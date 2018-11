Il batticuore di Mazzarri

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 27.11.2018)

La giacca lanciata per terra, la camicia bianca sul torace robusto sventolante lungo tutto il bordo del campo, correndo di qua, di l, la sua bandiera della passione, della grinta, della tensione assoluta, il braccio sinistro proteso verso il campo e lindice della mano destra a percuotere lorologio sul polso sinistro per indicare il tempo, il maledetto tempo dei minuti finali, arbitro, arbitro, tempo, arbitro, il recupero da non ridurre, il recupero da soffrirlo sino in fondo, lultima danza in apnea, il risultato da raddrizzare, la vittoria da acciuffare per i capelli.Walter Mazzarri, un mito nei quattro anni a Napoli. Le partite che non finivano mai. Le partite che Walter Mazzarri raddrizzava sul filo di lana. Il nostro batticuore prima del batticuore di Walter che and fuori giri una domenica di novembre del 2012, la sua quarta stagione al Napoli. Un controllo inevitabile in una clinica di Mercogliano.fu la sua, la cura per il futuro.Lo stress, il maledetto stress del calcio vissuto troppo, tanto, fino in fondo. Ogni giorno la vita una grande corrida, che stress, che stress, cantava allegro Renzo Arbore. Poca allegria quando si soffre per un gol, quando la squadra non sfonda, non difende, fa ammattire. Minuti finali che si dilatano, troppo corti, troppo lunghi, troppo tutto.E Walter attore non protagonista ai bordi del campo. Nervoso e dannato. Furente e dannato. Gli abbiamo voluto bene per questo in quegli anni in cui il Napoli, risorto dalle ceneri del fallimento, conquistava la nuova nobilt dei risultati, della classifica, del ritorno in Europa.stato Walter Mazzarri il condottiero di quella fantastica risalita, ma stato soprattutto linventore dello spasimo assoluto, del respiro finale, dellultimo urlo. Una carriera, 256 partite ad agitarsi, urlare, balzare dalla panchina, per non mollare mai, sino a 48 partite (29 vittorie e 19 pareggi) afferrate per la coda. Insomma laCera una volta la. Ren Cesarini, marchigiano di Senigallia con cittadinanza argentina, attaccante bislacco della Juve, colpi di tacco e finte malandrine, contorsionista in un circo a Buenos Aires, fumatore accanito e affascinante ballerino di tango, frequentatore dei tabarin torinesi, che spesso si presentava agli allenamenti mattutini direttamente dal night o in pigiama dopo avere dormito poche ore, segn con la nazionale italiana un gol al 90 contro lUngheria a Torino nel 1931 decidendo il match (3-2) e il giornalista Eugenio Danese scrisse diNon si davano recuperi a quei tempi.Walter Mazzarri ha fatto dellala sua zona. Da Cesarini si passati alla. Un fenomeno.Cominci a Reggio Calabria la domenica di fine gennaio 2005 quando Gaetano De Rosa, di origini napoletane nato in Germania, segn al 93 il gol della vittoria della Reggina sulla Lazio (2-1). Non fu un caso.La Reggina di Walter Mazzarri conquist cinque vittorie e altrettanti pareggi con gol segnati oltre l80, tra gli specialisti Nicola Amoruso di Cerignola e il paraguayano Carlos Paredes.Lacontinu a colpire anche negli anni del tecnico alla Sampdoria: tre vittorie e quattro pareggi con le firme di Montella due volte, Maggio, Franceschini, Gastaldello, Bellucci e Cassano.A Napoli la, sollecitata dal rito scaramantico di gettare via la giacca, divenne legge, superando le precedenti esperienze in Calabria e con la formazione doriana. Fu il Napoli thrilling di un allenatore impetuoso e mai soddisfatto. Era il Napoli che attaccava ad ondate come le onde agitate dellaffascinante capigliatura mossa di Mazzarri.E il Napoli attaccava, attaccava, attaccava per quanto Mazzarri parlava, parlava, parlava. Le sue conferenze-stampa furono una leggenda del lamento, del dettaglio contrario, dellarbitro non arbitro, della pioggia e del vento.Ma fu lala nostra passione e la nostra condanna. Sostituendo Donadoni, Mazzari debutt sulla panchina azzurra battendo il Bologna (2-1) con un gol di Maggio al 91. Immediata replica, ancora con Maggio all88, sul campo della Fiorentina, un gol che valse la vittoria (1-0). Fulmineamente incatenati a quei finali di strazianti entusiasmi.Proprio nel primo anno al Napoli, Mazzarri vinse cinque partite e ne pareggi tre nei finali di gara. Un gol di Hamsik all88 valse una indimenticabile vittoria sul campo della Juventus. Ci abituammo ai finali mozzafiato del livornese. Un gol di Quagliarella (88) valse il successo sul Bari (3-2) a Fuorigrotta. Nel recupero inoltrato Bogliacino firm (96) il pareggio di Cagliari (3-3). Hamsik su rigore (90) conquist il pari con la Roma (2-2) e Lavezzi (86) la vittoria esterna sul Chievo (2-1).Finali palpitanti, ogni rimonta possibile. Sei vittorie acciuffate per i capelli nel secondo anno napoletano. Cavani all88 per il 2-1 sul campo della Sampdoria; Lavezzi al 94 a Cagliari 1-0; Maggio al 95 contro il Palermo (1-0); Cavani al 93 per battere il Lecce (1-0); ancora Cavani all88 per mettere fine alla maratona di gol contro la Lazio (4-3); Hamsik a segno all83 per battere il Genoa (1-0).Andavano cos le cose. Nel terzo anno sulla panchina azzurra, tutte rimonte esterne (quattro pareggi, una vittoria). Cavani al 94 contro lAtalanta (1-1); Dzemaili all84 contro il Novara (1-1); Pandev all86 contro il Parma (2-1); Cavani all85 contro lUdinese (2-2).Nellultimo anno napoletano, quattro vittorie e un pareggio allultimo respiro. Hamsik al 90 e Insigne al 94 per il 4-2 sul Genoa a Marassi; Cavani all85 per la vittoria a Parma (2-1); il terzino Campagnaro all89 per l1-1 sul campo della Lazio; Insigne al 94 per il successo sul Cagliari (3-2) e Hamsik al 93 per battere il Siena (2-1).Ora solo una rumba di cifre, ma partita per partita furono emozioni vibranti, una tensione infinita, brividi e sollievi finali. Senza contare le imprese in Europa League con Cavani contro la Steaua (il 3-3 di Bucarest siglato dal Matador al 97) e l1-0 ai romeni nel ritorno a Fuorigrotta fiondato in rete al 92 dal centravanti di Cristo.Cos Mazzarri divent lallenatore-pirata, il rapinatore degli ultimi minuti, il conquistatore dei finali al cardiopalmo, il mago dellextra-time. Ha continuato con lInter e col Torino.Tre vittorie nerazzurre, tutte a Milano, su Fiorentina (2-1, Jonhatan 83), Milan (1-0, Palacio 86) e Sampdoria (1-0, rigore di Icardi 91), il pareggio da ex contro il Napoli a San Siro (2-2, Hernanes 91). Sulla panchina granata ancora un 2-2 col Napoli al San Paolo (De Silvestri 83), le vittorie sulla Spal (2-1, De Silvestri 87) e a Verona col Chievo (1-0, Zaza 88).Ventinove calciatori hanno onorato i finali-pirata di Mazzarri, fra i pi solleciti Cavani (sei gol), Hamsik (cinque), Maggio (quattro), Lavezzi (tre), Paredes (tre), Montella (due), ma una volta anche Cassano e Quagliarella.Insomma, una vita di corsa e di corse sullultimo chilometro lanciato, sullultimo metro, sullultimo centimetro. Allultimo minuto.Vale, Walter Mazzarri. Ci hai fatto battere il cuore. Fai battere il tuo cuore senza pi sussulti.