Napoli Basket torna alla vittoria esterna

di Mario Triggiani

Torna al successo esterno la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella gara valida per la nona giornata del campionato di pallacanestro di Serie B ha sconfitto Valmontone alla Tensostruttura di via della Pace per 81-73.La formazione laziale era priva di Grilli ed anche Sabbatino, autore comunque di una buona prestazione, era stato recuperato solo di recente da qualche acciacco fisico.I primi minuti della gara vedono uno show assoluto di Malagoli. Il centro di Napoli in difesa tiene benissimo sul pi esperto Bisconti ed in attacco trova canestri facili sia da sotto che dalla lunga distanza, realizzando dieci punti nei soli primi cinque minuti di gioco.I problemi di falli limitano, per, i lunghi di entrambe le squadre, ed allora salgono in cattedra gli esterni, con Guarino, Milani e soprattutto Chiera a trovare ripetutamente la via del canestro ed a caricare di falli i giocatori avversari.Napoli rimane avanti per l'intera durata della gara. Valmontone prova a rifarsi sotto negli ultimi minuti, ma viene respinta dalla difesa napoletana, che impedisce canestri facili, spesso punto di partenza per le transizioni che stendono definitivamente gli avversari.Per Napoli brilla la stella di Malagoli, che conferma il buon momento di forma visto gi domenica scorsa contro l'HSC Roma. Prosegue l'inserimento di Chiera, sempre pi parte integrante degli schemi di coach Lulli.L'allenatore della compagine napoletana di dice infatti felice della prestazione dei suoi:Domenica prossima ci sar infatti l'attesissimo derby con la Dec Caserta, capolista in coabitazione con l'HSC Roma. Sono quasi trent'anni che non si vede un incontro tra queste due squadre (se escludiamo la gara giocata nel 2009 dalla NapoRieti di Papalia che avrebbe concluso la stagione con i ragazzini in campo...), dunque i tifosi partenopei hanno cerchiato la data del 2 novembre gi a luglio.Sulla carta l'incontro non dovrebbe avere storia. Troppo forte la formazione casertana. Ma Napoli nelle ultime uscite ha dimostrato una crescita che potrebbe fare ben sperare per un esito dell'incontro meno scontato.Vincere il sentito derby potrebbe rappresentare la svolta nella stagione della Generazione Vincente ed sicuramente su questo che coach Lulli dovr lavorare con i suoi ragazzi, per regalare una grande gioia ad una tifoseria rimasta troppo spesso delusa per le prestazioni della squadra in questo inizio di campionato.Pichi, Livelli 2, Incitti 4, Ruiu 26, Ugolini 5, Misolic, Ped ne, Pierangeli 8, Scodavolpe 1, Sabbatino 12, Bisconti 15. Coach De CesarisGuarino 15, Malfatti, Chiera 11, Malagoli 16, Erkmaa 4, Molinari 2, Di Viccaro 7, Dincic 12, Giovanardi ne, Gazineo, Puoti, Milani 14.