Il commesso

di Luigi Alviggi

Luigi Alviggi

Questo romanzo, del 1957, dette celebrit allAutore, vincitore in seguito di due National Book Award e di un Premio Pulitzer negli USA.Il padre di Malamud era un droghiere di Brooklyn, buon uomo mite e gentile come Morris Bober, il protagonista del libro:in yiddish un soggetto o una cosa di poco valore.(New York 1914-1986), maestro di Philip Roth, uomo discreto, figlio di ebrei russi immigrati, cresciuto in una casa senza libri, risentir linfluenza dei film di Charlot visti da ragazzo per tutta la vita.Il giovane che si avvinghia al mondo come meglio pu lemblema di un umorismo intriso di profonda tristezza, cifra del sommo comico Chaplin, che poi il substrato, a ben vedere, di tutti quanti vogliono praticare il mestiere di divertire gli altri.Questo lavoro lepopea della sconfitta umana, appena dietro langolo per troppi, e la minuziosa epifania di un perdente, di un uomo provato dalla vita e da pesanti difficolt economiche e, a supero del limite della misura, che cerca di mantenersi a galla rifugiandosi in sogni a occhi aperti o nel rincorrere ostinatamente vie di fuga inesistenti nella realt di una vita senza appoggi.Afferma Malamud, ma rifiuta letichetta di scrittore ebreo. E ancora:Storia da intendere nel senso di invenzione dellimmaginazione da parte di chi intende intrattenere gli altri con le parole, e dunque deve creare dal nulla qualcosa che li leghi a quanto va raccontando con intenti affabulatori.Questultimo termine la nota precipua del libro: uno stile pacato, un linguaggio quotidiano, un periodare scorrevole, un racconto tranquillo da porgere ai familiari intorno al camino nelle sere dinverno di una volta, prima della tv, un padre che narra la storia di un conoscente dalla quale, comunque, c molto da apprendere.Laureato in lettere, docente, lAutore viagger a lungo per lEuropa sostando a Roma ed proprio di quegli anni questo libro,. Scrive Marco Missiroli nellottima prefazione:. E pi avanti:Morris, un sessantenne ebreo poco osservante, manda avanti con la moglie Ida da oltre ventanni un piccolo negozio ma i tempi si vanno facendo sempre pi magri, stritolato com dalla concorrenza e dallaspetto degli esercizi vicini, gestiti da tenutari pi giovani e ben pi ricchi.Ha una figlia giovane mentre il figlio Ephraim morto anni addietro anticipando le disgrazie a venire. Siamo nella New York degli anni 50. La routine asfissiante dei giorni sempre uguali distrugge Bober ancor pi degli anni. E la sua semplice vita pu riassumersi in quanto dice rivolgendosi alla moglie:E, poich il male pu non aver mai fine e lui ha labitudine di chiudere il negozio tardi la sera per accogliere qualche cliente ritardatario, ecco una rapina che doveva essere per il locale vicino del ricco Karp e crolla invece sulle sue misere spalle:Morris vide il colpo calare e si sent nauseato da se stesso, dalle speranze deluse, dalla continua frustrazione, dagli anni sprecati, tanti che non poteva nemmeno cominciare a contarli. Aveva sperato molto nell'America, e avuto ben poco. E per colpa sua Helen e Ida avevano ancor meno. Le aveva derubate, lui e quel negozio che succhiava il sangue.Poi ecco la ventata nuova: il 25nne Frank Alpine, undi origine italiana, lo soccorre, evitando una caduta a lui ancora malfermo per la botta in testa ricevuta e un po per volta, nelle ricorrenti visite mattutine appena il negozio apre, vuole a ogni costo aiutarlo nel lavoro. Non pretende paga, dice che vuole imparare e Morris non capisce nemmeno cosa ci sia da apprendere in una vita elementare come la sua e in una bottega prossima al fallimento.Ma Frank non tanto diverso da lui, le cose gli scappano di mano senza che se ne renda conto e non riuscito a soffermarsi su nulla. Anche se giovane, la vita non si fa scrupolo di mostrargli il lato peggiore., quindi, alla disperata ricerca di una sistemazione che gli eviti di andare a fondo proprio come sta succedendo. A Morris fa pena ma, timoroso di problemi, rifiuta laiuto.Poi scopre che Frank davvero pi disperato di lui, ruba la mattina, prima che apra il negozio, una bottiglia di latte e due pagnotte per non morire di fame, e dorme nascosto nella sua cantina per non morire di freddo. Si commuove allora e accetta la collaborazione.La giovane e bella figlia Helen, poco pi che 20nne, segretaria in una ditta di biancheria per signore e ha abbandonato le amicizie di scuola e gli studi per le ristrettezze in cui la famiglia si dibatte.Il sogno mancato liscrizione alluniversit. Viene corteggiata dai giovani del vicinato ma non sa decidersi. Consegna lo stipendio al padre che ne ritorna solo una piccola parte. Si ritrova amareggiata e non sa spiegarsi come, n cosa cerca:A fronte della convalescenza di Morris, Ida tollera la presenza di Frank che si d da fare per migliorare laspetto della bottega e accrescere le vendite.Dal canto suo, fin troppo contento di non essere pi un vagabondo. Gli resta il desiderio di conoscere meglio Helen, che Ida gli tiene lontana restando molto sospettosa.Il giovane, in effetti, in bilico con se stesso. Madre morta poco dopo il parto, padre inesistente, cresciuto in orfanotrofio poi scappato dalla famiglia adottiva e poco si conosce.Il fondo non cattivo ma stato travolto dai giorni e dalla povert. Ricorda di frequente, sforate dalle nebbie dellinfanzia, i racconti su S. Francesco dAssisi uditi nella struttura daccoglienza, e a volte si sente ispirato da chi, ricco, ha scelto la povert.Aumentati gli incassi, la coppia gli raddoppia la scarsa paga ma, nonostante questo, Frank fa la cresta sulle vendite, tacitando la coscienza con il fatto che laumento merito del suo duro lavoro.La cosa per non lo tranquillizza e resta turbato. Spia Helen nella doccia arrampicandosi pericolosamente fino al finestrino del bagno: sa che non bene ma non riesce a rinunciarvi.I malesseri partono da lontano, lui uno dei due rapinatori di Morris ma stato laltro, Ward, a dargli la botta in testa con lui contrario. Ward il figlio degenere del poliziotto di quartiere che lo ha cacciato di casa e ora lo cerca per portarlo in galera avendo saputo di suoi crimini.Frank poi legato perch, per liberarsene, gli ha consegnato una pistola ricevuta illegalmente e Ward lo ricatta.Non per solo questo, ora ha scrupolo dei soldi sottratti perch compiange Morris e tutto il mondo di poveri clienti che entrano nel negozio. Sono dei vinti, dei perdenti al penultimo stadio, e tutto lo spinge a commiserarsi perch pensa che non un gran passo quello compiuto, solo caduto dalla padella nella brace. Ma non sa uscirne.Se almeno Helen gli concedesse confidenza potrebbe risollevarsi un tantino e tentare di uscire dalla palude in cui immerso. La vita di sofferenze di tutto il circostante lo appesta in maniera incontrollabile, un morbo che lo trova indifeso lasciandolo tramortito.Il fetore che gli spira da dentro lo spinge a una qualsiasi catarsi: inizia a pensare di dover confessare a Morris di essere stato uno dei rapinatori. Un riscatto penoso da compiere per sollevarsi dal pattume in cui si trova, la pena da espiare per tentare di tornare indietro.Lapertura di un nuovo negozio vicino, con le offerte a prezzi stracciati, annulla tutto il faticoso lavoro di Frank. Questi, per aumentare gli insufficienti guadagni, si trova un lavoro notturno, quasi non dorme pi e cerca di risalire lerta china con Helen fissa in mente.Nemmeno Morris si risparmia. Le tenta tutte: dallandare a chiedere lavoro a un vecchio socio che lo ha truffato anni addietro e adesso naviga nelloro e dine ha tanti nel suo enorme supermercato -, ma non dura neanche un giorno, fino a fare il lavapiatti che neppure riesce a reggere.Ancora una volta il gancio dellindifferenza sociale e di una vita avversa lo stende al tappeto senza esitazioni.Poi per Frank una sera, dopo un incontro provocato nella biblioteca in cui va a leggere libri, eccolo camminare nel parco con Helen al chiaro di luna, dopo lassenza in sostanza di contatti precedenti.Lei, a causa della madre, vedendo in lui un pericolo sta sempre sulle sue, e ora non si capacita di passeggiargli al fianco. Ancora pi strano, si siedono su una panchina e iniziano a raccontarsi un po delle proprie vite.Il primo piccolo passo si rivela consistente anche se i due non lo realizzano: qualcosa, al fondo, inconsapevolmente muove luno verso laltro.Frank dice di avere progetti per il futuro, ambizioso e legge molto, proprio come lei. Helen gli fa prendere in prestito dei grandi romanzi.Allinizio Frank non gradisce e poco capisce, poi le cose migliorano. Una cosa lo colpisce profondamente:In seguito le fa due regali, belli e costosi, che lei non accetta restituendoli. Li recupera il giorno dopo, gettati nel bidone dei rifiuti vicino casa, e le si stringe il cuore. Ma tiene il punto, anche se le salde fondamenta iniziano a oscillare.Percepisce nelluomo un che di misterioso eppure in qualche tratto la avvince. E da qui allinnamoramento il passo non lungo poichIl fascino dellamore impossibile fa capolino, sa che dar un dolore enorme alla madre ma non riesce a fermare la valanga che ancora sillude di tenere sotto controllo.Ci che pi le faceva paura era il grande compromesso: aveva visto tante persone di sua conoscenza rassegnarsi e accettare molto meno di ci che avevano sempre desiderato. Temeva d'essere costretta a scegliere oltre un certo limite, di accettare una vita meno bella, molto meno bella di quella che aveva desiderato: di accettare una volta per tutte un destino remoto dai suoi ideali. Sapeva di non doverlo fare, sia che significasse scegliere Frank oppure lasciarlo andare. Il suo costante timore, alla base di tutti gli altri, era che la vita non le riuscisse come l'aveva desiderata, o che le riuscisse del tutto diversa. Era pronta a cambiare, a sostituire una cosa con un'altra, ma non voleva rinunciare alla parte sostanziale dei suoi sogni.Pur avendo amato uno dei corteggiatori, ricco e alle soglie della laurea, una cosa resta ferma: a ogni costo non si conceder a lui.E giunge la fase sospesa e trasognante: la potenza dellamore misconosciuto forza a pensare luno la necessit di sacrificarsi per riuscire a far fare luniversit allaltro.Proprio quando al derelitto Frank la porta del paradiso sta per schiudersi, ecco tutto crollargli addosso. A un appuntamento notturno nel parco la sottrae a un agguato di Ward ma, travolto dai sensi, le usa violenza, uccidendo colpevolmente lamore di lei proprio quando si appresta a confessarglielo.Brucia in un attimo tutto quanto costruito a fatica. Capisce di essere un dannato per qualunque cosa voglia intraprendere e il duro gelo crescente nella coscienza gli toglie il respiro.Helen ora, con profondo ribrezzo, lo evita in ogni modo. Morris lo caccia via malamente e solo un mortale pericolo domestico scampato grazie a lui gli permetter di rientrare.Poi Morris esagera nelle intemperanze. Frank ricomincer dallinizio, questa volta pi maturo e pronto a sacrificare ogni speranza di futuro a beneficio di Helen. Il cammino sar impervio, ancor pi di quello affrontato sino allora, ma la speranza ha forza per abbattere ogni barriera.Malamud un finissimo descrittore di personaggi. Ne penetra la psicologia e, nel rincorrerli a lungo nei pensieri, li descrive e consegna perfetti in pregi e limiti, mutandoli in conoscenti, amici quasi, dal momento che finiamo per intenderli meglio di tanti altri che, pur ronzandoci intorno, mantengono intatta lestraneit dietro una facciata di disponibilit non sappiamo fino a che punto sincera.Questo mondo denso di storie proprio ci che confessava fondamentale lAutore la formula segreta che ci lega alle pagine del libro condividendo emozioni e soffrendo per le aspre difficolt incontrate dalle figure descritte.Conosciamo soggetti veri in ogni caratteristica, cui man mano ci andiamo affezionando e che, amandoli o disprezzandoli, ci tengono comunque avvinti al loro destino come persone autentiche e note.In specie su Helen e Frank sappiamo tutto, gli alterni movimenti di ripulsa e avvicinamento, e il terribile errore commesso da Frank con lei ci intristisce quasi ne fosse stata vittima una persona vicina.Il miglior giudizio su Morris, amorevole e rassegnato, fruller alla fine nella mente di Helen:E chi sa che il destino, sazio di aver infierito sin troppo su Frank, non gli fornisca la possibilit di riscattarsi una volta e bene per tutto il tempo a venire. E regalargli finalmente la pace, ignota per lui sin dal primo giorno di vita: la lunga frequentazione con Morris gli ha insegnato tanto.Forse potrebbe diventare addirittura il salvatore di una famiglia disastrata come poche altre, resa oramai esausta dalla impari lotta con i flutti di un mare iroso quantaltri mai...------------------------Bernard MALAMUD: Il commesso(prefazione Marco Missiroli)(traduzione di Giancarlo Buzzi)minimum fax, 2017 pp. 336 - 15,00