e grinta mancate contro il Chievo. Partenza a tambur battente prima che i serbi prendano fiducia. Si vedr subito quale sar la condizione fisica degli azzurri, molti avendo giocato sul campo pesante di domenica.Ancelotti si lamentato del poco spirito della squadra contro il Chievo, salvo laffannoso e impreciso finale, anche sfortunato (il palo di Insigne, il quasi-palo di Koulibaly). Ma ha anche confessato che non c stata lopportuna preparazione alla partita, compreso il mancato ritiro della vigilia.Stasera loccasione di riscattarsi. Qualche dubbio sulla condizione di Allan dopo i due impegni in Inghilterra con la nazionale brasiliana. Si spera nella riapparizione brillante di Hamsik che non trova alternative nella rosa del Napoli, nessuno avendo la visione di gioco di Marek.Rivedremo il turboelica Fabian Ruiz, il pi anziano dei giovani per personalit, coraggio iniziativa. Va in campo la formazione dei titolari al di l della forte suggestione del giro di giostra di tutta la rosa voluta da De Laurentiis ed eseguita da Ancelotti per tastare gli elementi trascurati da Sarri che, per, sinora hanno dato ragione allallenatore che se ne andato.Non appaiono mai pronti e non danno il massimo per conquistarsi una maglia (linvoluzione di Diawara). Ancelotti gli ha dato ampie possibilit.Ma concentriamoci sul match. Partita da vincere a tutti i costi, tre punti essenziali per sbarcare negli ottavi. Il Napoli pu farcela. Lo stadio sar gonfio di passione perch la musichetta Champions eccita e fa sognare. Per giunta, la sensazione che con Ancelotti, rispetto a Sarri, si sono capovolti gli obiettivi.Se Sarri aveva puntato tutto sul campionato, arrivando a sfidare la Juve per lo scudetto, risparmiando energie in Champions, questanno la Champions la preferita rispetto al campionato consegnatosi ancora alla Juventus. E Ancelotti mister Champions. Ci porter lontano.Napoli Stella RossaParis Saint Germain-Liverpool6 Napoli (gol 4-3); 6 Liverpool (7-5); 5 Paris Saint Germain (11-7); 4 Stella Rossa (3-10).Liverpool-Napoli, Stella Rossa-Paris Saint Germain.