Dopo 22 gare, al San Paolo sparisce il gol

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 26.11.2018)

Che fatica inseguire la Juventus, che si allontana a +8, e che fatica contro il Chievo al San Paolo (0-0). Incredibile, il Napoli non riuscito a far gol a una squadra che ha incassato sinora 30 palloni, due e mezzo a partita.Sorrentino ha fatto quattro parate di rilievo (43 Callejon, 52 Mertens, 53 Insigne, 55 Mertens). Insigne ha mancato il gol-vittoria (48) e colpito un palo (75). Koulibaly in acrobazia ha scheggiato un legno (88). Un putiferio, sotto la pioggia.Diciannove calci dangolo per cavarne nulla. Sulle palle inattive il Napoli a zero.Passo falso degli azzurri. Dopo 22 partite sempre a segno al San Paolo, il Napoli smarrisce il gol. mancata la ferocia, mancata la precisione. Palla spesso indietro per aprire la magnifica difesa veronese. Molto merletto, passaggi e passaggi, ma non c stato il colpo finale delluncinetto.La partita decisiva di Champions di mercoled sera a Fuorigrotta contro la Stella Rossa ha tradito Ancelotti con quattro cambi (Malcuit, Diawara, Zielinski, Ounas), pi il ritorno di Karnezis in porta, imbattuto per la quarta volta, che hanno tolto molto alla squadra. I quattro messi in campo hanno fatto poco. Ne nato un Napoli lento, monotono, impreciso.Malcuit non stato brillante negli affondo; Zielinski non regge il ruolo di regista; Diawara ancora in affanno, attento nella fase passiva, ma elementare in quella di costruzione del gioco; Ounas ha cominciato scoppiettando, poi finito in ombra. Ma c da aggiungere che neanche gli ex titolarissimi hanno brillato.Di Carlo, tornato sulla panchina del suo Chievo, ha messo in campo una squadra esperta ricorrendo agli anziani del gruppo.Lorganizzazione difensiva stata impeccabile. Hetemaj su Diawara e Obi su Zielinski hanno frenato le fonti di gioco del Napoli. Radovanovic, poi, giocava da battitore libero in mezzo al campo.E, sugli schizzi offensivi del Chievo (due palle-gol di Obi: 16 fuori, 57 sventata da Karnezis), il Napoli ha tremato. Il Chievo esce meritatamente con un punto dal San Paolo.Il finale stato un assedio alla porta di Sorrentino. Ultimi venti minuti col Napoli disperatamente alla caccia del successo. Ma la vittoria era gi sfuggita a inizio della ripresa, quando Insigne concludeva fuori la palla-gol servitagli da Ounas (48).Nel finale, laffanno ha tradito gli azzurri, naturalmente stanchi sul terreno bagnato. Cinque occasioni sono andate in fumo. Dal palo di Insigne sul tiro a giro che aveva superato Sorrentino allacrobazia sotto porta di Koulibaly col pallone che scheggiava il palo alla sinistra del portiere clivense, al pallone di testa a lato di Mertens (90), alle occasioni sfruttate male da Zielinski (92 e 94).Limpressione che il Napoli ci sia stato poco con la testa, gi alla Champions. Primo tempo morbido sotto la pioggia continua. Prato verde smeraldo, magnifica la nuova illuminazione, San Paolo pieno, quasi in cinquantamila sugli spalti (biglietti a basso prezzo) fra pioggia e delusione.stata lattesa di una partita facile che ha ingannato tutti. Nei cambi, Ancelotti teneva ferma la difesa centrale (Albiol e Koulibaly) e i tre piccoletti dellattacco elettrico (Callejon, Mertens, Insigne capitano con Hamsik in panchina).stato un pomeriggio immediatamente poco confortante col primo svarione di Koulibaly, subito dopo la palla al centro, un errore di Hysaj, una palla persa da Callejon, un errore di Zielinski nel lancio, qualche difficolt di Albiol.Il Napoli sembrata una squadra incerta. Errori e mollezze si sono ripetuti per tutta la gara.Il Chievo controllava il match agevolmente cercando solitarie incursioni verso la porta di Karnezis. Cera da stare attenti.La squadra veronese non si difendeva soltanto, ma cercava di pizzicare aprendosi allattacco. Il terzino destro De Paoli controllava la fascia dove giocava Insigne, veniva avanti Hysaj e giostrava Ounas, ma era abile nello sganciarsi e mettere qualche cross pericoloso nellarea azzurra.Questa era la solfa. Non solo una partita facile, ma un match che avrebbe potuto rifilare anche la beffa. Il Chievo ha avuto le sue occasioni.I movimenti azzurri allattacco non erano chiari ed erano soprattutto lenti. Ai tre piccoletti non riusciva una sola giocata decisiva.Al quarto dora, anzi, Obi batteva due volte (la seconda a lato) la prima palla-gol della partita.Accidenti, il Chievo poteva sorprendere! In realt, nel primo tempo, il Napoli non stato mai pericoloso, un tiro morbido di Mertens parato, loccasione finale di Callejon sventata da Sorrentino in corner, primo intervento efficace del portiere di Cava de Tirreni (39 anni).Il Napoli ha protestato per una spinta di Obi a Callejon in area (26), larbitro ha sorvolato, ma forse cerano gli estremi del calcio di rigore. In ogni caso, sera quasi allinizio e cera solo lattesa del gol.Sembrava impossibile che il Napoli non andasse a bersaglio com successo ventidue volte consecutive al San Paolo. Alla ventitreesima ha steccato.La partita si fatta ben presto rognosa. Il Chievo difendeva bene, un autentico muro (5-3-1-1) nel finale.Senza esito i cambi del Napoli (58 Allan per Diawara e Milik per Ounas, 74 Mario Rui per Hysaj che ha giocato a sinistra).Il Chievo tentava la sorpresa con Stepinski al posto di Obi (65), inseriva un efficace Kiyine (belga-marocchino) per Pellissier (62) e il difensore Cacciatore per Meggiorini (74).Di Carlo sceglieva prima un elemento per dare vivacit allattacco, poi un difensore per il muro finale.Risultato amaro, ma s visto un Napoli fuori fase, morbidamente aggressivo, senza la voglia e le energie per spaccare il mondo e il Chievo e non mollare la Juve che allunga.Maledette statistiche. Dal 19 dicembre 2017, ventidue partite consecutive al San Paolo col Napoli sempre a segno (16 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte), 46 gol segnati. Col Chievo 0-0.Serie interrotta. I cannonieri della serie: 11 gol Mertens (una tripletta allEmpoli); 10 gol Insigne; 6 gol Milik; 3 gol Callejon, Zielinski; 2 gol Hamsik, Allan, Ounas, Albiol; 1 gol Koulibaly, Diawara, Tonelli. Due gli autogol a favore.Rientro del portiere greco per la sua sesta partita, tutte in campionato. Imbattuto in quattro gare (Fiorentina, Parma, Udinese, ieri col Chievo). Due gol incassati, dal Milan e dallEmpoli.la prima volta, in questa stagione, che il Napoli ha giocato alle 15. Sette volte gli azzurri hanno giocato alle 20,30; tre volte alle 18; una volta alla 12,30. Lultima volta che il Napoli aveva giocato alle 15 stato il 6 maggio scorso, domenica, contro il Torino (2-2), un altro pareggio.Nella prossima giornata il Napoli giocher di luned (3 dicembre) contro lAtalanta a Bergamo. Le due squadre hanno gi giocato di luned nel campionato 2015-16 ma al San Paolo, vittoria degli azzurri 2-1 con una doppietta di Higuain (2 maggio 2016).Bilancio positivo del Napoli nelle 22 volte che ha giocato di luned con 12 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte. In casa, di luned, ha giocato 13 volte (8 vittorie, 4 pareggi, una sconfitta). Fuori 9 volte (4 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte).Mimmo Di Carlo, 54 anni, di Cassino, tornato in sella al Chievo dopo luscita di Ventura. Di Carlo ha legato la sua carriera di allenatore alla squadra veronese in serie A: 119 partite, 38 vittorie, 33 pareggi, 48 sconfitte in due periodi, dal 2008 al 2010 la prima volta, dal 2011 al 2013 la seconda. Ieri, ha aggiunto un punto doro al San Paolo.Sono 11 i confronti col Chievo al San Paolo con 7 vittorie azzurre, 2 pareggi e 2 sconfitte, 17 reti allattivo, 7 al passivo. Il cannoniere azzurro nelle gare casalinghe contro il Chievo Hamsik con tre gol.N Insigne, n Mertens hanno segnato al Chievo nelle partite a Fuorigrotta. Il Chievo ha vinto a Napoli nel 2014-15 gol di Maxi Lopez (1-0) contro la squadra di Benitez e nel 2010-11 contro la squadra di Mazzarri (3-1, doppietta di Pellissier e gol di Fernandes e Paolo Cannavaro).A 39 anni, Stefano Sorrentino di Cava de Tirreni lirriducibile guardiano della porta clivense. In carriera ha giocato 615 partite incassando 739 gol. Ieri, imbattuto, con quattro magnifiche parate e laiuto dei legni.Laostano Sergio Pellissier, 39 anni, la bandiera del Chievo. Con la squadra veronese ha giocato 108 delle sue 414 partite in carriera e segnato 136 gol (171 in totale). Ieri, una gran partita di generosit uscendo dal campo sfiancato dopo unora di gioco.Mariusz Stepinski, 23 anni, 1,83, polacco, riscattato dal Nantes per 2,5 milioni, la nuova stella dellattacco clivense, ma entrato solo al 65. In precedenza Di Carlo aveva preferito gli anziani e pi esperti Pellissier e Meggiorini.Mercoled torna la Champions al San Paolo col quinto turno del Gruppo C per lammissione agli ottavi: Napoli-Stella Rossa, appuntamento alle ore 21. La classifica del Gruppo: Napoli 6 punti (gol 4-3); Liverpool 6 punti (7-5); Paris Saint Germain 5 punti (11-7); Stella Rossa 4 punti (3-10). Le prime due si qualificano per gli ottavi, la terza retrocede in Europa League. Dopo quattro partite, il Napoli fra le sette squadre imbattute con Barcellona, Porto, Shalke, Bayern, Ajax, Lione.Volatona del campionato sino a fine anno (29 dicembre). Il Napoli ieri ha perso altri due punti sulla Juve. Nelle sei giornate che restano, le due squadre avranno due forti avversari in comune.Napoli e Juventus dovranno giocare contro lAtalanta a Bergamo. Entrambi affronteranno lInter, la Juve in casa (venerd 7 dicembre), il Napoli a Milano (mercoled 26 dicembre). Inoltre, la Juve giocher a Firenze (sabato 1 dicembre) e ospiter la Roma (sabato 22 dicembre).: Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj (74 Mario Rui); Callejon, Zielinski, Diawara (58 Allan), Ounas (58 Milik); Mertens, Insigne.: Sorrentino; De Paoli, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Obi (65 Stepinski); Birsa; Pellissier (62 Kiyine), Meggiorini (74 Cacciatore).: Chiffi (Padova).Udinese-Roma 1-0, Juventus-Spal 2-0, Inter-Frosinone 3-0, Parma-Sassuolo 2-1, Bologna-Fiorentina 0-0, Empoli-Atalanta 3-2, Napoli-Chievo 0-0, Lazio-Milan 1-1, Genoa-Sampdoria 1-1.Cagliari-Torino.Juventus 37; Napoli 29; Inter 28; Lazio 23; Milan 22; Parma 20; Roma e Sassuolo 19; Atalanta e Fiorentina 18; Torino 17; Sampdoria 16; Genoa 15; Cagliari 14; Spal 13; Empoli e Udinese 12; Bologna 11; Frosinone 7; Chievo 1.: Spal-Empoli, Fiorentina-Juventus, Sampdoria-Bologna.: Milan-Parma, Frosinone-Cagliari, Sassuolo-Udinese, Torino-Genoa, Chievo-Lazio, Roma-Inter.: Atalanta-Napoli.